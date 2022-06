Nick Cave, Gorillaz y el Duki brillaron en el Primavera Sound de Barcelona

Nick Cave

El festival catalán Primavera Sound cerró este sábado su primer fin de semana de éxitos con la presencia de grandes artistas como Tame Impala, Pavement, The National, Jorja Smith, Beck y grandes actuaciones de Gorillaz y Disclosure, que dieron el broche final a la noche del sábado. Y es que el festival está calentando motores porque en 2022 desembarcará por primera vez en Buenos Aires, Santiago de Chile, Los Ángeles y nuevos destinos que próximamente serán anunciados.

Después de más de mil días esperándolo, el festival Primavera Sound volvió a sonar en Barcelona con un line up que promete 500 conciertos durante dos fines de semana en el parque del Fórum y diez días de shows por toda la ciudad condal. Este año, el Primavera cumple 20 años desde su primera edición y muchas cosas han cambiado pero si algo permanece intacto son las ganas de disfrutar de buena música.

Crédito: Rocío Curia

El festival comenzó algo accidentado con algunos problemas de logística que tiñeron la noche del jueves con un sabor semiamargo. Las ganas de volver a disfrutar estaban a flor de piel en los 80 mil asistentes que demostraron su fidelidad a la música al soportar grandes colas en barras y baños, además de la sensación generalizada de una sobrecapacidad del espacio.

Pero si de algo no había dudas era del sentimiento de reunión con el que amaneció Barcelona este jueves. Muchísimos turistas que invadieron el festival e instalaron el inglés como lengua madre, pusieron el Primavera como punto de encuentro y los abrazos y gritos no tardaron en llegar. La misión era clarísima: entregarse a la música en vivo en un festival que se hizo esperar más de mil días pero que por fin estaba aquí.

María José Llergo

El jueves fue testigo de un regreso muy esperado de la mano de los héroes de los noventa, la banda estadounidense de indie pop Pavement que subió al escenario de la mano de su cantante y guitarrista Stephen Malkmus para dar un show de nada menos que 29 canciones. Y los argentinos también plantaron bandera con la actuación de El mató a un Policía Motorizado que volvieron a presentarse en el festival desde la última edición del Primavera en 2019 donde también habían estado presentes. El cierre del jueves estuvo liderado por la banda australiana Tame Impala, cuando su cantante Kevin Parker presentó por primera vez en Europa su último disco The Slow Rush y brindaron homenaje a la banda neoyorkina The Strokes, quienes tuvieron que cancelar una de sus fechas en el festival por un caso de coronavirus de uno de sus integrantes.

A pesar del traspié del jueves, el segundo día del festival transcurrió con más fluidez después de que la organización se comprometiera a solucionar algunas cuestiones que parecían en un primer momento atadas con alambre. El viernes se encendió con actuaciones emblemáticas como la protagonizada por el estadounidense Beck que subió al escenario con un traje blanco ochentoso buscando complicidad con los asistentes y consiguiéndolo con éxito. La gran revelación de la noche fue Pablo Vittar, el drag queen y cantautor brasileño, que junto con un equipo de bailarinas, dejó boquiabiertos a los espectadores que vibraron al ritmo de su fiesta libre.

Disclosure

A la noche del viernes se sumaron otras grandes estrellas como The National o la avasalladora Little Simz, la cantante y rapera londinense de origen nigeriano que cautivó a miles de personas con sus mensajes sociales de empoderamiento y lucha contra el racismo. El broche de la noche del viernes contó con la catalana Rigoberta Brandini que inauguró su show por todo lo alto cantando “In Spain we call it soledad”. Y a ella le siguieron Jamie XX y King Gizzard & the Lizard Wizard, entre otros.

Pero lo del sábado fue la cereza de cualquier postre. Mientras el sol comenzaba a caer y la brisa mediterránea hacía su trabajo en una tarde que cualquiera podría definir como espectacular, la voz flamenquera de María José Llergo vibraba con fuerza sobre uno de los escenarios más grandes del Primavera Sound. La joven española de tan solo 28 años, que saltó a la fama en 2021 tras un conocido anuncio de cerveza que recreaba la figura de Lola Flores, celebró la presencia de más mujeres que hombres en su escenario y demostró que su voz de pequeña ya no tiene nada.

Jorja Smith

Al otro lado del predio, la cantautora británica Jorja Smith se presentaba por segunda vez en el Primavera Sound y esperaba que esta vez fuese incluso mejor que la primera. Con una voz que eclosionó la dulzura angelical con un arte abrasivo, Jorja se mostró agradecida con su público al que afirmó querer mucho y al que regaló una delicia de r&b que podía relajar a cualquiera.

Una hora más tarde al otro lado del parque del Fórum, un grupo de personas se unieron al canto de “Ole, ole, ole, ole… Duko, Duko” y sus deseos fueron órdenes cuando el Duki tomó el escenario y sentenció: “Muchas gracias por el amor”. Unas mil personas se juntaron para ver brillar al cantautor que viene sumando fama y fortuna a lo largo de Sudamérica, “de Argentina a México, de México a Barcelona y de Barcelona al más allá”, como él mismo comentó y ojalá que así continúe.

El Duki

Otro de los grandes artistas al que tuvieron la suerte de ver los 80 mil asistentes de la jornada del sábado fue al magnífico Nick Cave and the Bad Sees con un catártico recital y un repertorio de más de una hora y media en el que se incluyeron sus clásicos punk y algunas dolidas canciones de sus últimos discos. El cantante australiano, que ha pedido a su hijo Jethro el mes pasado, dio varias patadas al aire y protegió la fama oscura que se creó en un ritual con muchos fieles.

Sin lugar a dudas, el gran broche de la noche fue Gorillaz, con una banda de diez personas e infinitos invitados como el rapero Yasiin Bey, la cantautora Fatoumata Diawara; los raperos Pos y Dave, del clásico grupo de rap De La Soul; los raperos Slowthai y Bootie Brown; y el cantante de reagge Sweetie Irie. Lo que comenzó como una fiesta se transformó en el éxtasis del fin de semana, con clásicos como “Feel Good”; “On Melancholy Hill” y el cierre con “Clint Eastwood”, el parque del Fórum logró encenderse sin dejar a nadie fuera.

Gorillaz

Los que apostaron por un ratito más de fiesta pudieron enloquecer con una sesión de deep house con los hermanos británicos Disclosure, especialistas y anfitriones del arte de la celebración. La de ellos fue un éxito con miles y miles de personas que festejaron hasta las cuatro y media de la mañana que de esta familia también haya nacido el arte.

Nos despedimos de un primer fin de semana de Primavera Sound con cifras de asistentes récord, energía gastada de forma infinita y muchas pero muchas ganas de que la Primavera no termine jamás. Por suerte, algunos afortunados podrán continuar disfrutando del segundo fin de semana de celebración, además del Primavera a la Ciudad y de un Brunch-in-the-beach el próximo domingo 12 que promete ser la fiesta de cierre más exitosa del verano en Barcelona.

Fotos: Rocío Curia

