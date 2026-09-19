“No hay fronteras, hay puentes”: así asumió Gustavo Dudamel como director musical de la Filarmónica de Nueva York

Gustavo Dudamel asumió como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York tras 17 temporadas al frente de la Filarmónica de Los Ángeles

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Gustavo Dudamel saltaba arriba y abajo sobre el teclado gigante de FAO Schwarz durante su primer viaje a Nueva York, cuando tenía 14 años. Ha regresado tres décadas después con una orquesta mucho más numerosa, aunque con instrumentos algo más pequeños, a su disposición como director musical de la Filarmónica de Nueva York.

“Esta ciudad se caracteriza en gran medida por esa energía desbordante”, afirmó esta semana en su despacho del David Geffen Hall. Ahora, con 45 años, Dudamel asumió el cargo de director musical y artístico la semana pasada, tras 17 aclamadas temporadas al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. Es el vigésimo séptimo hombre en dirigir la orquesta neoyorquina, siguiendo los pasos de figuras destacadas como Gustav Mahler, Willem Mengelberg, Bruno Walter, Leonard Bernstein y Pierre Boulez.

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Formado en el programa de educación musical venezolano El Sistema, Dudamel era violinista de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela cuando tocó en el Kennedy Center de Washington D. C. en octubre de 1995 y viajó con la orquesta en autobús para dar un concierto en las Naciones Unidas.

Dudamel recordó su primer viaje a Nueva York con El Sistema en 1995, cuando llegó a la ONU y conoció sitios como las Torres Gemelas y la Estatua de la Libertad

“Nos dijeron que íbamos a atravesar un túnel que pasa por debajo del río, y nosotros pensamos: “¿Qué?” Era como otro mundo”, comentó Dudamel. “Recuerdo que, antes de llegar al río, estaban las Torres Gemelas. Luego vi la Estatua de la Libertad, y después nos llevaron a la ONU. Y luego nos llevaron a la tienda de juguetes. Estábamos como en el paraíso”.

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Un comienzo espectacular mezclando géneros

La agenda inicial de Dudamel es un torbellino. El concierto inaugural, celebrado el 10 de septiembre en el Radio City Music Hall, fue presentado por el actor Liev Schreiber y contó con la participación de Lizzo, St. Vincent, Joaquina y Aaron Tveit. La celebración continuó con una fiesta posterior en lo más alto de Manhattan, en el Rainbow Room. “Gustavo Dudamel no es una persona fácil de describir”, dijo Schreiber al público del concierto. “Imaginad que añadís una cucharadita de Billy Joel, una onza de Jean-Michel Basquiat, una taza de Tito Puente y una pizca de Barbra Streisand”.

Al día siguiente, Dudamel se desplazó al centro de la ciudad para ofrecer una actuación de Sounds of Remembrance en el centro de artes del World Trade Center con motivo del 25.º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre. “La música forma parte de manera tan profunda de momentos como este”, dijo Dudamel en voz baja. “La música no puede deshacer lo que ocurrió. Pero cuando las palabras ya no pueden llegar adonde necesitamos que lleguen, a veces la música sí puede. Puede dar voz al dolor”.

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El concierto inaugural de Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Nueva York en el Radio City Music Hall reunió a artistas como Lizzo, St. Vincent, Joaquina y Aaron Tveit

Los conciertos de abono comenzaron esta semana con la Quinta Sinfonía de Serguéi Prokófiev, que dirigió en su debut con la Filarmónica de Nueva York el 29 de noviembre de 2007. “No hay fronteras. Hay puentes”, afirmó Dudamel. “Una orquesta sinfónica también puede sumergirse en el pop, el folk o los musicales. Todos estamos en el mismo espacio. Creo que ese es el mensaje”.

Apenas un mes después de asumir el cargo, la orquesta emprende el 9 de octubre una gira europea de dos semanas con diez actuaciones, para luego regresar en noviembre al Carnegie Hall —su sede entre 1891 y 1962— para ofrecer conciertos de Tosca, de Puccini.

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“Aporta una química y una pasión que son contagiosas”, afirmó Sherry Sylar, oboe principal adjunta desde 1984. “Cuando ensaya, se dirige a la orquesta como ‘mis queridos’. Empieza a hacerte una crítica constructiva, pero siempre lo hace utilizando esa forma de dirigirse a la orquesta. Nadie lo había hecho nunca antes. De alguna manera, cambia la forma en que aceptas las críticas o las sugerencias”.

Fama más allá de la música clásica

Aunque suele disponer de un coche con chófer, Dudamel también se pasea por Nueva York y coge el metro cuando hay mucho tráfico, y a veces le reconocen.

Con su mata de pelo negro azabache y sus trajes de director de orquesta de Giorgio Armani, Dudamel encarna a la perfección la imagen del director de orquesta del siglo XXI, hasta tal punto que el personaje de Gael García Bernal en la serie de televisión Mozart in the Jungle se inspiró en él.

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Los primeros conciertos de abono de Dudamel con la Filarmónica de Nueva York incluyeron la "Quinta Sinfonía" de Serguéi Prokófiev, obra de su debut con la orquesta en 2007

Aun así, es algo tradicional: prefiere escuchar música en discos de vinilo y solía acudir a The Record Collector, en Melrose Avenue, en Los Ángeles, para ampliar su colección. Cree que su primer disco fue el de Daniel Barenboim dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Chicago en la obertura 1812 de Tchaikovsky.

“Me encanta el sonido de los LP”, dijo Dudamel. “Destruí algunos de ellos porque los paraba, ya que estaba ensayando dirigir. Mi padre se enfadó muchísimo”.

Dudamel también tiene una residencia en Madrid y aún no ha decidido si buscará un piso en el Upper West Side de Nueva York, cerca de la sede de la orquesta en el Lincoln Center, o en el barrio de Chelsea, en el centro de la ciudad. Se ha convertido en asiduo de algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, entre los que destaca Cosme, Milos, Mercado Little Spain y Casa Ora, famoso por su cocina venezolana.

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Los ingresos por venta de entradas para esta temporada han aumentado un 8% con respecto al mismo período del año pasado, y las entradas vendidas en septiembre han subido un 20% en comparación con 2025. Los ingresos por abonos ascienden a 12,4 millones de dólares, frente a los 11,3 millones anteriores.

Uno de los primeros cambios de Dudamel fue desplazar la sección de segundos violines de su izquierda a su derecha, frente a los primeros violines, y cambiar los contrabajos de su derecha a su izquierda —una formación que ya utilizaba en Los Ángeles—. Ha acercado toda la orquesta a la parte delantera del escenario del David Geffen Hall y ha agrupado sus asientos para que estén más juntos.

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La llegada de Gustavo Dudamel impulsó un aumento en la venta de entradas y abonos, mientras reorganizó la disposición de la orquesta en el David Geffen Hall

“Parece música de cámara a gran escala”, comentó la violinista Alina Ming Kobialka. “Es agradable tener a los metales cerca y no a 500 millas de distancia”.

Dudamel tiene un contrato de cinco años y pasará unas 15 semanas con la orquesta cada temporada. Comenzó su primer ensayo el Día del Trabajo, el 7 de septiembre, con un breve discurso dirigido a los músicos, algunos de los cuales tocaron en su debut con la Filarmónica de Nueva York.

Dudamel recordó que el entonces director musical, Lorin Maazel, tomó la inusual iniciativa de presentarlo personalmente en su primer ensayo, en 2007. Dudamel era consciente de la reputación que tenía la orquesta por aquel entonces como un conjunto difícil.

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“Tenía mucho miedo”, recordó haber pensado. “Voy a estar temblando durante los primeros minutos. Pero al final resultó ser un viaje precioso y maravilloso”.

Fuente: AP

[Fotos: Europa Press; James Estrin/ The New York Times]