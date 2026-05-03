Colombia

Durante la Filbo, Owen Richardson reveló el arte detrás de las nuevas portadas de ‘Las crónicas de Narnia’: tradición, reto y mucha creatividad

El ilustrador, quien fue uno de los invitados especiales a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2026, relató cómo equilibró el respeto por la obra original con su propia visión, sumergiéndose por completo en los libros de C. S. Lewis para ofrecer una renovación fiel y audaz

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La presencia de Owen Richardson, ilustrador de la edición renovada de Las crónicas de Narnia, fue uno de los mayores atractivos de la Feria Internacional del Libro 2026 (FILBo 2026)
La presencia de Owen Richardson, ilustrador de la edición renovada de Las crónicas de Narnia, fue uno de los mayores atractivos de la Feria Internacional del Libro 2026 (FILBo 2026)

La presencia de Owen Richardson, ilustrador de la edición renovada de Las crónicas de Narnia, fue uno de los mayores atractivos de la Feria Internacional del Libro 2026 (FILBo 2026), que celebró el 75 aniversario de la saga y su continuidad en la literatura fantástica contemporánea.

Durante su participación en la feria literaria colombiana, el ilustrador norteamericano, reconocido por su trabajo en las nuevas portadas de la saga 'Las crónicas de Narnia’, escrita por C. S. Lewis, se refirió a su proceso creativo en la reinterpretación visual de este clásico de la literatura.

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Richardson dedicó un año entero a crear las siete portadas de la nueva edición de Las crónicas de Narnia, la saga de C. S. Lewis, un proceso que implicó cientos de bocetos, múltiples relecturas de cada libro y una pregunta que guió cada decisión: ¿qué le gustaría al autor?

Owen Richardson dedicó un año entero a crear las siete portadas de la nueva edición de Las crónicas de Narnia, la saga de C. S. Lewis
Owen Richardson dedicó un año entero a crear las siete portadas de la nueva edición de Las crónicas de Narnia, la saga de C. S. Lewis

Owen Richardson se enfrentó a la creación de las nuevas portadas de Las crónicas de Narnia con una perspectiva forjada en el equilibrio entre respeto, interpretación y una convicción personal sobre el arte.

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El encargado de renovar la imagen de los siete libros de C. S. Lewis recurrió a un proceso de inmersión intensa en los textos originales, apoyado en su experiencia previa en teatro y una mirada crítica sobre las influencias históricas y visuales que definen el universo de Narnia.

El artista aseguró que a lo largo de este trabajo, que se extendió durante un año, exploró una tensión constante: cómo honrar la tradición gráfica marcada por Pauline Baynes y, al mismo tiempo, responder a los desafíos de una audiencia moderna.

Richardson detalló que el proceso de selección de las escenas fue la etapa más exigente de toda la producción.
Richardson detalló que el proceso de selección de las escenas fue la etapa más exigente de toda la producción.

Richardson detalló que el proceso de selección de las escenas fue la etapa más exigente de toda la producción. Durante esta fase, leyó los libros al menos dos veces cada uno, acompañado por un equipo de directores de arte que tuvo la decisión final sobre las imágenes. “Tuve que limitarme a unas cuantas escenas y ahí conté con directores de arte que me ayudaron a elegir. Ellos tuvieron la decisión final de estas imágenes”, precisó.

La presión de sintetizar la vastedad de Narnia en un solo vistazo, junto con la necesidad de disciplina y resistencia, marcaron una dinámica de trabajo intensa: “Me tomó todo un año. Eso es bastante. Para sacar siete portadas hay cientos de dibujos”.

La relación con la obra gráfica original fue otro eje decisivo en el enfoque de Richardson. Se apoyó en las ilustraciones de Pauline Baynes, supervisadas en su tiempo por el propio Lewis, para definir los límites de su propia interpretación: “Era una forma de respetar esas portadas antiguas, pero a la vez hacer algo nuevo”, confesó.

Owen Richardson se apoyó en las ilustraciones de Pauline Baynes, supervisadas en su tiempo por el propio Lewis
Owen Richardson se apoyó en las ilustraciones de Pauline Baynes, supervisadas en su tiempo por el propio Lewis

Esta búsqueda de equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo lo llevó a estudiar no solo a Baynes, sino también a maestros de la era de oro de la ilustración como N. C. Wyeth para representar escenas de batalla, y a William Turner para reflejar movimiento y la atmósfera propia del relato inglés: “Todos estos artistas son gigantes y nosotros estamos en deuda con los que estaban antes de nosotros”.

Richardson destacó que “cualquier portada de cualquier libro, en esencia, es una invitación para el lector”. Su objetivo principal fue abrir las puertas de Narnia a todas las edades, depositando en cada imagen la posibilidad de que “si uno puede llegar a Narnia cuando tiene nueve años, también puede hacerlo cuando tenga noventa años”.

Esta invitación universal sintetiza su mirada sobre el papel de la ilustración en la literatura: “Lo que quiero es que estas portadas realmente sean una invitación para que los lectores entren en el mundo de Narnia, que puedan descubrir ese mundo”, declaró.

El rechazo a la inteligencia artificial y el valor del proceso manual

“Lo que quiero es que estas portadas realmente sean una invitación para que los lectores entren en el mundo de Narnia", Owen Richardson.
“Lo que quiero es que estas portadas realmente sean una invitación para que los lectores entren en el mundo de Narnia", Owen Richardson.

Sobre el auge de la inteligencia artificial en la ilustración, Owen Richardson dejó clara su postura. Rechazó de plano cualquier intervención de IA en su método de trabajo, atribuyendo el valor del arte a una dimensión humana y creativa irreproducible por máquinas. “Yo no lo toco, no quiero tener nada que ver con la IA. ¿Por qué le quiero dar a un computador, por qué le quiero dar a un robot la mejor parte del trabajo, lo que es más divertido?”, afirmó.

Para el ilustrador, la IA solo combina datos y reorganiza información existente; crear, en cambio, es tocar lo divino y solo corresponde al ser humano: “Solo un ser humano puede crear arte, porque el arte es creación, es el trabajo del corazón, el trabajo de la voluntad”.

El artista explicó, no obstante, que su proceso es híbrido: “Hago el boceto en papel, tomo una foto y luego lo pongo en un programa de pintura”. El uso de herramientas digitales, lejos de implicar un abandono de su identidad creativa, responde a demandas prácticas de la industria editorial, como la facilidad para modificar imágenes: “Si tengo que cambiar de rumbo es mucho más fácil a través del programa, esto no sería posible si utilizara pintura en papel”. Esta doble vía entre lo tradicional y lo digital marca la especificidad de su método.

Owen Richardson expresó que su contacto con las películas de Narnia fue solo indirecto y que evitó utilizar elementos visuales de las adaptaciones como referencia directa.
Owen Richardson expresó que su contacto con las películas de Narnia fue solo indirecto y que evitó utilizar elementos visuales de las adaptaciones como referencia directa.

Richardson expresó que su contacto con las películas de Narnia fue solo indirecto y que evitó utilizar elementos visuales de las adaptaciones como referencia directa. Prefirió mantener autonomía creadora y no apropiarse de las imágenes que “no me pertenecen”, aunque reconoció que, en una era saturada de cine y audiovisuales, la acción cinematográfica permea de alguna forma su visión de la portada ideal.

El trabajo de Owen Richardson sobre Las crónicas de Narnia es resultado de un proceso deliberado y artesanal, fundamentado en la tradición, la exploración visual y el rechazo consciente de la inteligencia artificial como sustituto del gesto humano: “No le demos nuestras almas a los robots”, concluyó.

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Las Crónicas de NarniaC. S. LewisFilbo 2026Owen Richardson

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