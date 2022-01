Vuelve “La vida extraordinaria”: reír y llorar en el fin del mundo, a través de dos amigas inolvidables

Valeria Lois y Lorena Vega componen a las dos amigas protagonistas de "La vida extraordinaria", de Mariano Tenconi Blanco.

Hay un joven y premiado director que busca llevar la literatura al teatro. Y lo consigue. Su nombre es Mariano Tenconi Blanco y hace años que su trabajo tiene reconocimiento por parte de la crítica especializada pero también del público que acompaña sus propuestas. Una de sus obras más mimadas y celebradas se llama La vida extraordinaria, se representó originalmente en el Teatro Cervantes, en el 2018, y había pasado a Timbre 4 cuando llegó la pandemia y el mundo se nos dio vuelta. Durante 2021 se hicieron algunas funciones con aforo y ahora la puesta regresa a ese mismo espacio por algunas semanas, a partir de este sábado 15 de enero. Tengo algo para decirles y tal vez suene exagerado, pero me arriesgo: perdérsela está considerado pecado mortal.

La pieza de Tenconi tiene momentos muy divertidos (Gentileza del Teatro Cervantes)

La obra, que dura dos horas en la que cada palabra pesa y dice, cuenta la amistad de dos amigas por más de cuarenta años, un amor infinito que surfea todas las experiencias, incluso la distancia, cuando una de ellas se casa y se va a vivir a Buenos Aires.

Poesía, diarios íntimos, cartas, radioteatro, filosofía, diálogos pícaros y agudísimos, movimientos circenses, cuadros, la voz en off de Cecilia Roth, que es la voz del universo, (“Tener una vida es un milagro. Existir. Cada momento trascendente y cada momento insignificante”): todos los géneros y expresiones tienen espacio en esta historia de dos amigas nacidas en Ushuaia, el fin del mundo, por momentos el fin de todo, que pasan de la ingenuidad propia de un tiempo en que la mujer que gozaba era solo la se animaba a transgredir, al entusiasmo sexual y vital y también al fracaso amoroso y el desamparo que a veces nos apaga la luz del deseo de seguir vivos.

Hay dos actrices bestiales que les ponen cuerpos y voces a Aurora Cruz y Blanca Fierro, las amigas con nombres de símbolos patrios y apellidos de poema fundacional argentino. Son Valeria Lois y Lorena Vega y lo que hacen es descomunal. Durante el tiempo en el que están arriba del escenario para llevar adelante ese cruce de géneros con el que Tenconi cuenta vidas nimias y extraordinarias a la vez en un texto que es puro homenaje a la literatura argentina, son sus talentos, su energía y sus miradas el imán que lleva al espectador del llanto a la risa una y otra vez.

(Mauricio Cáceres)

La puesta consigue que la atención se concentre en ellas y en las palabras por medio de la luz, de la música en vivo (que subraya el texto y narra en paralelo), de un vestuario increíble en su expresividad y color y, de fondo, por medio de un diseño visual en blanco y negro capaz de mostrar el origen de la vida y también a nuestras modestas chicas de pueblo devenidas rostros del Hollywood clásico.

“Este regreso significa mucho para mí”, asegura Tenconi Blanco ante la pregunta por esta nueva temporada. El año pasado, su obra Las Cautivas -protagonizada por Lorena Vega y Laura Paredes- fue una de las más exitosas de la temporada y también regresa en febrero.

“En términos personales, volver con La vida extraordinaria es importante porque luego de varios años ya soy amigo de las actrices y de los músicos, así que es un motivo de felicidad volver a encontrarnos. Además, porque la obra hizo funciones durante 2021 con 50% y 75% de aforo, y la gente siempre nos acompañó. Es lindo poder seguir compartiendo esta obra que amamos. Y, en términos artísticos, siento que llevo una búsqueda hace años en la que se relaciona el teatro con toda la literatura y se considera al teatro argentino como una misma cosa junto con nuestra tradición literaria, y creo que La vida extraordinaria es una de las obras en donde pude llegar más lejos en esta filiación de teatro y literatura”.

Para los lectores de literatura argentina no será sorpresa ver en esta pieza mucho espíritu Manuel Puig, mucho Boquitas Pintadas en estas chicas que creen que una librería es el mejor espacio para pasar la vida y que nunca dejan de leer ni de escribir, aunque el mundo se venga abajo.

Mariano Tenconi Blanco, autor y director de "La vida extraordinaria" (Sebastián Freire)

“A pesar de estar arrancando la cuarta temporada de funciones, La vida extraordinaria sigue siendo una obra nueva para mí”, le dice entusiasmada a Infobae Valeria Lois. “Es una novedad en mi cuerpo, un momento de actuación refrescante y revitalizante, (¡parece que estoy hablando de un gel facial antiage!). Lo digo más simple y concreto, es una obra que como actriz me exige estar despierta, abierta y lúcida. Actuarla, cada vez, genera un sacudón de energía muy potente, de los que hacen bien”, explica a la espera del reestreno y a pocas semanas de haber recibido el Cóndor de Plata por su actuación en Las siamesas, la premiada película de Paula Hernández en la que también actúa Rita Cortese.

Una imagen de "Las siamesas", de Paula Hernández, por la que Valeria Lois ganó un Cóndor de Plata.

Para Lorena Vega, quien el año pasado tuvo una actuación descollante en Las Cautivas, y que hace algunas semanas representó en Madrid su obra Imprenteros, en la que actúa y dirige, y que también acaba de reestrenar Precoz -basada en la novela de Ariana Harwicz-, que también dirige, “La vida extraordinaria es la posibilidad de reencontrarme actuando con mi amiga Valeria, que es una de las primeras actrices con las que compartí actuación, y nada menos que con una obra que cuenta la historia de dos amigas -que es lo que somos- que, de alguna manera, se salvan de sus tragedias a través del arte y la ficción, a través de la literatura, y nosotras en la vida real lo hacemos a través del teatro, y en este caso teatro combinado con la literatura. Así que la obra habla mucho de nosotras”.

Lorena Vega es actriz y también directora de teatro.

El reencuentro amistoso en el escenario también es un plus para Lois, y a esto no le es ajeno el momento que se vive, el aislamiento general y la incertidumbre. “A todo lo que me pasa con la obra se suma que comparto escenario, camarín y hasta ida y vuelta en auto con Lorena Vega que, además de ser una de las actrices que más admiro y que más me gusta ver actuar, es mi amiga hace ya 25 años”, cuenta. “Entonces, en medio de toda esta porquería que estamos viviendo, sobreadaptándonos a situaciones tristes que nos llenan de miedo y debilitan el entusiasmo ante todos nuestros planes, encontrarnos nuevamente, todo el equipo, es la conquista de un espacio para resistir, sostenerse, hacerse fuertes, dar y recibir cosas buenas”, dice, y se emociona.

Mientras esperan el reestreno, Lorena Vega habla también sobre el género de la obra de Tenconi, que habilita un enorme arco en la actuación, un despliegue que es desafío y alegría. Así lo explica: “La vida extraordinaria nos hace transitar algo tan hermoso como la comedia dramática, que permite hacer con la actuación como si fuese “jueguito con la pelota”, es decir, poder pasar por muchos estados diferentes, lo que genera una especie de carrusel emocional en los espectadores. Volver a hacerla es también la continuidad de trabajo con un equipo artístico admirable, con Mariano Tenconi a la cabeza. Mariano me parece brillante por su inspiración, por lo que decide contar y por cómo lo hace a través de las voces femeninas, pudiendo generar un material que ya en la lectura causa gracia y que en vivo siempre encuentra el punto para hacerte llorar. Todo eso permite que podamos pensarnos como existencias en este mundo, que podamos pensar las cosas que hacemos y que nos pasan y cómo las vamos atravesando. La vida extraordinaria me dio un gran momento en relación al trabajo y la vida artística, así que siempre que podamos la queremos hacer: no la queremos abandonar”, concluye.

"La Vida Extraordinaria" vuelve a Timbre 4

Sigue Lois con su mirada sobre la obra y su personaje: “Aurora, mi personaje, es una mujer con una vida organizada a la que, de repente, un sentimiento de amor profundo por alguien que conoce casualmente le corre el piso y la pone en un lugar que no conocía y probablemente no estuviera dispuesta a conocer. Siempre le voy a estar agradecida a Tenconi por haber escrito algo tan bello y por darme la posibilidad de interpretarlo. Mariano produjo un material soñado para cualquier actriz dispuesta a experimentar altas intensidades. En mi caso, podría decir que a mi juego preferido me ha llamado”.

(Mauricio Cáceres)

Ante una propuesta como la de Tenconi, se hace difícil describir todo lo que provoca esta obra y esta puesta: hay que verla para entender tanta intensidad. Doy un ejemplo: no me resulta fácil explicar cómo te puede dar ganas de llorar el relato de una mujer que sale a caminar sola hasta el mar después de enterrar a su padre y se cruza en la orilla con una ballena muerta, pero les juro pocas veces escuché un relato más conmovedor y absoluto que ése.

*La vida extraordinaria podrá verse a partir de este sábado 15 de enero y hasta el lunes 14 de febrero en Timbre 4, Sala México (México 3554).

Para comprar entradas (solo se compran online): https://www.timbre4.com/teatro/603-la-vida-extraordinaria.html

Horarios: Sábados a las 21.30h. Domingos a las 20.30h. Lunes a las 20.30h

Autor: Mariano Tenconi Blanco,

Actúan: Valeria Lois, Lorena Vega,

Vestuario: Magda Banach,

Escenografía: Ariel Vaccaro,

Iluminación: Matías Sendón,

Diseño Audiovisual: Agustina San Martín,

Músico En Escena: Elena Buchbinder,

Música: Ian Shifres,

Asistencia de dirección: Ana Calvo,

Producción: Yamila Rabinovich,

Coreografía: Jazmín Titiunik,

Dirección: Mariano Tenconi Blanco,





