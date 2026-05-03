Guillermo Schavelzon: “Hoy se publica el doble de libros de los que se pueden vender”

La crisis del sector editorial argentino y su impacto en la producción y circulación de libros fue el tema central de la conferencia magistral ofrecida por Guillermo Schavelzon en el marco de la edición 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El editor repasó seis décadas de transformación en la industria —desde la modernización que impulsó Jorge álvarez en los años sesenta hasta la actualidad— para advertir que la rentabilidad y el equilibrio entre tradición cultural y mercado se encuentran en un punto crítico nunca antes visto.

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En diálogo con Verónica Abdala, Schavelzon señaló que la pérdida de rentabilidad está relacionada en forma directa con fenómenos de concentración y sobreproducción, lo que derivó en una baja sostenida de los tirajes: “En 1974 se publicaron 50 millones de libros con un tiraje promedio de 10 mil ejemplares. En 2025, se volvieron a publicar 50 millones de ejemplares, pero con un tiraje promedio de 1.700”, afirmó.

El editor, que comenzó su carrera hace 61 años en la legendaria Jorge álvarez Editor, remarcó la importancia del catálogo como sustento cultural y económico de cualquier proyecto editorial, y advirtió sobre el riesgo que representa la superabundancia de títulos: “Hoy se publica el doble de libros de los que se pueden vender. Eso tiene un problema ecológico, pero sobre todo un problema comercial gravísimo: el precio del libro está falsamente inflado para financiar este sistema. Es un problema financiero, no literario”, dijo Schavelzon, enfatizando la necesidad de un cambio de paradigma en toda la cadena del libro.

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En el encuentro, “50 años de lecturas y escrituras en Argentina”, propuso que la solución a la crisis editorial actual debe ser colectiva —editores, libreros, escritores y lectores— y basada en el rescate de la tradición y en la actualización de modelos de negocio.

Schavelzón dialogó con Verónica Abdala

Para él, los desafíos del presente no anulan la oportunidad de innovación: “Nada es para siempre, ni este gobierno, ni esta política, ni nuestros catálogos, si no los hacemos bien. Sí, es posible. Generemos polémica, generemos conciencia de que esto es posible y que hay que hacerlo en todos los que tenemos alrededor y algo de ahí va a salir”.

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Durante la conferencia, recalcó la gravedad de la concentración y el predominio de los grandes grupos sobre el sector independiente, lo que impacta tanto en la diversidad de la oferta como en la viabilidad económica. A su juicio, “la concentración y la industrialización de la edición nos ha producido un daño cultural y una situación difícil. Sin embargo, la mejor librería independiente, chiquita y selecta necesita de algunos best sellers comerciales para pagar el alquiler. El ecosistema del libro no puede prescindir de las grandes editoriales”.

En cuanto al impacto directo en los autores y trabajadores del sector, el editor fue explícito: “Al autor se le paga el 10 % de venta al público. Esto no se resuelve subiéndolo al 15. Hay que encontrar otras formas de remuneración. Los editoriales independientes la necesitan urgente, porque no puede ser que cuando apuestan a una nueva voz y tienen éxito, el segundo libro se lo lleve una editorial más grande. Eso no puede ser. Es posible que las editoriales ganen más y es posible que los correctores, los traductores, los diseñadores, los editores y los autores ganen más. Es posible. No es una utopía absurda, pero es un cambio que no sé cómo se hace”.

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Schavelzon también evaluó críticamente los sistemas de consignación y devolución vigentes en el sector minorista, herencia de dinámicas instauradas hace casi un siglo. “El libro funciona con un sistema por el cual el librero en todo el mundo puede devolver en cualquier momento los libros que no vendió. En Argentina es más perverso porque se deja el libro en consignación. Esto se inventó en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, hace cien años. Cien años después lo seguimos aplicando. No puede ser. El mundo no tiene nada que ver con el de hace cien años”.

El editor dio la conferencia magistral “50 años de lecturas y escrituras en Argentina”

La sobreproducción, acelerada por la digitalización y las estrategias comerciales orientadas al marketing, lleva a una “bola de nieve” financiera que afecta incluso a los grandes grupos internacionales. “El presidente internacional de Nueva York de Penguin Random House mandó en febrero una carta a todo el personal diciendo: ‘El grupo vendió el casi 3 % más en el año 2025, pero perdió el 19 % de valor la empresa’”.

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Entre las transformaciones más profundas, Schavelzon apuntó a la pérdida de centralidad del editor como figura gestora de calidad y portadora de criterio literario. El avance de los algoritmos y el predominio de los departamentos comerciales modificaron la matriz de selección de títulos: “Toda la vida se publicaba por algo que se llamó el olfato del editor. En la época en que se publicaba siguiendo ese criterio, de cada diez libros había un éxito. Ahora los algoritmos no han mejorado el olfato: de cada diez, sigue habiendo uno. La decisión editorial en las grandes editoriales la toma el departamento comercial y de marketing”.

Respecto de los nuevos modos de circulación y prescripción, el editor reconoció la importancia de las ferias —destacó el “éxito brutal” de la Feria de Editores Independientes— y el peso de las comunidades, pero cuestionó la pérdida del rol del librero como prescriptor literario ante el avance de los algoritmos y los influencers. “Las librerías chicas curan su contenido y cumplen la función de recomendar. ¿Quién recomienda hoy además de los libreros de verdad? Los influencers, que ninguno leyó ningún libro que recomienda, porque las editoriales les pagan”.

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Al analizar la situación de los autores, traductores y correctores, subrayó la precarización creciente: “La situación es discriminatoria. El único que puede escribir es el que alguien lo financia. Es muy injusto, porque escribir es un trabajo y debe ser remunerado razonablemente”.

"La decisión editorial en las grandes editoriales la toma el departamento comercial y de marketing", dijo

El retiro del Estado y la reducción de programas de apoyo representan, según Schavelzon, uno de los mayores riesgos para la supervivencia del sector. Destacó el ejemplo del Programa Sur, que permitió financiar la traducción y publicación de unos 2.000 títulos de escritores argentinos en el exterior a través de un apoyo de USD 3.000 por obra. “Después, Argentina editora fue grande y potente porque había apoyos a la exportación, porque la exportación de libros no es solo un generador de divisas, es la construcción de una imagen de país atrás de la cual van otros empresarios a hacer negocios”.

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Para Schavelzon, los cambios deben ser promovidos de manera colectiva: “Los cambios no los puede producir nadie solo. Los tiene que producir el conjunto. Tiene que haber organizaciones que reúnan a cada eslabón y tienen que sentarse en la mesa y llegar a acuerdos...”.

El editor concluyó que la única vía para salvar la vitalidad de la industria reside en el apego a la tradición y el aprovechamiento del talento local: “La tradición y el talento es lo único que nos puede salvar”.

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En la conclusión de su intervención, Schavelzon compartió: “Es muy difícil definir la figura del editor, porque deben confluir inquietud, capacidad emprendedora, cultura, conocimiento de la historia, del mundo de los negocios, por lo menos del negocio del libro, y una enorme pasión y paciencia. Así son y han sido los editores”.

Fotos: Fundación El Libro

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe 4201 (Plaza Italia).