Primavera Sound celebra sus 20 años con récord de asistencia en el primer fin de semana

Primavera Sound 2022 cumple la vigésima edición del festival en Barcelona, con más de 500 bandas y solistas repartidas en su sede principal, el Parque del Fórum, y en decenas de salas y escenarios repartidos a lo largo y ancho de la ciudad catalana. En el marco de la celebración por sus dos décadas de historia, el festival muestra los pilares que lo distinguen como uno de los más importantes del mundo: sustentabilidad, igualdad de género, compromiso social e integración urbanística.

Con Tame Impala, Pavement, Cigarettes After Sex, Kim Gordon y El Mató a un Policía Motorizado como principal representante argentino, entre otros artistas, Primavera Sound transcurre su primer fin de semana con más de 200 mil personas como asistencia total. La 20° edición del festival presenta el cartel de su historia con más de 413 artistas y más de 500 shows, entre los que se destacan el rapero Tyler The Creator, la reunión exclusiva de Pavement luego de más de una década, Massive Attack, Gorillaz, Beck y Nick Cave & The Bad Seeds.

Cazzu, Dillom, Bandalos Chinos, Saramalacara y 107 faunos son representantes argentinos que forman de esta edición especial del Primavera Sound, en un adelanto de lo que será la esperada primera edición del festival en Argentina, a realizarse el 14 de octubre y del 7 al 13 de noviembre en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Gentileza: DF Entertainment

Es uno de los festivales de música más importantes y prestigiosos del mundo, una experiencia única que trasciende lo musical para convertirse en un evento cultural de primer orden. Se creó en la ciudad de Barcelona, habiéndo realizado su primera edición hace ya 20 años. Se trata de un festival que siempre se ha destacado por la extrema calidad artística y por los altos estándares de desarrollo sustentable y de compromiso con el medio ambiente y por su enorme involucramiento con la comunidad local de cada ciudad donde sucede. A raíz de estos valores, y del compromiso con la igualdad de género en sus carteles desde 2019, Primavera Sound se convirtió desde ese año en el primer festival de gran formato en colaborar con la Campaña de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Además de Barcelona, el festival se desarrolla en Oporto y a partir de octubre desembarcará en Buenos Aires, Santiago de Chile, Los Ángeles y nuevos destinos que serán próximamente anunciados.

