Netflix compró la nueva película de Alejandro González Iñárritu, “Bardo”

"Bardo" es el primer largometraje de Iñárritu filmado en la Ciudad de México luego de Amores Perros (Foto: Twitter@NetflixLAT)

El cineasta mexicano, Alejandro González Inárritu, se suma a la lista de directores que han transitado a las plataformas de streaming para que las películas estrenadas en la pantalla grande tengan un soporte digital.

Y es que la última película del cuatro veces ganador del Óscar, “Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades)”, será estrenada tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, luego de que Netflix comprara la cinta.

Así lo dieron a conocer este 27 de abril, pero aseguraron que la cinta será estrenada primero en salas de cines a escala global y para finales de este 2022 estará disponible en el catálogo de Netflix, siendo un posible contendiente para la próxima entrega de los premios de la Academia.

En ese sentido, el jefe de Cine Global de Netflix, Scott Stuber, calificó al también productor mexicano como uno de los mejores directores modernos “y uno de los principales visionarios de nuestra industria”. Además, aseguró que desde hace tiempo conoce a Iñárritu, por lo que se tiene pensado crear una estrategia de lanzamiento para que Bardo tenga un mayor impacto en los espectadores.

Daniel Giménez Cacho, quien actuó en "El Infierno", será el protagonista del séptimo largometraje de Iñárritu (Foto: Imdb)

Esta cinta es la primera filmada en la Ciudad de México luego del lanzamiento de Amores Perros hace más de 20 años; actualmente se encuentra en su etapa de postproducción. El guión estuvo a cargo del propio Iñárritu y de Nicolás Giacobone, con quien colaboró en filmes previos como Birdman (2014) y Biutiful (2010), además de ser el productor de The Revenant (2015).

Bardo será protagonizada por Daniel Giménez Cacho, quien actuó en El Infierno (2010) y Voces Inocentes (2004), al lado de Griselda Siciliani, Edison Ruíz, Omar Leyva, Ximena Lamadrid y Andrés Almeida. Además, el director de arte ganador del Óscar, Eugenio Caballero, estará a cargo del diseño de producción.

Descrita como una “comedia nostálgica”, la historia narra la crisis existencial de un periodista mexicano (interpretado por Giménez Cacho) quien regresa a su país natal (México) para enfrentarse a su nueva realidad, mientras los recuerdos del pasado surgen de nuevo y las relaciones familiares se complican.

Cabe mencionar que en un primer momento el título de esta cinta era Limbo, pero posteriormente fue modificado. Según información de El Universal, la producción de esta película pagó más de 20 mil pesos a la Comisión de Filmaciones de la CDMX para poder filmar en el Centro Histórico, así como también realizó pagos de mil pesos por día a los locatarios de la zona para solventar las pérdidas registradas en los días de grabación.

Escenas de la nueva producción de Alejandro González Iñárritu, Limbo, grabadas en la calle peatonal Francisco I. Madero (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En los más de 20 años en el séptimo arte, Iñárritu ha ganado más de 120 premios, entre ellos cuatro Óscar, así como también ha recibido 164 nominaciones. Uno de sus largometrajes más exitosos ha sido Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), estrenada en 2014, ya que ganó 197 premios (cuatro Óscar) y recibió 292 nominaciones.

De igual manera destaca The Revenant, con la que ganó su segundo premio consecutivo como “mejor director” en los premios de la Academia, además de ser la cinta con la que Leonardo DiCaprio ganó su primer Óscar como “mejor actor principal”. Asimismo, gracias a las dos películas mencionadas previamente, el director de fotografía Emmanuel Lubezki se hizo acreedor de dos premios Óscar.

Por último, cabe señalar que entre los directores más destacados que han trabajado al lado de la plataforma Netflix están Alfonso Cuarón (Roma, 2018), Martin Scorsese (The Irishman, 2019), Noah Baumbach (Marriage Story, 2019), Charlie Kaufman (I’m thinking of ending things, 2020), David Fincher (Mank, 2020) y Spike Lee (Da 5 bloods, 2020).

