La película colombiana “Los reyes del mundo” y los argentinos Manuel Abramovich y Renata Lerman triunfan en San Sebastián

La directora colombiana Laura Mora Ortega celebra con el elenco de "Los reyes del mundo", película ganadora de la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián (Foto: REUTERS/Vincent West)

La película colombiana Los reyes del mundo, de Laura Mora, obtuvo la Concha de Oro a la Mejor Película de la 70° edición del Festival de Cine de San Sebastián. “Espero que esta película sirva para entablar un diálogo, para tener un mundo más justo”, expresó la realizadora de este relato centrado en un grupo de chicos de la ciudad colombiana de Medellín, sin hogar y sin familia en la dura realidad de la calle, que emprenden un viaje hacia la nada, entre la realidad y el delirio.

Mora es la tercera mujer que gana la Concha de Oro de forma consecutiva, tras la rumana Alina Grigore con Blue moon (2021) y la georgiana Dea Kulumbegashvili con Beginning (2020) y la segunda latinoamericana en la historia después de Pelo malo de Mariana Rondón, en 2013.

El cine latinoamericano dejó una huella destacada en el palmarés oficial de San Sebastián. El premio a la mejor interpretación de reparto fue para la argentina Renata Lerman, hija del director Diego Lerman, por su película El suplente, que habla de educación y marginalidad. Por su parte, el director argentino Manuel Abramovich subió a recibir el premio a la Mejor Fotografía por Pornomelancolía, producción mexicana que también dirigió. “Esta película busca dar visibilidad a temas relevantes y urgentes para mí, como visibilizar el trabajo sexual, el VIH, la disidencias, las estructuras de poder que nos oprimen, las minorías y todo lo que está fuera de la norma”, dijo Abramovich.

Actor Renata Lerman holds the Concha de Plata (Silver Shell) award for Best Supporting Performance, in the film "El suplente" (The Substitute) at the San Sebastian Film Festival, San Sebastian, Spain, September 24, 2022. REUTERS/Vincent West

Lista de ganadores

Concha de Oro a la Mejor Película: Los reyes del mundo, de Laura Mora.

Premio Especial del Jurado: Runner, de Marian Mathias.

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Genki Kawamura.

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Ex aequo para Carla Quilez, por La maternal y Paul Kircher por Le lyceén.

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Renata Lerman, por El suplente.

Premio a la Mejor Fotografía: Manuel Abramovich, por Pornomelancolía.

Premio al Mejor Guion: Dong Yun Zhou y Wang Chao, por A woman.

Premio Nuevos Directores: Fifi, de Jeanne Aslan y Paul Saintillan. Mención especial a On either sides of the pond, de Parth Saurabh.

Premio del Público a la Mejor Película: Argentina, 1985, de Santiago Mitre.

Premio Horizontes Latinos: Tengo sueños eléctricos, de Valentina Maurel.

