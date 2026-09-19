Los restos de Patricio Guzmán descansarán en el cementerio de Père Lachaise, junto a Edith Piaf y Jim Morrison

Patricio Guzmán será despedido el 25 de septiembre en el cementerio Père Lachaise de París, según informaron fuentes de su distribuidora en Francia

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El documentalista chileno Patricio Guzmán, fallecido el martes 15 de septiembre a los 85 años, será despedido en el cementerio parisino de Père Lachaise el viernes 25 de septiembre, informaron fuentes de la distribuidora de sus películas en Francia. En un escueto mensaje, la familia hizo saber que la despedida tendrá lugar a las 13:30 horas en el crematorio del famoso campo santo de la capital francesa, donde se encuentran las tumbas de personajes ilustres como Jim Morrison, Édith Piaf o Frédéric Chopin, entre muchos otros.

El aclamado cineasta, radicado en Francia hace más de cuatro décadas, realizó más de una veintena de películas, en su mayoría trabajos documentales. Entre ellos destaca sobre todo La Batalla de Chile (1975-1979), una trilogía que retrata los álgidos años de la Unidad Popular (1970-1973) y la desestabilización política que culminó en 1973 con el golpe de Estado contra Salvador Allende.

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La película, que Guzmán tuvo que sacar clandestinamente del país a causa de la persecución de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se transformó en el documental latinoamericano más difundido de la historia y una obra de referencia del documental político a nivel global.

"La Batalla de Chile" retrató los años de la Unidad Popular y la desestabilización política que derivó en el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973

Quién fue Patricio Guzmán

Patricio Guzmán, el documentalista chileno fallecido el martes 15 de septiembre en París a los 85 años, construyó a lo largo de más de cinco décadas una obra centrada en examinar el pasado reciente de Chile a través de la exploración de la memoria colectiva. Exiliado en Francia tras el Golpe de Estado de 1973, Guzmán desarrolló desde el extranjero un método de trabajo que combinó el registro histórico con una reflexión personal sobre el desarraigo y el olvido, rasgos que definieron su estilo y lo distinguieron dentro del cine documental latinoamericano. Su filmografía abordó de manera recurrente la dictadura de Augusto Pinochet y sus consecuencias sociales, un eje temático que sostuvo a lo largo de toda su carrera.

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Entre sus trabajos más reconocidos figuran Nostalgia de la luz, que vinculó la búsqueda astronómica en el desierto de Atacama con la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, y El botón de nácar, centrado en la relación entre el agua, la historia de Chile y la represión política. Con La cordillera de los sueños completó una trilogía geográfica y simbólica que cerró su indagación sobre el territorio chileno como testigo de la violencia estatal. Guzmán también dirigió El caso Pinochet y Chile, la memoria obstinada, títulos que reforzaron su papel como uno de los principales registros audiovisuales de la Unidad Popular y del período posterior al golpe militar. Su obra, distribuida y proyectada en festivales y plataformas internacionales, consolidó un archivo documental que hoy funciona como referencia para el estudio de la historia reciente chilena.

En 2023, Guzmán recibió en Chile el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, un galardón que se sumó a otros logros como el Oso de Plata al mejor guion de la Berlinale en 2015 por su documental El botón de nácar o el Goya a la mejor película iberoamericana en 2022 por La cordillera de los sueños, primer documental que logró ese premio. Por ese título se llevó además el reconocimiento a mejor documental en el festival de Cannes, y por Nostalgia de la luz el Premio del cine Europeo a mejor documental en 2010.

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Fuente: EFE

[Fotos: archivo]