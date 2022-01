La fotografía como aventura: imágenes de la naturaleza en la Patagonia, por Andrés Bonetti

"Patagonia: viaje a lo natural", de Andrés Bonetti

Patagonia. Viaje a lo natural es una selección de imágenes impactantes de la Patagonia Argentina en su estado originario y salvaje, realizadas por Andrés Bonetti en Península Valdés, Parque nacional los Glaciares, Ushuaia, Islas Malvinas y Antártida en distintos viajes a lo largo de muchos años. Este libro muestra el registro de notables momentos en estos maravillosos lugares.

“Un fotógrafo de la naturaleza debe someterse especialmente a la observación, la espera, la contemplación y la soledad. Esto último es fundamental para entrar en contacto con el entorno”, dice su autor. “La naturaleza te enseña esas cosas y el contacto repetido te enseña lo que sigue: saber cuáles son los mejores momentos para trabajar, manejar la luz, etc. Nunca tendrás el mismo ambiente (clima, nubosidad, comportamiento de los animales) en la Patagonia. Lo que registrás hoy, ya es pasado. Y eso me apasiona”, asegura.

Andrés Bonetti es un fotógrafo argentino, nacido en Córdoba y egresado de la Escuela de Artes Lino Spilimbergo de esa ciudad capital. A partir de un primer viaje por la zona, hace más de 25 años, decidió radicarse en Puerto Madryn y a partir de allí recorrió más de un millón de kilómetros en sucesivos viajes por la Patagonia: desde esa península hasta la Antártida, priorizando estadías en el Parque Nacional Los Glaciares, Ushuaia e Islas Malvinas, todos ellos ámbitos en los cuales registró sus fotografías de paisajes, fauna y flora.

Combinando en sus trabajos arte y naturaleza pretende, además, generar conciencia de preservación y cuidado de las especies y el medioambiente. Actualmente sigue viviendo en Madryn, junto a su compañera, la también fotógrafa Alejandra Bratin, con quien creó hace unos años su propia editorial, Extremosur. Antes de este lanzamiento, Patagonia. Viaje a lo natural, Bonetti produjo otros libros de fotografías, entre los que podemos nombrar Hielo, El Calafate y los glaciares, El Chaltén y Ushuaia.

Varamiento de orcas en la Península de Valdés

Realizar imágenes de orcas es algo apasionante dentro de la fotografía de naturaleza, pero a la vez es una de las fotos más difíciles de lograr por la cantidad de condiciones que hay que tener en cuenta para poder realizarla.

Durante muchas temporadas asistí a unos de los espectáculos más impactantes que nos brinda la naturaleza: el varamiento intencional de orcas en península Valdés. Esta técnica consiste básicamente en el encallado deliberado de los cuerpos sobre la playa para capturar crías de lobos y elefantes marinos, una de las conductas predatorias más impresionantes de la vida salvaje en el planeta.

Si bien la fotografía de naturaleza es la combinación de la paciencia, la perseverancia y el conocimiento sobre lo que vamos a fotografiar, en el varamiento de orcas se hace aún más notable esta fórmula ya que la gran cantidad de variantes adicionales para que puedan aparecer es un condimento especial. La temporada de orcas comienza a mediados de marzo y dura hasta fines de abril, una época en la que el clima puede estar muy caluroso o muy frío, por lo que hay que llegar bien preparado.

La dificultad para obtener una buena imagen es lo que hace el atractivo tan particular de fotografiar a esta especie. En este caso, las condiciones climáticas coincidieron con otras condiciones como la luz que proveía el final de la tarde, en este sector de la playa de Península Valdés llamado “el canal de ataque”.

Foca leopardo sobre un témpano en la Antártida

En uno de los viajes que hice a la Antártida pude fotografiar algunas especies que no son tan comunes de ver a corta distancia como el pingüino emperador, la orca y la foca leopardo.

Durante uno de los recorridos que hacíamos buscando ballena jorobada y minke nos metimos entre una gran cantidad de témpanos alrededor de la isla Plenau, cerca del Canal Lemaire en la Península Antártica. Pudimos observar gran cantidad de pingüinos de vincha nadando y al acercarnos a un témpano apareció esta foca leopardo de casi 4 metros de largo y más de 300 kg de peso, un gran depredador que caza bajo el agua, a poca profundidad y, por lo general, captura pingüinos.

Antártida es un paraíso al cual volvería cuantas veces pudiera. La variedad de su fauna y su paisaje es una fuente inagotable de imágenes de naturaleza.

La ballena franca, una de las especies emblemáticas del sur argentino

La ballena franca es una de mis especies favoritas a la hora de fotografiar. Lo he hecho bajo el agua, desde el aire y embarcado, y es aquí donde he disfrutado mucho el pasar horas esperando que el clima sea favorable. A veces, el viento o la nubosidad hace que todo cambie, y en la espera se pueden ver diferentes actitudes en ellas: sumergirse por un largo tiempo, acercarse a la embarcación o saltar, como en esta foto.

Ese día sabíamos que se acercaba una tormenta y en la última hora encontramos esta hembra enorme y, luego de verla sumergirse con mucha fuerza, señal de la posibilidad de un salto, pude captar esta imagen en el primero de los 3 que realizó. ¡Más de lo que pude imaginar!

Poco tiempo después comenzó a llover y regresamos a puerto con una de las imágenes más significativas que he realizado. En esos momentos no se siente el cansancio, ni el frío, ni la lluvia, solo adrenalina, sensación de felicidad, de haberlo logrado. Un triunfo silencioso.

Ruptura en el Glaciar Perito Moreno

El Parque Nacional los Glaciares es uno de los lugares más increíbles que aún pueden encontrarse en estado puro. Lo integran bosques, lagos y glaciares que descienden del hielo continental patagónico, remanente del antiguo manto helado que cubría esta zona de nuestro país.

Los períodos de rupturas del glaciar fueron alternando entre dos y cuatro años en las últimas décadas. Es un proceso que dura entre tres y siete días. El primer día que filtra nos da tiempo para llegar, pero hay que estar atentos porque no se puede llegar un día tarde. Durante ese tiempo no solamente hacés foco en la ruptura, sino que se logran otras imágenes espectaculares, porque el glaciar tiene cambios de clima muy notorios.

Vista aérea del cerro Torre, próximo a El Chaltén

En lugares como el Fitz Roy y el cerro Torre se pueden lograr fotos muy bellas durante el amanecer. Para eso hay que salir muy temprano y caminar entre dos y tres horas para llegar a la parte media. Las fotos aéreas son más difíciles porque es una zona con mucho viento y mucha peligrosidad. Si se llega a plantar el motor el piloto no puede planear a ningún lado porque no hay donde aterrizar. Me llevó casi cinco años conseguir las imágenes que buscaba. Hoy mucho de ese trabajo lo hago con dron.

Tren del fin del mundo, en Ushuaia

El fin del mundo. Ushuaia está rodeada de montañas y de bosques de colores impactantes en otoño. Valles cubiertos de un manto blanco de nieve acumulada de largos inviernos. Bahías de aguas calmas donde existe un ambiente marino en todo su esplendor y son parte del canal Beagle, ruta que nos lleva a Las islas Malvinas, medioambiente natural de vida salvaje.

Pingüinos de Adelia, habitantes del continente antártico

Y por último la Antártida, uno de los pocos refugios prístinos del mundo que brindan resguardo a cientos de especies de vida animal.

