“Banksy, Genius or Vandal?”: todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas, que ya comenzó

Las entradas para "Banksy, Genius or Vandal?" ya están disponibles a través de La Rural Ticket

El público más ansioso por ver la rutilante muestra de Banksy que desembarca en agosto en Buenos Aires puede esperar desde hoy un poco más tranquilo el evento. Desde temprano abrió la venta de entradas a través de La Rural Ticket para esta exhibición que ha recibido hasta la fecha más de un millón de visitas en su gira mundial y que está concebida como una inmersión en el misterioso universo de uno de los creadores más influyentes de las últimas décadas. Los precios durante el lanzamiento parten de los $3000 para las visitas de martes a viernes y alcanzan los $3500 en su recorrido de fines de semana y feriados, que tendrá un horario extendido de 10 a 21:30 h. Menores de 12 años pagan un valor menor ($2000) y los menores de 3 no abonan entrada. Banksy, Genius or Vandal? llega al predio de La Rural producida por Sold Out e IQ Art Management y es presentada en Buenos Aires por S2BN, DGE y DF Group. Se espera un caudal de visitas similar al de la exitosa Imagine Van Gogh para esta nueva propuesta que propone un paseo inédito a través de obras originales cedidas en exclusiva por colecciones privadas internacionales con su certificado de autenticidad (COA).

Banksy genio o vándalo - La Rural

Será una gran oportunidad para ver más de 70 obras originales procedentes de colecciones privadas que estarán alojadas en el Pabellón Frers, el mismo lugar donde se lleva a cabo hasta junio la muestra inmersiva de Van Gogh. También habrá una propuesta interactiva en este caso, a través de una instalación multimedia envolvente especialmente creada para esta exhibición que enriquecerá la visita ofreciendo pistas sobre el artista anónimo, enmarcando su trayectoria única y destacando sus piezas más importantes. La muestra, que no está autorizada por el artista, también se podrá recorrer con una audioguía para smartphones –disponible en castellano e inglés– que suma amplia información del artista y sobre cada una de las obras expuestas.

A través de diferentes ámbitos temáticos, Banksy, ¿genio o vándalo? acerca a los visitantes el universo creativo del artista británico, uno de los principales exponentes del arte callejero contemporáneo. Sus obras, muchas veces cargadas de sátira y polémicas, plantean temas universales que se enmarcan en la política, la cultura y la ética de nuestro tiempo. Su mirada crítica se ha posado sobre la tragedia de la migración a Europa, la guerra, el racismo, la pobreza, la hipocresía, la codicia, el amor, la esperanza, los sueños cancelados, la vigilancia, la represión policial y la crisis medioambiental. La solapada figura difunde sus piezas visuales y reflexivas sin filtro alguno, esquivando el circuito del arte y sus reglas. Aunque sus mensajes directos y sencillos contra el statu quo muchas veces generan un efecto contrario al ser consumidos y asimilados por el mercado del arte, que los pone en un lugar de culto.

La sala de la muestra cuando se exhibió en Barcelona

Es el caso, por ejemplo, de una de sus obras más conocidas, Love is in the air (también conocida como El lanzador de flores), que estará en Buenos Aires. La obra, por un lado, expresa su impronta crítica y social a través de la imagen de un joven manifestante con su rostro tapado en un pañuelo que invierte la lógica de la violencia al mostrarlo lanzando flores en lugar de piedras. Sin embargo, su subasta en criptomonedas en la casa Sotheby’s por 12.903.000 millones de dólares, el año pasado, volvió a confirmarlo no solo como un símbolo estético y político que despierta la admiración de las generaciones más jóvenes, sino también como una firma que integra los estándares más exclusivos del mercado internacional.

El Cristo con bolsas de compra, una pieza que cuestiona cómo el consumismo arruinó los valores más humanos, la Niña con paraguas, un grafiti que apareció en Nueva Orleans tras el huracán Katrina, y una versión de la Niña con globo, una obra que se autodestruyó tras su remate en la sala de Sotheby’s de Londres para luego pasar a formar El amor está en el tacho, su pieza más cara hasta ahora, son otros de los trabajos que podrá disfrutar el público argentino. Además se podrán observar las distintas técnicas que utiliza el artista, desde el óleo o acrílico sobre lienzo, al spray sobre lienzo y madera, las serigrafías de edición limitada, los esténciles sobre metal u hormigón, las esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías, hasta una experiencia de realidad virtual.

