Julieta Díaz: “Actuar y cantar es parecido, porque decir poesía es tener caramelos en la boca”

Esta noche Julieta Díaz presenta su primer disco "El revés de la sombra" en Dumont 4040

Julieta Díaz es una de las actrices más populares de la Argentina pero poco se conoce de su nuevo camino artístico. Este miércoles por la noche en una pequeña sala del barrio de Chacarita -allí donde también repondrá desde el viernes 18 la obra Precoz, basada en la novela de Ariana Harwicz- se sabrá un poco más. Junto al músico uruguayo Diego Presa -integrante de El Astillero, trío fundamental de la nueva canción montevideana entre 2016 y 2020- presentará las canciones del EP El revés de la sombra, con foto de portada de la película El rayo verde” de Eric Rohmer y firmado a dúo -letra y música- desde las dos orillas del Río de la Plata. “Es una búsqueda que va por otro palo pero para mí están muy cerca la música y la actuación en la interpretación de una letra, sea cantada o dicha. Es una sensación de placer muy grande. Siempre recuerdo que Elena Tasisto lo llamaba ‘tener caramelos en la boca’”, grafica la actriz -a quien desde ahora también deberá caracterizarse como letrista y cantante- una mañana de verano desde su casa porteña.

Antes de ser una figura relevante de la industria del espectáculo a través de sus actuacines en cine, teatro y televisión, Díaz fue una adolescente fan de David Bowie (“fui a verlo a los 12 años, por suerte mi mamá me dejó”), Depeche Mode y Patricio Rey y sus redonditos de ricota. “Cuando tuve mi primer reproductor de cd, mi viejo me regaló Fina estampa de Caetano Veloso”, recuerda a pedido de Infobae Cultura sobre esos primeros años de iniciación musical. A la lista se suman entre otros Roberto Goyeneche, Janis Joplin, Peteco Carabajal y Portishead. “Ponía esos discos y cantaba arriba como si fuesen mis personajes”, recuerda.

Retrato íntimo: el cuaderno de letras de Julieta Díaz que luego se transforman en canciones

— ¿Y cómo desembocó todo eso en la idea de grabar un disco con tus propias canciones y en sociedad con Diego Presa?

— Yo descubrí El Astillero hace un par de años. Conocía poco y nada de música uruguaya más que Zitarrosa y Jaime Roos… Había escuchado a Ana Prada hacía poco, pero no mucho más. Y la verdad que cuando escuché El Astillero -que lamento mucho que se haya disuelto- fue muy fuerte para mí. Fue como la primera vez que escuché a los Redondos o Antony and the Johnsons (soy fan de Anohni, una vez lo vi en Nueva York y casi me muero). Del Astillero me impresionaron esas tres voces solitarias entre esas tres guitarras, ese espacio… A mí la música que tiene espacio, que tiene aire, que tiene silencio, me fascina. Y las letras, las letras tan adelante… A mí me gusta la voz adelante. La otra vez alguien me decía ‘me encantó el disco, solamente que me parece que las voces están un poco adelante’ y yo le dije ‘¡es a propósito!’ Así que me enamoré del Astillero y después conocí al ilustrador -también uruguayo- Gervasio Troche que me dijo ‘prestá atención a Diego Presa como solista’. Y así fue. Hay un tema de Diego que se llama ‘Linterna Mágica’, que habla de la luz a través de la grieta, del encuentro con uno mismo a través del dolor. Yo estaba en un proceso así, me pegó muchísimo…

canción del disco "El revés de la sombra", de la actriz argentina Julieta Díaz y el músico uruguayo Diego Presa.

— ¿Cómo sucedió el encuentro, finalmente?

— A Diego lo conocí de manera virtual: lo arrobé en un par de historias, me agradeció y le dije ‘me encantan tus temas, si querés hacemos remoto’. Él había visto algunas poesías mías con ilustraciones de Troche -estamos haciendo un libro, en algún momento contaremos un poco más. Y me pidió uno de esos textos para ponerle música. Fue espectacular. O sea ¡me redobló la apuesta! Y yo no me la esperaba. Yo escribo poesía, prosa poética, cuentos para mí desde la adolescencia, casi para exorcizar cosas... Y bueno, ahí empezó un intercambio muy dinámico, también de gustos musicales. En muy poco tiempo ya teníamos maquetas de algunas canciones, él me daba una letra que le faltaba el estribillo o al revés… Muy rápido tuve la sensación de que éramos amigos, con mucha confianza entre nosotros. Empezamos a hacer canciones y salían y salían. Así llegamos hasta acá.

En la misma sala de su recital, Julieta Díaz protagonizará la obra "Precoz" desde el viernes 18

— Ahora bien, sos famosa como actriz pero en este caso estás empezando de cero, vas a tocar en un lugar chico, sin mucho revuelo mediático… ¿Cómo vivís esta situación?

— No estaría haciendo esta nota con Infobae si no fuera porque yo laburo como actriz hace 25 años. Eso lo tengo claro: está buenísimo poder utilizar el conocimiento que ya tengo para poder mostrar esto nuevo. Creo que es un proceso, y ahora no quiero otra cosa. No pretendería tocar en un teatro grande del centro porque ya hice eso como actriz… Soy consciente que la gente no conoce nuestro laburo y bueno, recién tenemos un EP de 6 canciones que salió en junio del año pasado. Creo que llevará su tiempo, lo sé yo por mi carrera y también Diego por la suya. La verdad, para mí es un lujo. O sea, tener una fecha para tocar y mostrar lo que estamos haciendo, me encanta. Y convive bien, es lo más importante.

