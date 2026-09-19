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Así celebró Tamara Báez los cinco años de Jamaica, su hija con L-Gante: temática de Toy Story y un mensaje emotivo

Lejos de los problemas judiciales del cantante de cumbia 420, la influencer festejó un nuevo año en la vida de su pequeña

La influencer compartió las fotos del festejo de la pequeña (Video: Instagram)
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Tamara Báez organizó una fiesta temática de Toy Story para celebrar los cinco años de Jamaica, la hija que tiene con el cantante L-Gante, en un contexto familiar marcado por la tensión judicial que atraviesa el músico. Luego de que se llevaran a cabo tres allanamientos en General Rodríguez —la localidad bonaerense donde reside el artista— en el marco de una denuncia por amenazas agravadas con arma de fuego, la influencer decidió mantener la rutina y darle a su pequeña un festejo con normalidad.

La producción central del evento giró en torno al personaje de Jessie, la vaquera de la saga animada. Jamaica apareció caracterizada con el disfraz completo: blusa blanca y amarilla con detalles de soga roja bordada, jean, botas marrones estilo cowboy y sombrero rojo.

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Las fotografías de la sesión recrearon la habitación de Andy, con una estantería de juguetes, una regla de medición en la pared y dibujos pegados en un corcho, tal como aparece en la película. En distintas tomas, la nena posa con una figura de caballo y una muñeca de Jessie, con las manos en la cintura o mirando a cámara con una sonrisa mientras sostiene la réplica del personaje entre los brazos.

La mesa principal estuvo decorada con manteles amarillos y la ambientación general de la celebración. Jamaica se sentó allí con el vestido de Jessie completo, pintura facial de flores en tonos rosados y el cabello recogido con moños rojos. A su alrededor se dispusieron bolsitas de regalo de cartón identificadas con el nombre “Jami Story 5” y vajilla con estética campestre. Entre los objetos personalizados se destacó un vaso con la leyenda “Toy Cumpliendo”, que combina el logo de la saga con una ilustración de Jessie y un sticker con la imagen de Báez.

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Una niña disfrazada de vaquera sonríe mientras sostiene un muñeco y toca su sombrero rojo frente a un fondo decorativo
Jamaica decidió celebrar su cumpleaños vestida de Jessie la vaquerita
Una niña con un disfraz de vaquera sostiene globos frente a una decoración temática con personajes de dibujos animados y cubos con letras
La pequeña cumplió cinco años de vida
Una niña con disfraz temático y sombrero rojo posa entre juguetes, regalos envueltos y globos, incluido un globo con forma del número tres
Tamara mostró la sorpresa que preparó para la mañana del cumpleaños de su hija mayor
Tamara Báez, con sombrero vaquero, posa junto a una niña disfrazada con una trenza roja y un mensaje de felicitación impreso sobre la imagen
Báez se sumó a la temárica y eligió un look inspirado en el Lejano Oeste

La torta central fue uno de los puntos más elaborados del festejo. Decorada en tonos celestes con texturas que simulan nubes, incluyó figuras recortadas de los personajes principales de la franquicia —Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, Hamm y los Aliens— además de un candelabro con el número 5.

La pieza se estructuró en cuatro pisos: uno blanco con flecos marrones y soga rosa, otro con estampado de vaca en blanco y negro, un tercero celeste con la leyenda “Jamaica is 5” entre nubes, y un remate superior con el torso de Jessie coronado por su sombrero rojo. El conjunto se ubicó sobre un pedestal celeste con figuras de los Aliens y rodeado de globos rojos sobre el piso de madera del salón.

Niños sentados frente a un escenario observan a personas disfrazadas de Buzz Lightyear, Jessie y Woody durante una fiesta infantil
El evento contó con animación en vivo para los pequeños
Un pastel alto con temática de Toy Story sobre un pedestal azul, rodeado de figuras de alienígenas y globos rojos en el suelo
Para este cumpleaños la influencer eligió una torta de tres pisos con los personajes de la película de Disney

Como parte de la ambientación, se instaló un panel gigante para colorear con la inscripción “Jami Story 5” y dibujos de los personajes, junto a un cartel fotográfico de Jamaica caracterizada como Jessie. La nena participó de la actividad con marcadores. También formó parte de la decoración una figura recortada a tamaño real de Jessie, colocada sobre una base con globos rojos.

El festejo incluyó una animación en vivo con actores caracterizados como los personajes de la película. Uno de ellos, vestido como Jessie con sombrero rojo, cantó con micrófono frente a los chicos invitados; otro animador caracterizado como Woody hizo lo propio desde el lado opuesto del escenario, mientras un tercero disfrazado de Buzz Lightyear completó la puesta. El público, entre el que se encontraba Jamaica con su disfraz y pintura facial, estuvo sentado en el piso durante la animación.

Una niña disfrazada como el personaje Jessie de Toy Story manipula una bolsa de recuerdos sobre una mesa decorada en un jardín
Jamaica se pintó el rostro y jugó con sus invitados
Una mano sostiene un vaso de plástico transparente con una calcomanía temática que dice Toy cumpliendo 3, sobre un fondo de césped
Vasos personalizados y tatuajes temporarios formaron parte del festejo (Instagram)

Báez acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su hija: “Cinco años mi pequeña tan dulce, tan compañera, que siempre seas igual de feliz. Te amo con todo mi alma. Hoy seguimos celebrando tu mejor día de la vida, como vos me dijiste. Gracias por existir e iluminar todos mis días, Jami”. El texto acompaña una fotografía en la que madre e hija posan juntas y sonrientes, ambas con sombreros de vaquera.

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