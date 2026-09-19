De los libros para adultos al universo ilustrado para chicos: una editorial independiente inicia un nuevo catálogo con Sara Gallardo

Istmo debutó con tres libros ilustrados de Sara Gallardo: "Las siete puertas", "Teo y la TV" y "Los dos amigos"

Guardar

Fiordo es una editorial joven aún, y como tal, inquieta, pero al igual que su nombre, se ha conformado una identidad y una estética profundas. A poco de nacer fueron honrados con el reconocimiento de editores del año. Conformaron un catálogo robusto y exquisito, que ha crecido en títulos y en admiración por la curaduría que llevan a cabo sus editores. Este 2026 sorprendieron en la 50.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una sorpresa, un nuevo sello: Istmo, de libros ilustrados. Editaron tres libros –una suerte de rescate– de una de sus autoras más emblemáticas, Sara Gallardo, con la particularidad de contar con un ilustrador diferente por edición.

Los tres primeros títulos de Istmo son Las siete puertas, Teo y la TV y Los dos amigos y han vueltos a circular más de cuarenta años después. Sobre sus objetivos, dicen los editores Julia Ariza y Salvador Cristofaro. “Preferimos no definir con tanta precisión el rumbo que tomará Istmo, porque estamos seguros de que van a aparecer muchos proyectos que no van a encuadrarse en el rescate, aunque todos nuestros primeros títulos sí inviten a inferir eso”. Con entusiasmo, cuentan que se encuentran en una instancia similar a la de abrir “la cajita de Pandora”. “Estamos seguros de que pronto nos abriremos a obras contemporáneas, y no mucho después nos vamos a encontrar desarrollando proyectos propios. Así que no, no serán solo rescates”, señalan.

PUBLICIDAD

No es casual que el sello, al igual que la editorial, lleve por nombre el de un accidente geográfico –”con la palabra ‘istmo’ sucede un poco lo que sucede con Fiordo: es evocativa ya desde la propia combinación de letras”–, porque un istmo es un puente, “una lengua de tierra que une dos continentes”, porque consideran que se ajusta al objetivo: “llevar lectores de un lado a otro”.

El nombre Istmo expresa la idea de un puente para llevar lectores de un lado a otro dentro del catálogo de libros ilustrados. En la imagen, de izquierda a derecha, los ilustradores Ana Sanfelippo, Nicolás Castelo y Chiara Armellini

—¿Cómo surge la inquietud de una editorial orientada al público adulto que pasa editar libros infantiles?

—El deseo de incursionar en el mundo del libro ilustrado venía de lejos, vinculado al gusto por las ediciones especiales, al interés por el libro como objeto, pero terminó de cristalizarse después del nacimiento de nuestro hijo Manuel, con quien nos convertimos en lectores de libros para infancias. Al acompañarlo a él como lector en formación, empezamos a discernir mejor qué se estaba publicando para ese segmento, y fuimos formando opiniones sobre lo que nos gusta más o menos. Por otro lado, la existencia de los cuentos infantiles de Sara Gallardo fue el último empujón que necesitábamos para tomar la decisión de embarcarnos en el desarrollo de esa parte del catálogo, que no pensamos solo para infancias, porque la intención es hacer libros ilustrados para todo público. Se conjugaron entonces varias cosas, y podríamos mencionar algo más: las ganas de probar formatos nuevos, sencillamente. Seguir manteniendo vivo el deseo de hacer libros que le hablen a la mayor cantidad de gente posible.Un espacio en construcción y lo que vendrá

PUBLICIDAD

Como novedad, los primeros títulos del sello inauguraron, también, la edición para las infancias del ciclo Gente x Gente. Si bien el evento Sara vive de viaje rondó en torno a los libros de Istmo, con un taller a cargo de un ilustrador de la casa, no asumen el crédito como propio. “La edición de Gente x Gente alrededor de los cuentos de Sara Gallardo es puro mérito de Giuliana Migale Rocco y Delfina Kavulakian, las creadoras de Gente x Gente. Desde Fiordo apoyamos con la difusión, pero fue una idea de ellas (a partir de una charla con Maira) y toda la organización del evento, la elección de los actores que leyeron los cuentos, y el desarrollo del taller con Nicolás Castelo estuvo a su cargo”, agregan Julia Ariza.

Los editores cuentan que el nacimiento de su hijo y la lectura de libros para infancias impulsaron a Fiordo a abrir esta nueva línea editorial

En la misma línea señalan que llegan para sumarse a enriquecer un sector que aún tiene más por explotar. ”Somos recién llegados al mundo de los libros para infancias, igual que al mundo del libro ilustrado, pero esto no nos paraliza demasiado, siempre confiamos en nuestra capacidad para escuchar, procesar y proponer a partir de ahí. Ojalá encontremos la manera de llegar a los lectores que imaginamos, no porque sintamos una falta, sino para enriquecer una escena de la edición ilustrada que hoy en Iberoamérica es, hay que decirlo, absolutamente deslumbrante”.

PUBLICIDAD

Para cerrar, los editores cuentan que lo próximo por salir en Istmo es El libro de lo importante, una obra que no se había traducido antes de Margaret Wise Brown, autora de Buenas noches, luna, ilustrado por Luisa Jung, ilustradora argentina que vive en Alemania. “Tiene un estilo, además de muy sensible y bello, muy conceptual, que calza maravillosamente con el texto”, adelantan. En 2027 publicarán un volumen que reunirá los episodios que escribió Héctor Germán Oesterheld para la revista Gatito e ilustrados por Natalia Colombo, y el cuarto libro para lectores jóvenes de Sara Gallardo, ¡Adelante, la isla!, con ilustraciones de Angelina Montero.

[Fotos: prensa Fiordo editorial]