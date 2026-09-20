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Sabrina Rojas recordó a su padre en el día que hubiese cumplido 88 años: "Ahora me cuida desde arriba"

La conductora homenajeó en sus redes sociales a su progenitor y mostró el objeto que hasta el día de hoy guarda en su honor

Mujer rubia de cabello largo, vestido asimétrico verde de lentejuelas, aros colgantes, pulsera negra, y una mano en el cabello. Fondo oscuro
Sabrina Rojas muestra un vestido asimétrico de lentejuelas y aros largos, en relación con sus recientes declaraciones sobre la soltería.
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Sabrina Rojas recordó a su padre a través de sus redes sociales en la fecha en la que hubiese cumplido 88 años. La conductora compartió un collage de fotografías familiares acompañado de un mensaje breve, en el que definió a su padre y describió la relación que mantiene con su memoria.

Una de las fotografías del collage muestra el casamiento de sus padres, con él vestido de traje claro y corbata junto a la novia con velo. Otra lo retrata ya mayor, sentado en un sillón de mimbre con un vaso metálico en la mano, frente a una parrilla encendida, mientras una tercera captura a la pareja tomados de las manos en una reunión familiar, ella con un vestido gris y él con traje oscuro. “Este hombre del bien, cumpliría 88 años. Ahora me cuida desde arriba”, escribió Sabrina junto al collage de imágenes que reúne distintas épocas de la vida de su padre.

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La cuarta imagen corresponde a un registro más antiguo, en el que el hombre sostiene en brazos a una bebé identificada con la palabra “Yo”, en referencia a la propia conductora. El homenaje de una hija a su padre en la fecha de su cumpleaños consiste en recordarlo públicamente a través de fotografías y mensajes, tal como hizo la conductora, quien lo llamó “un hombre del bien” y aseguró que continúa cuidándola “desde arriba” pese a su ausencia.

Cuatro fotografías antiguas muestran a un hombre en distintos momentos de su vida con textos superpuestos
La conductora armó un collage de momentos para recordar a su padre en el día de su cumpleaños
Un hombre mayor con polo verde sostiene un vaso de metal sentado en una silla de mimbre frente a una parrilla
"Él siempre con su vaso", escribió Sabrina en la historia

Entre las imágenes compartidas se destaca, además, una fotografía individual del padre de Sabrina Rojas, sentado en un sillón de mimbre con almohadones rojos, con una remera verde y pantalón oscuro, frente a una parrilla de ladrillo visible al fondo. En la mano sostiene un vaso metálico, el mismo objeto que motivó la leyenda que acompaña la imagen: “El siempre con su vaso”, una frase que describe un hábito reconocible del hombre, retratado en un ambiente hogareño.

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Esa fotografía, de tonalidad envejecida, corresponde a una época anterior a las demás imágenes del collage familiar, y el vaso metálico que sostiene se convierte en el elemento que conecta esa postal con la última publicación de la conductora.

Se trata de una selfie tomada en el jardín de su casa, en la que ella aparece recostada en una reposera de tela, con el cabello suelto y un vestido negro. En la mano sostiene el mismo vaso metálico que su padre usaba en la fotografía anterior, distinguible con claridad por su forma y color plateado, idéntico al que aparece en la imagen de él sentado frente a la parrilla. “Hoy en mi casa, brindo con su vaso por él”, escribió Sabrina Rojas junto a esta última fotografía, seguida de tres emojis de destellos.

Una mujer rubia sonríe mientras sostiene un vaso metálico en una silla de jardín, con césped al fondo y texto en pantalla
Rojas todavía tiene el vaso de su padre guardado (Instagram)

El vínculo entre la conductora y la muerte de su padre no es un tema nuevo en su vida pública. En 2022, invitada al ciclo PH: Podemos Hablar (Telefe), Sabrina Rojas había hablado sobre la experiencia de su velorio y sobre cómo ese momento modificó su manera de entender la partida de otros seres queridos.

“Yo tuve la suerte de nunca ir a un velorio. No había tenido una muerte cercana, entonces nunca había ido”, comenzó a decir la conductora en esa oportunidad. “Cuando murió mi papá, fue la primera vez de todo”, agregó. Rojas recordó que había pasado la madrugada anterior junto a su padre, cuidándolo. “Murió más al mediodía, cuando yo ya estaba yendo a relevar a mi hermano, pero hubo algo que me flasheó mucho”, rememoró en el programa.

Sobre el momento del velorio, reconoció que en un primer momento se resistió a entrar. “No quería entrar, porque no quería verlo así, quería recordarlo vivo”, afirmó visiblemente emocionada. A pesar de esa intención inicial, terminó por acercarse.

Tiempo atrás, la conductora recordó el fallecimiento de su padre y cómo la afecto (Video: PH: Podemos Hablar-Telefe)

“Por una cosa u otra terminé entrando y lo terminé besando y todo. Algo que me flasheó mucho es que me di cuenta de que él no estaba ahí, de que era solo su cuerpo. Ahí entendí que somos un envase. Fue muy literal, lo tocaba y lo besaba. Pero ahí me di cuenta de que él no estaba más”, reflexionó Sabrina Rojas.

Esa experiencia, según relató, la llevó a replantearse preguntas sobre la existencia después de la muerte. “Ahí es cuando te empezás a preguntar si ahí se termina o si hay algo más”, manifestó. Finalmente, aseguró que el vínculo con su padre permaneció presente de otra manera: “Sentí que estaba en otro plano, pero que estaba. Tal vez yo tengo una conexión de recordarlo y de pedirle cosas. No conexión física, pero sí conexión con la muerte, entender que somos un envase”.

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