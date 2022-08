“Argentina, 1985” llegará al streaming 3 semanas después de su estreno en el cine

Ricardo Darín como el fiscal Strassera y Peter Lanzani como el juez Moreno Ocampo en "Argentina, 1985", de Santiago Mitre

La película Argentina, 1985, que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, llegará a las salas de cine de Argentina el 29 de septiembre y el 21 de octubre ya se podrá ver en la plataforma de streaming de Amazon.

Los cines locales tendrán la exclusividad de exhibición sólo durante tres semanas, cuando las grandes cadenas hoy están exigiendo un mínimo de 45 días. Esto podría abrir la posibilidad de un conflicto entre los dueños de las salas y los productores y distribuidores de uno de los films nacionales más esperados del año.

Argentina, 1985 está dirigida por el galardonado Santiago Mitre (Paulina, La cordillera), quien también ha estado a cargo del guion junto a Mariano Llinás (La flor, Historias extraordinarias), y cuenta con un reparto estelar encabezado por Ricardo Darín como Julio Strassera y Peter Lanzani como Luis Moreno Ocampo.

Elenco de "Argentina, 1985", de Santiago Mitre

La película está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y llevar a juicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes, quienes, bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

El enjuiciamiento a los militares significó la primera condena al terrorismo de Estado, con la sentencia de cinco de los nueve acusados de realizar un plan sistemático de persecución y exterminio durante el golpe de Estado. Así, los fiscales pudieron darles a las víctimas algo que los militares no dieron: un juicio justo, idea que también se retoma en la película.

"Argentina, 1985", la nueva película de Santiago Mitre sobre el juicio a las juntas militares

Argentina, 1985, el sexto largometraje dirigido por Mitre, es uno de los únicos dos en español seleccionados para participar de la competencia oficial por el León de Oro de la 79ª edición del Festival de Venecia, que se llevará a cabo entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre.

La otra película de habla hispana es Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, quien ya había estrenado en la Mostra 21 gramos (2003) y Birdman (2014). Ambas compiten, además, con los últimos trabajos de Noah Baumbach (White Noise, película de apertura de la Mostra), Andrew Dominik (Blonde, sobre Marilyn Monroe); Darren Aronofsky (The Whale), Luca Guadagnino (Bones and All); y Jafar Panahi (Khers Nist), entre otros.

