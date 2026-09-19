Cultura

Benjamín Naishtat presentó ‘Glaxo’ en Toronto: “Adaptar la novela de Ronsino permitió lidiar con algo que me interpela desde ‘Operación Masacre’

El director argentino habla de su nuevo largometraje, basado en un relato que cruza la amistad, el deseo y la traición con la memoria de la violencia política argentina del siglo XX

Benjamín Naishtat
Benjamín Naishtat afirmó que los fusilamientos de José León Suárez de 1956 anticiparon el modus operandi de la violencia política argentina
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El director argentino Benjamín Naishtat considera que los fusilamientos de José León Suárez de 1956 constituyeron “un antecedente muy concreto, inequívoco” del modus operandi que marcaría después la violencia política argentina, una idea que atraviesa Glaxo, su nuevo largometraje, presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). “La mentira, hacer las cosas a oscuras, en la noche, esconder, engañar, ocultar, una ausencia total de legalidad”, explicó Naishtat en Toronto al describir la conexión que percibe entre aquellos episodios de mediados del siglo XX y lo que calificó como “el período más oscuro de todos, que es el de los 70”.

Glaxo, adaptación de la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, reconstruye, a través de distintas épocas y puntos de vista, la historia de un grupo de amigos de una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires cuyas vidas se ven atravesadas por las tensiones personales y políticas de su entorno.

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Una novela inusual para Argentina

Naishtat explicó que quedó “inmediatamente enganchado con la novela por su estilo”, que calificó de “muy austero”, algo que consideró “inusual para la literatura argentina”, además de por su estructura construida sobre distintas voces y tiempos.

'Glaxo', de Hernán Ronsino (Sexto Piso)
La película "Glaxo" adapta la novela de Hernán Ronsino y reconstruye, desde distintas épocas y puntos de vista, la historia de un grupo de amigos en la provincia de Buenos Aires

El director de Rojo (2018) encontró también en la obra una conexión con Operación Masacre, el libro de Rodolfo Walsh sobre los fusilamientos clandestinos de José León Suárez tras el fallido levantamiento contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en 1956. “A mí me marcó mucho Operación Masacre. Adaptar Glaxo era una forma de lidiar con muchos temas que me venían interpelando hace años”, señaló.

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Para Naishtat, los acontecimientos de los años 50 siguen ocupando una posición incómoda en la memoria colectiva argentina. Son muy olvidados. Son hasta, te diría, tabú”, dijo al citar tanto los fusilamientos de José León Suárez como el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955. A su juicio, esos episodios quedaron parcialmente “tapados por el trauma de los 70”, aunque permiten observar una continuidad en las formas de ejercer y ocultar la violencia política.

Imagen de 'Glaxo', de Benjamín Naishtat
Glaxo, el nuevo largometraje de Benjamín Naishtat, fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF

Naishtat destacó además la dimensión simbólica de Rodolfo Walsh, el periodista y escritor que investigó los fusilamientos de 1956 y que fue secuestrado y desaparecido en 1977 durante la última dictadura militar argentina. “Walsh, de una forma extraña, es quien cuenta ese episodio y después es asesinado por una dictadura, en parte por contarlo. Entonces es una historia cargada, compleja, sinuosa y como un círculo vicioso de tragedia”, afirmó.

Metáfora de la historia argentina

La dimensión política de Glaxo se mezcla con un relato de amistad, deseo, traición y pérdida de la inocencia. Esteban Bigliardi, uno de los protagonistas del filme, interpreta al Vardemann adulto, conocido como el Flaco, cuya evolución permite confrontar la luminosidad de la juventud con el peso acumulado por los años. Bigliardi destacó el contraste entre “el Vardemann joven, que es pura luz y sonrisa y una celebración de la vida” y el hombre adulto en que se convierte.

Para el actor, esa transformación funciona también como una posible metáfora de Argentina. “Hay algo en Argentina, lo decía Gombrowicz, como lo fuerte de este país, la luz, está en la juventud, y que eso se va marchitando”, señaló Bigliardi, quien añadió que el propio país “de alguna manera va frustrándonos el deseo y un montón de cosas”.

Bigliardi vinculó directamente ese deterioro de los vínculos personales con el contexto político: “También es la traición que no tiene que ver solo con las personas, sino que es consecuencia de una violencia política que termina repercutiendo en las relaciones interpersonales”.

El reparto de Glaxo incluye también a Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe, Alan Sabbagh y Lali Espósito, cuyo personaje fue construido, según Naishtat, a partir de la tradición cinematográfica de la ‘mujer fatal’.

Fuente: EFE

Fotos: Philippe Lebruman; Alejandro Higuera López (gentileza Sexto Piso); archivo.

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