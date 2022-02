“Jorge Ferrari, escenógrafo”: la obra desmesurada del artista de los escenarios

“Jorge Ferrari, escenógrafo”, de Marcelo Jaureguiberry

Dijo que iba a hacer un libro sobre Jorge Ferrari, y se preguntó, después de charlar con él ¿que es un libro de escenógrafo?, y se sintió amenazado por aquella pregunta, mezcla de incertidumbre y desafío.

Pero no paró, las preguntas venían a mil ¿Cómo es un libro de escenógrafo? ¿Cómo armar contenido ante semejante pregunta, que sabría lo tendrían cautivo hasta el momento que viera la prueba de galera?

Así las cosas, en medio una pandemia, el tiempo que se alarga, la vida era nada mas que un blanco móvil, como dice Benedetti, y nosotros aún cantamos. Ferrari/libro era en ese entonces, parte de la nube suspendida en medio del horror.

Quién era Ferrari, más allá de la desmesura de su archivo, y digo desmesura porque me encontré ante tanto talento. Pero también esa desmesura necesitaba un marco, un limite para poder acercar, enmarcar y definir a través de 388 paginas a todo color a un escenógrafo ÚNICO.

Así la cocina de mi libro Jorge Ferrari Escenógrafo.

Hamlet

Pero para esta altura, sólo sabia solamente qué iba a servir a la mesa de los lectores, necesitaba esa magia con que encaramos la cocina al combinar los elementos, seleccionar los ingredientes, darles textura, color, aroma y que el plato sea irresistible…

Primero diseccionar con bisturí, de un corpus de más de 8000 imágenes, aquellas imágenes poderosas que pudieran contar quién era Ferrari a través de su obra, y luego despedir aquellas que no seleccionaría para el libro, no porque no tengan importancia, sino porque esa incalculable destreza del artista que es Ferrari tendría que tener la pizca exacta de condimentos para poder acercarla a un comensal exigente y sabio como son los lectores

Por otro lado la necesidad de no hacerme cargo de todo el menú me llevó a comprometer a otras voces que contaran sus experiencias laborales con Ferrari, que luego trascienden a afectivas; es imposible sucumbir ante la seducción de Jorge, te atrapa en su tela de araña afectiva, enamora mucho.

Sunset Boulevard

Así Fito Paez, Rubén Szuchmacher (director y puestista de escena), Federico Irazábal, Gonzalo Cordova (diseñador de luces), Gladyz Croxatto (investigadora) me ayudaron a explicar, conocer, y dejarme seducir por Jorge con el propósito de seducirlos y enamóralos a ustedes, los lectores.. Después Carlos Pacheco en una entrevista cuenta sobre su vida, su familia, sus amores, sus deseos, sus referentes.

Recién ahí pude ponerme a pensar en cómo pondría la mesa ¿Cómo sería la materialidad de un libro sobre Jorge Ferrari?, y mi manía de hacerme preguntas se hacía gigante porque sé que detrás de cada respuesta hay 10 preguntas más…..

En un encuentro con Ferrari en un bar de San Telmo me dijo que su libro tenía que ser Clásico y moderno… El “mi” preguntón, comenzó nuevamente su ritual: ¿Cómo es el color, la textura, la secuencia del relato en un libro CLÁSICO Y MODERNO? Y mil más….

Marcelo Jaureguiberry

¿Cómo es el espacio gráfico de un libro de Jorge Ferrari? ¿Como contener ese cóctel explosivo de diseños para el cine, la publicidad, teatro, ópera, ballet, recitales en 388 páginas….?

Y ahí comenzó mi obsesión, un objeto que diera cuenta de la maestría de un escenógrafo ÚNICO…..color, textura, secuencia gráfica, tipología de letras, y más preguntas.

Daniel Volkowizc, el diseñador gráfico y Gabriela Luna tienen mucho que ver en ese resultado que ofrecemos a ustedes.

Hoy el menú acaba de salir del horno y los espera en las librerías, un libro de alta gama, compuesto por más 600 imágenes de más 40 diseños para la escena teatral y audiovisual, la palabra de Fito Páez, Rubén Szchumacher, Federico Irazábal, Gonzalo Cordova y Gladys Croxatto. Completa el menú 3 anexos: la traducción al inglés de Lucia Balducci, un detalle exhaustivo de todas las obras realizadas entre 1990 y 2019 y una lista de los premios y nominaciones recibidas. Editado conjuntamente EUDEBA y la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Curador/Compilador este narrador: Marcelo Jaureguiberry.

