La tragedia de Perón, 60 millones de dólares por el secuestro de los Born y las víctimas de la guerrilla: María O’Donnell presentó “Montoneros”

María O'Donnell presenta su libro 'Montoneros', acompañada por Ernesto Tenembaum, Fernando 'Rapa' y Hernán Confino en un evento cultural. (Sebastián Freire/Fundación El Libro)

Desde por lo menos media hora antes hay cola frente a la sala José Hernández de la Feria del Libro, esa donde -dirá la locutora en un ratito, mientras la gente se acomode- entran mil personas. Es que adentro, enseguidita, aquí estará la periodista María O’Donnell: el programa dice que lo hará con su colega Ernesto Tenembaum, en realidad habrá dos personas más. Vienen a presentar Montoneros: una historia visual, el último trabajo de O’Donnell. Hablarán de muchas cosas, pero también de los 60 millones de dólares que cobraron los montoneros por el secuestro de los hermanos Born, del asesinato de Aramburu, de Perón como tragedia, de qué pasa con las víctimas de la guerrilla.

En las primeras filas ya están acomodados algunos de los invitados especiales. Una es Teresa la mamá de la periodista. También están Claudia Piñeiro con su marido Ricardo Gil Lavedra, Gabriela Cerutti, Vilma Ripoll y el hoy librero -pero que tuvo mucho que ver con la idea de este libro- Nacho Iraola.

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No es la primera vez que O’Donnell trabaja sobre los años 70. Ya escribió Born, Born y Quieto y Aramburu. Ahora vuelve con un libro que, además de textos, tiene imágenes -se puede ver, por ejemplo, la autopsia de Pedro Eugenio Aramburu tras su asesinato- y un diseño cuidadoso.

Así que suenan los aplausos y suben al escenario, dijimos, O’Donnell y Tenembaum, pero con ellos suben también el diseñador, Fernando Rapa y el historiador Hernán Confino, autor de libros como La contraofensiva: el final de Montoneros.

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María O'Donnell presenta el libro "Montoneros" junto a Fernando "Rapa" (izq), Ernesto Tenembaum y Hernán Confino (der).

“Podemos aplaudir fuerte y gritar”, arenga Tenembaum, y el público, bueno, aplaude y grita. O’Donnell sonríe de punta a punta, hay clima de alegría.

Pero antes de hablar, antes de todo, O’Donnell pone un video sobre la época, hecho con material del Museo del Cine. Ahí se escucharán frases como “Los compañeros que son dignamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista. Que son los primeros compañeros que nos están señalando el camino, el único camino correcto, compañeros: armarse para traer al general Perón”. Se escuchará la voz de Perón hablando de los peronistas: “Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Que es lo que importa”. Se escuchará hablar de armas, de la violencia de los de arriba y de la violencia de los de abajo, aparecerán, López Rega, Perón muerto, Isabelita. Se verá con un nudo en el estómago ese gol de Mario Kempes que festeja Videla, pasarán, en silencio, las Madres de Plaza de Mayo con los pañuelos blancos. Y, al final, Mario Firmenich, ya exiliado: "Cuando nuestros militantes, cuando nuestros soldados eligen la lucha armada como la forma más alta de defender los derechos humanos del pueblo entero, no de un individuo, de millones de hombres, frente a la explotación, frente a la represión generalizada del sistema, asumen perfectamente los riesgos de la muerte como un hecho natural, como un precio que cada individuo y que todo un sector del pueblo argentino está dispuesto a pagar por la salvación en la patria."

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Se entiende por dónde va.

Entonces O’Donnell va a agradecer a quienes están con ella y también a Gabriela Esquivada, que la editó, a Sofi Guagnini, que hizo investigación, al fotógrafo Ale Guyot y a Iraola, que dirigió editorial Planeta en la Argentina y hoy es el dueño da librería Naesqui. Con él empezó el libro: “Me dijo: ‘¿Por qué no venís a dar una una breve historia de Montoneros? Si ya escribiste sobre el 70, sobre el secuestro... estás a dos minutos de la Breve Historia’. Bueno, la Breve Historia se transformó en este libro".

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Páginas de "Montoneros, una historia visual" de María O'Donnell con diagramas de la autopsia de Pedro Eugenio Aramburu y el plano de su fosa en La Celma, documentando eventos clave. (María O'Donnell/Fernando Rapa/Editorial Planeta Argentina)

La periodista contó también que tuvo a su lado a Confino para estar tranquila del rigor de su trabajo. El historiador enfocó: “El primer libro que se escribió sobre montoneros lo escribió un politólogo, británico que se llamaba Richard Gillespie. La primera versión en español estuvo prologada por el historiador Félix Luna, que decía: ‘Lo que van a leer en las siguientes páginas es la historia de una locura’. Bueno, cuarenta años después, este libro es todo lo opuesto, no implica patologizar la violencia en Argentina ni llevar a la irracionalidad a los actores del pasado, sino tratar de devolverles el espesor del contexto que nos permitan entender sus prácticas".

Tenembaum quiso saber cómo se llevaban en María los trabajos como periodista, atenta a lo urgente, y el hacer historia. Cuando uno cuenta el presente, dijo Tenembaum, lo hace con dudas, porque le falta perspectiva histórica. ¿Cuando cuenta el pasado tiene más certezas?

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“Vas a mirar el pasado y muchas veces encontrás más preguntas”, dijo O’Donnell. “Montoneros nace con el asesinato de Aramburu. Eso empuja y de alguna manera cataliza toda la resistencia peronista de esos quince años. Nace esta guerrilla tan rara, católica, peronista, de características muy particulares para una guerrilla de época del setenta, para una época de mucho empuje por el cambio. Estaba Cuba, había ocurrido el Cordobazo y de repente nace y cuando vuelve Perón ya se pudre todo”. Pero, cuenta, cuando fue a ver lo que pasó en Ezeiza -el tiroteo entre distintas ramas del peronismo cuando volvió Perón en 1973- “no era lo que yo pensaba que me iba a encontrar. Murieron doce personas en una manifestación multitudinaria”.

Una nutrida audiencia asiste atenta a la presentación del libro 'Montoneros' de María O'Donnell, acompañada por Ernesto Tenembaum, Fernando 'Rapa' y Hernán Confino.

“La historia reciente siempre viene ligada a las memorias”, dice Confino. “Y las memorias son representaciones que refieren al pasado, pero que siempre anclan en un determinado presente”. Claro, miramos el pasado desde el presente, desde quienes somos. ¿De qué otra manera podría ser?

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Pero, insistió el periodista ¿hay una verdad que se pueda contar, más allá de las distintas perspectivas? Dice O’Donnell: “Uno de los desafíos que yo tenía era lo de las próximas generaciones. ¿Qué le decís a la próxima generación sobre los Montoneros, sobre todo ahora que se habla de terrorismo comi si fuera todo lo mismo? Creo que la idea es no ahorrarse nada. Algunos atentados son tremendos y que generaron una enorme conmoción con víctimas".

Entonces, la autora habló de un punto de inflexión, cuando una montonera, Ana María González, se hizo amigo de la hija del general Cesareo Cardozo y seis meses después lo mató poniendo una bomba debajo de su cama. “Y, entonces, cuando da una conferencia de prensa y le dicen si sintió un poco de dolor por su amiga, dijo: ‘No, para nada’”. Ahí, cree O’Donnell hubo cosas que cambiaron: “Un cambio de percepción en la opinión pública, en el 75, de lo que pasaba con la guerrilla. El 73 era un momento de felicidad, de empujar el cambio, de estar participando de algo con la idea de un mundo mejor. Y ya en el 75, con estos episodios, eso cambia mucho".

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En la presentación, O'Donnell repasó su acercamiento a la historia de Montoneros a partir de una revelación sobre el secuestro de los hermanos Born.

La gráfica, explicaron, cobró importancia para mostrar una época: “Hay mucho documento interno de Montoneros. Se hacían manuales de instrucciones para el entrenamiento militar, para enseñar a poner explosivos, a hacer doble fondo de una valija. También hay un montón de material de códigos de disciplina internos, que siempre fue un tema muy tabú. Los juicios revolucionarios, cómo enfrentar como organización guerrillera a un Estado que torturaba masivamente a sus integrantes. Qué hacer con las torturas y qué hacer con las delaciones".

Cómo llegó a los 70

Tenembaum preguntó cómo llegó María O’Donnell a trabajar sobre los años 70. Y, como suele ocurrir, hubo algo de azar. La periodista estaba trabajndo sobre el financiamiento de la política. Y fue a ver a un dirigente montonero para preguntarle por qué habían puesto dos miillones de dólares en la campaa de Carlos Menem, “que les dio el indulto a los montoneros que estaban todavía presos”. Y le digo: ‘pero de dónde lo sacan?’. Dice: ‘Estaban en Cuba’. ‘¿Qué hacían con dos palos en Cuba?’. ‘Del secuestro de los (hermanos Jorge y Juan) Born’. Le digo: ‘¿Cómo del secuestro de los Born?’. ‘Cobramos sesenta millones de dólares’. ‘¿Pero dónde los tuvieron?’. ‘Ahí, en Zona Norte’. Y me empezó a contar el secuestro de los Born y dije: ‘Ah, bueno, esto es un historión’. Y cuando salí ya había abandonado el libro anterior y empecé a escribir el secuestro de los Born, con la suerte de que justo enganché a Jorge Born, que nunca había hablado del tema y lo enganché justo en un momento en que por suerte quiso hablar y su testimonio me ayudó mucho. Pero ahí me empezó a dar curiosidad por los Montoneros".

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-Empezaste por una inquietud periodística -dice Tenembaum- y ese libro está escrito cinematográficamente.

“Bueno, hay un drama humano también”, agrega O’Donnell. ,Porque es un padre muy rico, muy rico, que le secuestran el hijo y no quiere pagar. Y el hijo está con su hermano en una cárcel de pueblo y los Montoneros se sorprenden. ¿Qué hacen frente a un empresario que no quiere pagar por la vida de sus hijos?"

Esta página del libro 'Montoneros, una historia visual' de María O'Donnell, ilustra la histórica ruptura entre Perón y Montoneros el 1 de mayo de 1974 con imágenes y textos clave. ("Montoneros, una historia visual", libro de María O'Donnell.)

Tenembaum va al punto: si ella tuviera que explicarles a los jóvenes, brevemente, qué pasó en los 70. ¿Qué diría?

“Mirá”, dice O’Donnell, “hay una frase de Beatriz Sarlo que habla del episodio del asesinato de Aramburu y por qué pasa todo lo que pasa con eso. Por qué se festeja. Y ella dice: ‘Arranca el punto de la incandescencia’. Y yo creo que es un momento de incandescencia, que todo pasa muy rápido, muy velozmente, era una olla a presión. Y muy rápidamente todo se vuelve una enorme tragedia. Los montoneros tomaron la idea del trasvasamiento generacional, como que Perón venía para entregarles la posta a ellos, porque en un momento Perón habla del trasvasamiento generacional. Pero Perón dice: ‘El gran drama es que yo soy demasiado grande y ustedes son demasiado jóvenes’. Es simplificarlo al extremo, pero ellos tenían veintipico de años, Perón tenía setentipicos. Se encuentra un abuelo con unos nietos, en un mundo que había cambiado muchísimo. Y ahí uno mira el tercer gobierno de Perón. Si llegó un Perón a reconciliar y no pudo porque las cosas se le fueron de las manos o si era el Perón de López Reyes, Isabel y la derecha peronista. Todo eso entra un poco también en la conversación en el libro”.

Tenembaum le pide que hable de Rodolfo Walsh: “Muchos jóvenes lo conocen como el autor de Operación Masacre, que él escribe desde el antiperonismo". Pero “después se vuelve militante, pero militante. Estaba, en Inteligencia estaba completamente comprometido con la organización. Y tiene una cantidad de documentos, antes de comienzos del 77, cuando lo matan, que sonb muy críticos hacia los montoneros. Y después tiene, por supuesto, Carta a las Juntas Militares, donde muy temprano descubre que había montada una represión, que había episodios con muertos pero no suficientes caídos”.

Mientras tanto, dice, el tercer Perón “es la historia de una tragedia”. Porque “llega después de demasiados años de estar demasiado desconectado, en un tiempo muy distinto, a un país que ya no conocía o que no manejaba”.

Y, finalmente, pregunta Tenembaum: “¿Qué sentís cuando el Gobierno o gente que defiende la dictadura dice: ‘Es tiempo de hacer memoria completa’? "

O’Donnell responde: “El negacionismo clásico sería decir: ‘No hubo terrorismo de Estado’. Cuando vos decís ‘memoria completa’, quiere decir que hay una parte de la memoria que vos no estás negando que existió. En el lenguaje del Gobierno no aparece la expresión ‘terrorismo de Estado’ pero hay una idea de que hay una parte de la historia que no se niega. Lo que sí me parece que las víctimas de la guerrilla durante mucho tiempo sintieron que no tenían un lugar como víctimas también. Y son víctimas de situaciones distintas, pero por supuesto que son víctimas”.

(Fotos: Sebastián Freire/Fundación El Libro)

La entrada, los horarios, los días

La Feria del Libro, en un gran fin de semana.

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe 4201 (Plaza Italia).