La emoción de Samanta Schweblin tras ganar el Premio José Donoso: “Es una mezcla rara de mimos y aliento”

Samanta Schweblin en el estudio de Infobae (Foto de archivo)

“Estoy muy emocionada”, le dice Samanta Schweblin a Infobae Cultura. No es para menos: acaba de ganar el Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso 2022, el galardón que otorga anualmente la Universidad de Talca —pública y chilena— a la trayectoria. La entrega del premio se hará en la Feria Internacional del Libro de Santiago, que comience el 27 de octubre próximo en el Centro Cultural Estación Mapocho.

“Es un honor formar parte de esa lista espectacular de grandes escritores que me anteceden. Pero además es la primera vez que me entregan un premio por trayectoria, así que la emoción es doble”, dice la escritora argentina de 44 años, autora de las novelas Distancia de rescate y Kentukis, y los libros de cuentos El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca y Siete casas vacías.

Efectivamente, la lista es grande, espectacular e imponente. Sólo por nombrar algunos: en 2002 lo recibió Beatriz Sarlo, en 2003 Isabel Allende, en 2005 Ricardo Piglia, en 2008 Javier Marías, en 2011 Sergio Ramírez, en 2012 Juan Villoro, en 2013 Pedro Lemebel, en 2017 Raúl Zurita, en 2019 Cristina Peri Rossi, el año pasado Cristina Rivera Garza y ahora le toca a Schweblin.

Samanta Schweblin (Foto: Carlos Furman/Subsecretaria de Cultura de San Isidro/Handout via REUTERS)

Nacida en Buenos Aires en 1978 pero residente en Berlín desde 2012, obtuvo una buena cantidad de reconocimientos. Obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y del Concurso Nacional Haroldo Conti. En 2017 fue finalista del prestigioso Booker Internacional. También ganó el Casa de las Américas, el Juan Rulfo, el de Narrativa Breve Ribera del Duero, el Tigre Juan, el Shirley Jackson, el Mandarache y el O. Henry, entre otros.

¿Cómo seguir escribiendo después de este premio y tantos otros? La pregunta surge porque posiblemente la autora no esté ni en la mitad de su carrera. ¿Las ganas se mantienen, disminuyen, son más? “Los premios son una mezcla rara entre mimos y aliento, que siempre hacen muy bien, y presión, o compromiso por lo que estos premios significan. Pero no me pasó nunca, al menos hasta ahora, que interfieran con la escritura”, responde.

Y continúa en un breve diálogo con Infobae Cultura: “Escribir es algo que hago sobre todo para mí, por más que me encante saberme leída. Supongo que es mi manera de pensar y entender, y todavía me es un gesto auténticamente necesario. Supongo que mientras siga haciendo así, los premios no deberían interferir con la escritura. Prefiero pensar que es algo que le pasa más a los libros, que a mí como persona”.





SEGUIR LEYENDO