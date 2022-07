Un placentero desafío de letra y música: hacer las canciones de Leonard Cohen en español

Este proyecto comenzó hace más de 10 años. Y el disparador ocurrió de la manera más casual, mientras probábamos sonido con Los Fabulosos Cadillacs: Vicentico cantó un poquito de una canción de Leonard Cohen y eso fue suficiente para que yo pensara “estaría bueno hacer versiones en español de semejantes canciones”.

En su caso, hay que poner a la lírica al mismo nivel de la música. Por eso nuestro proyecto se llama así: El Poeta, Canciones en Español. Es muy bueno entender lo que escribió sobre temas universales en todo este tipo. Con Gustavo Roca, mi compañero en esta idea, escuchamos también mucho a Bob Dylan. Pero creemos que Dylan está mucho más difundido y versionado en estas latitudes, así que el desafío-Cohen era mucho más intenso.

Nos gusta poder hacer sus canciones en español, una lengua que él amaba, además. Por otro lado, nunca fue muy popular en Argentina así que también nos gusta poder difundir su obra.

Canción "Chelsea Hotel", de Leonard Cohen, interpretada por Cucuza Castiello para el disco "El Poeta. Canciones de Leonard Cohen", producido por Mario Siperman

Descubrí a Cohen en una enciclopedia del New Musical Express de 1977. Me llamó mucho la atención una foto de él, vestido con saco y pelo corto. Yo tenía 13 años y me impactó que -se notaba- era alguien distinto a cualquier de los personajes que aparecían ahí. Si en la tapa estaba Marc Bolan, por ejemplo… Así que decidí escuchar a ese tipo que se veía tan distinto a cualquier rockero de la época. Fue una decisión correcta.

Con los años de escucha puedo decir que para mí, su obra es un reflejo poético de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Sus canciones abarcan un periodo de tiempo muy grande y muy rico para la humanidad, desde 1960 hasta 2015 cuando falleció. A veces de manera directa y otras veces de forma encriptada, lo cual lo hace más misterioso e interesante aún. Me seduce la universalidad de su temática, su manera de abordar temas de manera a veces cruda y visceral.

Actualmente el proyecto se sigue expandiendo. Junto a Gustavo ya tenemos grabadas más de 40 canciones y en la medida que nos sigan apareciendo otras, tan hermosas como las primeras, las iremos grabando. Vendrán más volúmenes. Se han sumado Teresa Parodi, Victor Heredia, Andrea Echeverri, Antonio Birabent, Loli Molina, Juan Subirá, Deborah Dixon, Lorena Astudillo, Juan Abzat, Jorge Nasser, Manu Quieto, Richard Coleman, Beto Cuevas y habrá mucho más artistas. Por eso en la contratapa del volumen 1 escribimos el siguiente texto que resume nuestra idea: “Este Long Play es el primero de la serie y su repertorio no responde a ningún orden cronológico ni de preferencia por las canciones elegidas. Habrá muchas más canciones, tan hermosas como estas e interpretadas por artistas tan talentosos como los de este Volumen”.

Gustavo Roca y Mario Siperman, músicos y productores de "El Poeta"

En general mientras bocetamos cada canción, por la música, la atmósfera, el estilo o la temática se nos viene a la mente quien es la persona perfecta para cantarla. Con esa idea nos contactamos, muchas veces a través de las redes sociales, y en general todo comienza con una simple pregunta. “¿Te gusta Leonard Cohen?”





* El Poeta. Canciones en Español se presenta este jueves a las 21 en La Trastienda (Balcarce 460), con la participación de Nito Mestre, Daniela Herrero, Minimal, Leo García, Cucuza Castiello, Juan Rosasco, Claudio Kleiman, Emilio del Guercio, Antonio Birabent, Adrián Yanzon, Jorge Minissale, Louise de Arco y Ana Laura Davison. Entradas a la venta.

