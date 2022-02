Vuelve el Laboratorio FILBA de Escrituras

(Gentileza FILBA)

FILBA –organización privada sin fines de lucro, creada en 2009 con el objetivo de promover la literatura– fundación que organiza el Filba Internacional de literatura, el Filba Nacional, el Filbita y Filba Escuelas, un programa de estímulo a la lectura, es una usina que no se detiene.

Hace catorce años que organizan festivales de literatura, que trabajan con destacados escritores y escritoras del país y del exterior, difundiendo obras y voces que fueron descubriendo durante el camino, ampliando la conversación literaria contemporánea.

Es por eso que en 2021 inauguraron el Laboratorio de Escrituras FILBA, que el jueves 3 de febrero abrió las inscripciones a los talleres de 2022. Los interesados podrán inscribirse ya a los dictados por Betina González, Clara Muschietti, Nicolás Schuff y Paloma Valdivia y a las clases magistrales de Diego Golombek, Darío Sztajnszrajber y Guillermo Martínez.

Para quienes estén interesados en alguno de los talleres cuyas inscripciones aún no han comenzado, pueden escribirles un correo electrónico a las direcciones que figuran en cada una de las páginas correspondientes a cada taller, para que se pongan en contacto cuando puedan anotarse.

El Laboratorio de Escrituras es un ciclo de formación online de la Fundación FILBA dividido en cinco módulos: Narrativas, No Ficción, Poesía, Literatura Infantil y Juvenil y Lecturas. Cada módulo incluye clases magistrales y talleres autónomos e independientes: es decir, se puede participar en uno o en todos para completar el módulo que sea de interés. Comienza marzo y terminarán en noviembre.

Los talleres son arancelados y se entregan certificados. Para los amigos de FILBA hay un 15% de descuento.

En marzo se dictarán los talleres de Betina González, Clara Muschietti y Nicolás Schuff y la clase magistral de Diego Golombek.

Betina González dictará el seminario taller Ritmo y narración en el Laboratorio de Escrituras FILBA 2022 (Foto: Alejandra López)

Betina González dictará el seminario taller Ritmo y narración, perteneciente al módulo Narrativas, los días martes 29 y jueves 31 de marzo, de 18 a 20 por medio de la plataforma Zoom. El seminario explora varios textos narrativos para entender cómo distintos autores combinan la difícil tarea de contar una historia con la de crear un lenguaje propio. Se realizarán algunos ejercicios en clase y a trabajar editando textos de los participantes. Público destinatario: todo público que quiera escribir. Enlace para la inscripción.

Clara Muschietti, por su parte, presenta el taller Por suerte existe la poesía, perteneciente al módulo Poesía, los días lunes 14, 21 y 28 de marzo, de 18:30 a 20:30, por medio de la plataforma Zoom. La idea de este taller es acercarse a la poesía a través de la lectura de poemas de distintos autores que serán utilizados para ejemplificar algunos puntos fundamentales para la escritura. Público destinatario: gente sin experiencia o con poco recorrido en la escritura de poesía. Enlace para la inscripción.

Nicolás Schuff, llevará adelante el taller de escritura creativa El sapo, la sopa y el pozo: Un acercamiento vivo y lúdico a la literatura, perteneciente al módulo LIJ, los días jueves 10 y 17 de marzo, de 18 a 20, por medio de la plataforma Zoom. Dos encuentros para jugar y sacudir la imaginación. Escritura de textos breves para chicos y chicas de cualquier tamaño, a partir de consignas inspiradas en artistas de distintas épocas. No hace falta preparación ni experiencia previa. Público destinatario: adultos interesados en la escritura para las infancias. Enlace para la inscripción.

Diego Golombek dictará la masterclass El arte de contar la ciencia en el Laboratorio de Escrituras FILBA 2022 (Foto de archivo)

Diego Golombek dictará el sábado 12 de marzo, de 10 a 12, por medio de la plataforma Zoom, la masterclass El arte de contar la ciencia, perteneciente al módulo No Ficción. Así presenta su conferencia: “La ciencia no es ciencia hasta que no se comunica, o sea, no se pone en común entre quienes generan el conocimiento y quienes lo interpretan y, eventualmente, lo utilizan. Sin embargo, pareciera que la actividad científica se aleja cada vez más del resto de la cultura. En esta clase presentaremos la historia de esta comunicación, los distintos formatos para contar la ciencia y los recursos que se ponen en juego. Contar la ciencia es, en el fondo, hacer literatura”. Enlace para la inscripción.

Entre las actividades que se llevarán a cabo en abril están abiertas las inscripciones para:

El taller de ilustración Canción de cuna, dictado por Paloma Valdivia, perteneciente al módulo LIJ. Se realizará los días martes 5, 12, 19 y 26 de abril, de 18 a 20, por medio de la plataforma Zoom. En el taller se explorará el mundo de las canciones de cuna de Latinoamérica, se hará un visionado de libros en esta materia y se darán las bases de cómo transformar una letra y una melodía en un libro ilustrado. Público destinatario: adultos interesados en la escritura para las infancias. Enlace para la inscripción.

La masterclass Once tesis (y antítesis) sobre la escritura de ficción, de Guillermo Martínez, perteneciente al módulo Narrativas. La brindará el lunes 11 de abril, de 19 a 21, por medio de la plataforma Zoom. Discutirá, a partir de once afirmaciones con sus argumentos y posibles contraargumentos, algunos aspectos y problemas recurrentes que aparecen en la escritura de ficción, como la originalidad, la elección del punto de vista, el principio, la atmósfera, el tono, el tempo, la información, la presentación de personajes, los registros del lenguaje, los lugares comunes, el final. Enlace para la inscripción.

Y el martes 12 de abril, de 19 a 20:30, también vía Zoom, Darío Sztajnszrajber disertará acerca de Escribir filosofía, en una clase magistral con ese título. Enlace de inscripción.

Dentro de los que aún no han abierto su inscripción están, Víctor Malumián, para el módulo Narrativas; Alicia Genovese y Diana Bellessi, dentro del módulo Poesía; Inés Garland, Isol Misenta, Melina Pogorelsky, Laura Ávila, Márgara Áverbach, Adela Basch y Sergio Aguirre en la LIJ y Florencia Abbate en Lecturas.

Más información en filba.org.ar. En todos los casos, para quienes vivan fuera de la Argentina o para más consultas, se puede escribir a: talleres@filba.org.ar.

SEGUIR LEYENDO