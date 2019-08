Las últimas palabras de los condenados a muerte son otro tópico de la aplicación de la pena capital. El fotógrafo neoyorquino Marc Asnin recopiló una selección de declaraciones de convictos en Texas en el libro Final words.

Westley Allan Dodds (1961-1993) también se comunicó con el periodismo, aunque solo por carta y telefónicamente, mientras esperaba ser ejecutado por los asesinatos de tres niños en el estado de Washington. Su testimonio dio pie, entre otros libros, a When the Monster Come Out from the Closet (1994), de Lori Steinhorst y John Rose.