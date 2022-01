Norman Mailer en el centro de la escena de la industria editorial: ¿cancelado o no?

Norman Mailer (AP)





A principios de esta semana, el periodista Michael Wolff afirmó en un artículo para el newsletter The Ankler, que Random House había desistido de publicar una colección de escritos políticos de Norman Mailer, cuya edición estaba prevista para conmemorar el centenario de su nacimiento en 2023. Según Wolff, una de las razones de la cancelación fue “la objeción de un miembro del personal subalterno al título del ensayo de Mailer de 1957, ‘The White Negro’”. Allí Mailer escribió sobre los negros como modelos de inconformidad que viven en “el enorme presente”, y dejan ir “los placeres de la mente por los placeres más obligatorios del cuerpo”.

El diario New York Times informó que esos ensayos fueron adquiridos por Skyhorse, la editorial independiente “especializada en cancelados”: por ejemplo, publicó las memorias de Woody Allen y una biografía sobre Philip Roth, ambos descartados por otras editoriales. Igualmente Skyhorse todavía no confirmó oficialmente el acuerdo.

John Buffalo Mailer, hijo del escritor fallecido en 2007, aclaró que en realidad Random House se había negado a hacer una oferta por el libro. Si bien dijo que “nos hubiera gustado haber hecho este libro con ellos”, especuló que la editorial lo rechazó “porque este es el primer libro comercial de Norman que saldrá en la era en la que vivimos, y habrá muchas preguntas”.

Y Andrew Wylie, cuya agencia literaria representa a los herederos de Mailer, cuestionó la noticia de The Ankler porque, declaró a la agencia AP, la decisión de RH no se debía a cuestiones raciales expuestas en los ensayos. En todo caso, dijo, se trata de “decisión editorial”. “Realmente, no hay ningún problema aquí”, concluyó. También añadió que no hay certezas sobre el título y la fecha de publicación del libro.

El agente literario dijo al New York Times que “Random House se enorgullece de publicar Norman Mailer y tiene la intención de promover su trabajo de manera significativa para el centenario, junto con la publicación de Skyhorse”. Frente a la polémica, la editorial multinacional publicó un comunicado y calificó como “hecho incorrecto” la noticia de la cancelación. Y aclaró que el libro nunca estuvo bajo contrato.

Figura central del panorama intelectual del siglo XX en Occidente, Mailer fue novelista, periodista, ensayista y un consumado polemista, un Enfant terrible de la literatura estadounidense para el mundo. Para muchos, fue el heredero directo de una estirpe que también dio a Jack London y a Ernest Hemingway como íconos de una era. Y, junto a Truman Capote y Tom Wolfe -con quienes se enfrentó en agrias polémicas públicas- cimentó las bases del llamado “nuevo periodismo”. A la vez, hizo mucho por ser considerado un provocador intelectual.

Con información de agencias.

