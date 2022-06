Gilberto Gil: “Espero que la elección presidencial renueve nuestra esperanza y sí, voy a votar por Lula”

Gilberto Gil en San Pablo, esta semana, durante la presentación de su online en Google Arts & Culture. REUTERS/Amanda Perobelli

Un padre es un padre, pero un abuelo... Aaaaah”, escribió en su cuenta de Twitter Bela Gil, la séptima (en orden de aparición) hija de Gilberto Gil, uno de los músicos más relevantes de la historia de Brasil y a esta altura, prócer cultural de su patria. El tuit contiene un video en donde el avô ensaya una breve pero graciosa coreografía con su nieta Flor (ver abajo). La postal audiovisual hogareña revela la vitalidad de un músico clave en la música popular global del siglo XXI, en plena actividad de giras y recitales, y -desde esta semana- protagonista de una voluminosa biblioteca virtual de fotos, relatos, grabaciones, videos e ilustraciones que la plataforma Google Arts & Culture publicó bajo el títutlo de El ritmo de Gil y que se presenta como un homenaje a la trayectoria, en el mes de su cumpleaños número 80.

A propósito de este lanzamiento y desde la cuenta de su nieta Flora (así figura en el ángulo inferior de la videoreunión), Gilberto Gil participó de una conversación con periodistas de Europa y América -entre ellos, Infobae Cultura- en donde valoró la significación de esta retrospectiva online, repasó algunos hitos de su vida y obra, y también brindó algunas definiciones sobre el presente de Brasil, de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el 2 de octubre. “Espero que la sociedad brasileña se comprometa en el acto electoral. Por supuesto, no solo nosotros sino todo el planeta ha vivido un tiempo dramático reciente por la pandemia, que todavía nos afecta. En Brasil en particular hemos tenido en los últimos tres años un gobierno central que no cubrió las expectativas que se deben esperar de un gobierno en tales circunstancias, e incluyo aquí la cuestión ambiental, la problemática del Amazona en particular, cuestiones económicas también, de distribución igualitaria de la riqueza. Espero que el voto de estas elecciones renueve nuestras esperanzas y expectativas sobre el futuro. Soy muy positivo sobre lo que puede venir a partir de noviembre”.

—¿Vas a votar por Lula?

—Si, voy a votar por Lula, com certeza.

Todo esto sucede en los días previos al aniversario redondo y simbólico -será el domingo 26- del hombre que inventó el tropicalismo, introdujo el reggae y a Bob Marley en América latina, sufrió el exilio, estuvo preso por disposición de sucesivas dictaduras militares (por cantar o por fumar marihuana, dio igual), fue ministro de Cultura, escribió cientos de canciones memorables (”Aquele Abraço”, “Vamos fugir”, “Haití”, “Toda menina baiana”, sigue la lista), y grabó algunos de los discos más relevantes de la música popular de su país en el siglo XX -Refavela, Realce, Tropicália: ou Panis et Circensis, y Expresso 2222 entre otros- y mantiene viva su llama artística. Al punto que promete tocar en Buenos Aires en 2023. “Este año ya tengo cerrada la agenda con muchos compromisos. El año que viene iré”, aseguró en castellano, en el mismo encuentro de prensa virtual en que habló un 80% en inglés para su audiencia.

Gilberto Gil fue ministro de Cultura de Brasil entre 2003 y 2008, durante la presidencia de Luis Inacio "Lula" Da Silva

La biblioteca digital de Google Arts & Culture sobre Gilberto Gil reúne la mayor colección online retrospectiva dedicada a un artista vivo: hay más de 140 historias, 900 videos y cintas digitalizadas e ilustraciones exclusivas de la artista Raiana Britto. Alberga además un álbum de 1982 que se creía perdido y que hasta el momento era inédito: un LP grabado en Nueva York en 1982. Además, la discografía cuenta su historia y reflexiones sobre sus experiencias, junto con los acontecimientos de la época en Brasil y en el mundo. Otro apartado está dedicado a los encuentros internacionales que mantuvo, desde su primera salida del país cuando debió exiliarse en Londres en 1969 colaboró con George Harrison, Stevie Wonder, The Wailers, Elton John y el director italiano de cine Federico Fellini, nada menos.

Además, el recorrido abarca algunas de sus actuaciones en vivo más memorables, como su Concierto por la Paz de la ONU de 2003, donde se le unió en el escenario el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. También contiene desde un catálogo de cartas que recibió, un inventario de sus diferentes looks a lo largo del tiempo y hasta una oportunidad para cantar sus canciones más famosas a través de un Karaoke digital. La muestra dedica un tramo también a su infancia: la influencia de sus padres en su carrera, desde el interés de su padre en la política hasta la presencia inspiradora y el impulso de su madre. Con fotos y retratos familiares, esta es una ventana al inicio de su vida.

Este es un resumen de la conversación que Gilberto Gil mantuvo con periodistas de América y Europa, reunidos por Google para la promoción del lanzamiento de esta biblioteca virtual.

— ¿Cómo esperas que reciban las nuevas generaciones esta retrospectiva digital de tu obra musical?

— Esta es una colección de largo período de tiempo... Por eso creo que le da una oportunidad a quien quiera alrededor del mundo, sea joven o más viejo, de conocer un poco de las aventuras y procesos por los que atravesé a lo largo de mi vida artística. Está todo expuesto aquí: hacer música, viajar, ejercitar mi perfil político y social, el reflejo de la sociedad brasileña con mis canciones a lo largo de las décadas. Creo que es un reflejo más de estos tiempos posmodernos.

— ¿Cuándo te diste cuente que te habías convertido en una estrella mundial? ¿Podrías contar algo de la grabación de 1982 en Nueva York que aquí se publica por primera vez?

— Solo he trabajado todo estos años para ser un artista que brinda sus canciones para todos y todas, en cualquier parte del mundo. Ha sido un largo proceso así que no podría señalar un momento en particular. No importa cuanto tomé conciencia de una dimensión global, pero creo que este proyecto expone claramente las diferentes etapas de mi carrera artística.

En la grabación de ese disco en Nueva York participaron muy buenos músicos y tradujimos algunas canciones ya escritas en portugués. Por alguna razón ese disco no se publicó e incluso llegué a pensar que se habían perdido las cintas master. Finalmente aparecieron hace 2 años y me pareció oportuno poder publicar este disco ahora. Ya no está perdido (risas).

— A fines de los 60 cuando llegaste a Londres para vivir exiliado, pudiste relacionarte con músicos de reggae jamaicanos e ingleses, y descubriste multiplicidad de culturas... Ahora con este catálogo digital disponible en Internet y cuando ya no vives una persecución por tus ideas políticas y sociales ¿Cuál crees que es el mensaje de esta colección?

— Bueno, en primer lugar ahora el silencio ya no es una imposición. Podemos comunicarnos con quien querramos, en cualquier parte del mundo y en la lengua en que podamos... Internet nos dio esta oportunidad de una comunicación global, sin fronteras, y creo que eso le brinda a la humanidad una oportunidad de evolucionar, de ir hacia adelante, de incluir la mayor cantidad de gente posible para probar y digerir nuestras diferentes culturas. Es una extraordinaria posibilidad de interpelar a los gobiernos para que nuestras vidas mejoren realmente, y a la vez nos hace más autónomos del poder. Podemos unirnos para realizar diferentes proyectos, sin distinción de nacionalidades. Eso es muy democrático.

