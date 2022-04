Todo sobre mi madre: el teatro porteño aborda la temática desde distintas perspectivas

Teatro y maternidad

Las abnegadas, las atravesadas por un dolor incomparable, las cansadas, las diversas, las que nunca dejan de cuidar. Las madres son retratadas en el teatro con diferentes enfoques, actuaciones y momentos de la vida. Aquí un recorrido por distintas versiones de la maternidad que hay actualmente en cartel en el teatro de Buenos Aires, para conocer qué miradas aportan hoy las artes escénicas sobre lo que significa ser una madre en este mundo contemporáneo.

Rota

"Rota" se presenta todos los sábados a las 20 h en el teatro El Extranjero

Una mujer se enfrenta a un grupo de policías y les exige más información sobre la muerte de su hijo. No se trata de un caso de gatillo fácil, aunque la ambigüedad con la que juega el espectáculo Rota genera, al comienzo, dudas acerca de cuál es la situación de violencia y dolor en que se encuentra esta madre. Y ese es un punto a favor, porque lo primero que queda representado en esta pieza es el sufrimiento único que implica la muerte de su hijo, más allá de los motivos. Esta obra trata la maternidad desde el lugar menos previsible: la mujer que aparece en escena, interpretada con un notable trabajo físico y emocional por la actriz Raquel Ameri, es la madre de un femicida. Entonces, este monólogo reconstruirá algo de la personalidad de este hombre, el vínculo que tenía con la novia que asesinó y la violencia que ejerció ante las personas que lo rodeaban. Más allá de eso, es una mujer que llora el suicidio de su hijo, intenta reconstruir su existencia y lograr que la búsqueda de la verdad la ayude a encontrar una nueva dimensión para su propia vida. El texto es de Natalia Villamil (dramaturga y psicóloga que trabaja con víctimas de violencia de género) y es dirigido por Mariano Stolkiner, quien se animó a poner en un primer plano la actuación, envolver el espacio de un ambiente rockero y callejero y darle un gran lugar al despliegue musical para que esta historia brille en un ambiente multidisciplinar. Una de las joyas del circuito independiente en este momento.

Rota se presenta todos los sábados a las 20 h en el teatro El Extranjero: Valentín Gómez 3380.

Madres, el musical

"Madres" se presenta viernes a las 21.30h y sábados a las 19.30h, en el Paseo La Plaza

En formato de canciones y en clave musical, este espectáculo se ríe de los lugares comunes de la maternidad. La ilusión de un mundo ideal para una embarazada primeriza, las formas de criar para una mujer adicta al trabajo que no quiere dar la teta en cualquier momento, la crisis que atraviesa una madre recién separada que tiene que organizar todo con el ex marido y la experiencia de una mamá de cinco hijos que viene a desmitificar el universo idílico que se ha construido en torno a este tema, son los perfiles de personajes que construyen el mundo de Madres, una obra que fue furor en el off-Broadway y que ahora se presenta en el Paseo La Plaza, luego de una temporada muy exitosa en Mar del Plata. Este musical cuenta con las actuaciones de Sabrina Garciarena, Anita Martínez, Florencia Otero y Viviana Puerta. La pieza, que lleva más de diez años de cartel en el off de Broadway, funciona como una catarsis colectiva femenina, pero siempre en tono de comedia. Las productoras sostienen que este espectáculo es el Sex and the City de la maternidad.

Madres se presenta viernes a las 21.30h y sábados a las 19.30h, en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660.

Cae la noche tropical

"Cae la noche tropical" se presenta de miércoles a domingos a las 19 h en el Teatro San Martín

Ya se escribió mucho sobre esta obra estrenada en 2018 en la sala Casacuberta del Teatro San Martín, pero para quienes todavía no vieron la versión escénica que Santiago Loza y Pablo Messiez prepararon sobre la novela de Manuel Puig, Cae la noche tropical, esta es una oportunidad más para acercarse. En la historia, dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y debaten acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Y comenta: “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva”. En este caso, la obra también trata sobre la maternidad, pero en la vejez. ¿Cómo es el vínculo de las madres ancianas con sus hijos adultos? ¿Cómo es la relación con sus nietos? ¿Cómo se redefine el rol de cuidar a otro cuando se llega a este momento de la vida? La muerte será otro tema ineludible, no sólo para estas mujeres sino también la pérdida de una hija, una situación que es imposible de nombrar. Durante el espectáculo, también se desarrolla cómo sobrelleva una madre ese dolor y lo fundamental que es estar acompañado de un vínculo amoroso, en este caso, el de una hermana. Leonor Manso e Ingrid Pelicori llevan adelante una transformación enorme de su imagen, con la intención de darle cuerpo a estas mujeres empáticas, divertidas y cargadas de una enorme sensibilidad y nostalgia. Además, es imperdible el diseño escenográfico de Mariana Tirantte, quien ideó una clásica casa brasilera de los 60, con ventanales, plantas y diversos niveles que conviven y arman la ilusión de observar todo un edificio dentro del teatro.

Cae la noche tropical se presenta de miércoles a domingos a las 19 h en el Teatro San Martín, Av Corrientes 1530.

Otoño invierno

"Otoño invierno" se presenta todos los domingos a las 18 h en Timbre 4

Una vez más el tema de la familia disfuncional vuelve al teatro independiente, para explorar nuevas variables sobre los vínculos familiares en un almuerzo de domingo entre dos hijas y sus padres. El texto escrito por el dramaturgo sueco Lars Norén y dirigido por Daniel Veronese tiene ese tono particular que el director supo profundizar en otras de sus puestas, de presentar espectáculos con la conversación empezada, en los cuales en una situación doméstica se empiezan a delinear las personalidades de los personajes y también los resentimientos con los que carga cada uno, todo contado en un espacio un tanto surrealista, con predominio del blanco y objetos simbólicos y exagerados, que marcan una distancia con cualquier otro living realista. Con las actuaciones de Miriam Odorico, Paula Ransenberg, Inda Lavalle y Guillermo Aragonés, la obra pone en escena a una familia tipo de clase media. Los cuatro se reúnen a comer para de alguna manera justificar su vínculo, pero hay demasiada basura barrida debajo de la alfombra y esa tarde de otoño algo se empieza a quebrar. Aquí la maternidad aparece atravesada por todas partes: las hijas adultas vienen a confrontar a una madre que no las supo ver ni rodear del amor que ellas necesitaban y ahora, ellas se plantean su propia maternidad en función de lo que vivieron. En estas relaciones de una familia adulta se reviven traumas de la infancia. El espectáculo pareciera plantear que nadie nos puede abrazar y ver como una madre cuando somos niños, si es que eso existió. Así, desde esta herida primaria se desencadenan todas las heridas que se manifestarán durante el resto de la vida.

Otoño invierno se presenta todos los domingos a las 18 h en Timbre 4: México 3554.

Crianzas, el musical

"Crianzas" se presenta el sábado 9 de abril a las 15.30 en el Teatro El Picadero

Este espectáculo para toda la familia ofrece una mirada poderosa y necesaria sobre las distintas formas de ser madre y cuidar a otra persona. La obra está basada en el libro de Susy Shock, una escritora trans, y fue declarada de interés para la promoción y defensa de los Derechos Humanos por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el espectáculo se cuenta la historia de una travesti del conurbano bonaerense llamada Susy, la tía de Uriel. Los relatos giran en torno a situaciones sociales habituales como las vacaciones, el teatro comunitario, la chacarera, las charlas con vecinas, la escuela, las maestras, las familias, la amistad. En esas conversaciones entre tía Susy y su sobrino Uriel sobresale la ternura y la sensibilidad, con la intención de empezar a conocer lo que es crecer en un mundo diverso. Con las actuaciones de Sofía Dieguez y Simón Diaz Fracas, la dirección de Valeria Grossi y la música original de Carlos Gianni.

Crianzas se presenta el próximo sábado 9 de abril a las 15.30 en el Teatro El Picadero: Pasaje Santos Discépolo 1857.





SEGUIR LEYENDO: