Todos los libros, todos: estas son las novedades editoriales que se publicarán en 2022

Fue un año difícil, pero las editoriales argentinas ya están acostumbradas a surfear las olas más peligrosas con una pequeña tabla. Luego de la sorpresa de la pandemia, los sellos se fueron acomodando a esta nueva normalidad y estabilizaron buena parte de su producción. En las librerías, en las ferias del libro —que proliferaron a lo largo y ancho del país— o en internet los libros no paran de circular. Pese a la incertidumbre del virus, una cosa es segura: hay literatura para rato.

Infobae Cultura habló con 99 editoriales. Son las siguientes: Leteo, Odelia, La Crujía, Ampersand, Rosa Iceberg, Adriana Hidalgo, Caja negra, Del Asteroide, Nórdica, Periférica, Sexto piso, Paradiso, Eme, Eterna cadencia, Blatt y Ríos, Cía. Naviera Ilimitada, Planeta, FCE, Qeja, Umbriel, Puck, Urano, Kepler, Titania, IPS, Odelia, Bernacle, Entropía, Pípala, Documenta/Escénicas, Punto de Encuentro, Vestales, Anagrama, Acantilado, Obloshka, Añosluz, Prometeo, Selva Canela, Azul Francia, Erizo, Abran cancha, Limonero, Iamiqué, La Parte Maldita, Serapis, Santos Locos, Corregidor, InterZona, Factotum, La Marca Editora, Libros del Zorro Rojo, Sigilo, Metalúcida, Libros del Zorzal, Godot, Elemento Disruptivo, AZ, Fiordo, Madreselva, Ediciones en danza, Lecturita ediciones, Riderchail, Tren en Movimiento, Niño editor, Penguin Random House, Rama Negra, Crack-Up, HD Ediciones, Hexágono, Mansalva, Peces de Ciudad, Winograd, 17grises, Concreto, Bärenhaus, Rara Avis, Hasta Trilce, Prensa Caleta, También el caracol, Norma, Arte a babor, Edhasa, Notanpuán, Galaxia Gutemberg, Siglo XXI, Cielo de Pecas, Clara Beter, Modesto Rimba, Empatía, Cactus, Muchas nueces, Mil Botellas, Beatriz Viterbo, UOiEA!, Vinilo, Ralenti, Unidad de Sentido, La Bestia Equilátera y Nudista.

A continuación, el listado con las cientos de novedades editoriales que se publicarán en 2022. Los géneros son: narrativa, no ficcón, poesía, literatura infantil y juvenil. Sólo queda hacer lugar en la biblioteca, anotarse los títulos que se prefiera y esperar. Pronto, muy pronto, esos libros encontrarán sus lectores.





Narrativa

Doctor Glas, de Hjalmar Söderberg (Leteo)

Correo no deseado, de Jazmin Carballo y Matías Puricelli (Odelia)

Té de litio, de Soledad Olguin (Odelia)

Alguien a quien contarle todo, de Joana D´Alessio (La Crujía)

El aire del mundo, de Rodrigo Manigot (La Crujía)

El teatro, una vida, de Alejandro Tantanian (La Crujía)

Tres relatos no tan cortos, de José Santamarina (La Crujía)

Aquí estoy yo hablando todo el rato, de Catalina Lascano (Rosa Iceberg)

Para un soldado desconocido, novela de Federico Lorenz (Adriana Hidalgo)

Obras reunidas de Héctor Libertella, en tres tomos (Adriana Hidalgo)

San Miguel, de María Lobo (Qeja)

La venta, de Fabio Mazía (Qeja)

Perezosa y tonta, de Luciano Lutereau (Qeja)

Correo no deseado, de Jazmin Carballo y Matías Puricelli (Odelia)

Té de litio, de Soledad Olguin (Odelia)

Segunda casa, de Rachel Cusk (Del Asteroide)

Invierno, de Ali Smith (Nórdica)

Libro de Yuri Herrera (Periférica)

Tercera persona, de Valerie Mréjen (Periférica)

Un futuro anterior, de Mauro Libertella (Sexto Piso)

Ya no estoy muerta, de Isabel Steinberg (Paradiso)

La ciudad de las mujeres, de José Ioskyn (Paradiso)

La liga harapienta, de Sebastián Menegaz (Paradiso)

Carne. Una historia de amor, de Tamara Rutinelli (Paradiso)

Falsa familia, de Carlos Ríos (Eme)

La Federala, de Adriana Basualdo (Eme)

El demonio en la colina de los lobos, de Dimitri Rouchon-Borie (Eme)

Antología de narradorxs cubanxs sub 35, compiladora y notas críticas: Caridad Tamayo Fernández (Eme)

Moluscos, de Ramiro Larraín (Eme)

La dirección del fuego, de Juan Fernández Marauda (Eme)

Solo nosotros, de Claudia Rankine, (Eterna cadencia)

Sopa de ciruela, de Katherine Mansfield (Eterna Cadencia)

El asedio animal, de Vanessa Londoño (Eterna Cadencia)

Av. 10 de Julio, de Nona Fernández (Eterna Cadencia)

Gould, una novela, de Stephen Dixon (Eterna Cadencia)

Varia imaginación, de Sylvia Molloy (Eterna Cadencia)

De cada quinhentos uma alma, de Ana Paula Maia (Eterna Cadencia)

Bouvard y Peuchet, de Gustave Flauber (Eterna Cadencia)

Cielos de Córdoba, de Federico Falco (Eterna Cadencia)

Escuela nocturna, de Lee Child (Blatt & Ríos)

Urbana, de Fogwill (Blatt & Ríos)

La hija del escultor, de Tove Jansson (Cía Naviera Ilimitada)

Un hombre singular, de J. P. Donleavy (Cía Naviera Ilimitada)

Libro de Simone Schwarz-Bart (Cía Naviera Ilimitada)

Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada (Planeta)

El eternauta, Oesterheld-Solano López (Planeta)

El Barbizon, de Pauline Bren (Planeta)

Dos mujeres, de Viviana Rivero (Planeta)

El hechizo del agua, de Florencia Bonelli (Planeta)

Luna blanca. Luna roja, de Luna Montes (Planeta)

La última vez, de Guillermo Martínez (Planeta)

Relanzamiento de la obra de César Aira (Planeta)

Relanzamiento de la obra de Manuel Puig (Planeta)

La cara norte del corazón, de Dolores Redondo (Planeta)

Una historia ridícula, de Luis Landero (Planeta)

El castillo de Barbazul, de Javier Cercas (Planeta)

Nuevo libro de Almudena Grandes (Planeta)

La costurera de Auschwitz (Planeta)

El guardián del tiempo, de Alyson Richtman (Planeta)

3 nuevas novelas de Megan Maxwell (Planeta)

Los supervivientes, de Alex Schulman (Planeta)

El mentalista, de Camila Lackberg (Planeta)

Chica de barrio, de Elvira Lindo (Planeta)

La última hoja del Ulises, de James Joyce (Bernacle)

Gata blanca, de Holly Black (Umbriel)

La traición de Montverre, de Bridget Collins (Umbriel)

Yerba buena, de Nina Lacour (Umbriel)

Gallant, de V. E. Schwab (Umbriel)

Asesinato en el lago Sunrise, de Christine Feehan (Titania)

Mi ex y otras maldiciones, de Erin Sterling (Titania)

Aquella chica pelirroja, de Amy Jean (Titania)

Cuentos completos, de Amparo Dávilai (FCE)

Novelas II, de Clarice Lispectori (FCE)

Los escorpiones del desierto II, de Hugo Pratt (FCE)

Todas las crónicas, de Clarice Lispectori (FCE)

Los escorpiones del desierto III, de Hugo Pratt (novela gráfica)i (FCE)

Novelas III, de Clarice Lispectori (FCE)

Borges babilónico, de Jorge Scwartz (FCE)

Herodes, de Damián González Bertolino (Entropía)

El ojo de Goliat, de Diego Muzzio (Entropía)

Animales de compañía, de Sonia Budassi (Entropía)

La orquesta roja, de Gilles Perrault (Punto de Encuentro)

El olvido y la furia, de Luis E. Benítez (Vestales)

Envidia, de Patricia Suárez (Vestales)

Flora Tristán, de Silvia Miguens (Vestales)

Tres habitaciones en Manhattan, de Georges Simenon (Anagrama y Acantilado)

El fondo de la botella, de Georges Simenon (Anagrama y Acantilado)

Maigret duda duda, de Georges Simenon (Anagrama y Acantilado)

La sed, de Amélie Nothomb (Anagrama)

Los colores del adiós, de Bernhard Schlink (Anagrama)

Tinta simpática, de Patrick Modiano (Anagrama)

Todo lo que hay que saber acerca de los zombis, de Roberto Gárriz (Anagrama)

En otoño, de Karl Ove Knausgard (Anagrama)

En invierno, de Karl Ove Knausgard (Anagrama)

En primavera, de Karl Ove Knausgard (Anagrama)

En verano, de Karl Ove Knausgard (Anagrama)

Desde dentro, de Martin Amis (Anagrama)

Serge, de Yasmina Reza (Anagrama)

Alguien como tú, de Nick Hornby (Anagrama)

Taba-Taba, de Patrick Deville (Anagrama)

Tiempo curvo en Krems, de Claudio Magris (Anagrama)

Vida de Gérard Fulmard, de Jean Echenoz (Anagrama)

Risas de mujeres desnudas, de Héctor Jacinto Gómez (Obloshka)

Nuevo libro de Lila Gianelloni (Obloshka)

Nuevo libro de Sebastián Chilano (Obloshka)

Los pasos perdidos, de Étienne Verhasselt (Añosluz)

La espera, de Goretti Kyomuhendo (Selva Canela)

Jim Click o la maravillosa invención, de Fernand Fleuret (Selva Canela)

Treinta mil veces te quiero, de Emiliano Guido (Azul Francia)

Todo era fácil, de Tomás Richards (Azul Francia)

El abrazo maternal de los pasillos, de Pablo Nicotera (Azul Francia)

Trenes vacíos, de Ana Caldeiro (Azul Francia)

Lo que Campos no sabe, de María Staudenmann (Azul Francia)

El despertar, de Kate Chopin (Erizo)

Echar el resto, de Javier Ponce (Erizo)

Cuentos, de Katharina Bendixen (Serapis)

El puf rosa y otros cuentos: antología santafesina joven, de Francisco Bitar (Serapis)

El pintadedos, de Carlos Catania (Serapis)

Lo que el otoño demoró en secar, de Natalia Neo Poblet (Corregidor)

Enlutada, de Paula Tomassoni (Corregidor)

Lo que hicieron ahí, de María Rosa Lojo (Corregidor)

Variaciones de una vida, de Vivian Dragna (Corregidor)

Tercer cuerpo, de Hélène Cixous (InterZona)

Los Relatos del piloto Pirx, de Stanislaw Lem (InterZona)

La boca del infierno, de María Negroni (InterZona)

Un círculo, de Noé Jitrik (InterZona)

Todas las pestes la peste, de Luisa Valenzuela (InterZona)

El sueño del árbol, de Andrea Salgado (InterZona)

Laberinto imperfecto, de Alejandra Laurencich (Factotum)

Lo único que queda, de Luis Mey (Factotum)

Una canción que dure para siempre, de Santiago Featherston (Sigilo)

Los niños 6, de Jesse Ball (Sigilo)

Llanto verde, de Marcelo Cohen (Sigilo)

Junil en tierra de bárbaros, de Joan-Lluís Lluís (Sigilo)

Derrotero, de Antonio Sánchez Gómez (Sigilo)

Corazón geométrico, de María Luque (Sigilo)

La tierra hundida vuelve a emerger, de M. John Harrison (Sigilo)

Victoriosa, de Yishai Sarid (Sigilo)

Que por ti se lamente el Tigris, de Emilienne Malfatto (Metalúcida)

Grand Canyon, de Noah Cicero (Metalúcida)

Seda araña, de Antolina Ortiz Moore (Metalúcida)

La misa de los suicidas, de Pablo Forcinito (Metalúcida)

Terciopelo, de Jose Supera (Metalúcida)

Más que nunca vivos, de Valeria Wald con ilustraciones de Paula Ratti (Cielo de Pecas)

Profesor Donda, de Stanisław Lem (Godot)

Los nadadores nocturnos, de Peter Rock (Godot)

El mamífero que ríe, de Gustavo Ferreyra (Godot)

Belacqua, de Samuel Beckett (Godot)

Los huesos de Eco, de Samuel Beckett (Godot)

Sobre mi hija, de Kim Hye-Jin (Fiordo)

The Living Sea of Waking Dreams, de Richard Flanagan (Fiordo)

Everyone Knows Your Mother Is a Witch, de Rivka Galchen (Fiordo)

La buena estrella, de Josefina Garzillo (Madreselva)

En el país de macrobia, de Albano Rosell (Madreselva)

Inmersión. Una imagen proyectada sobre Rafael Pinedo, de Mariano Vespa (Tren en Movimiento)

Nuevo libro de Rodrigo Fresán (Penguin Random House)

Biblioteca Alan Pauls (Penguin Random House)

Nuevo libro de Martín Caparrós (Penguin Random House)

Animalia, de Julio Cortázar ilustrado por Isol (Penguin Random House)

Biblioteca Bioy Casares (Penguin Random House)

Biografía de Soriano por Angel Berlanga (Penguin Random House)

Nuevo libro de César Aira (Penguin Random House)

Nuevo libro de Eduardo Sacheri (Penguin Random House)

Nuevo libro de Claudia Piñeiro (Penguin Random House)

Nueva novela Gabriela Cabezón Cámara (Penguin Random House)

Nueva novela de María Sonia Cristoff (Penguin Random House)

Nuevo libro de cuentos de Luciano Lamberti (Penguin Random House)

Nueva novela de Julián López (Penguin Random House)

Nueva novela Daniel Guebel (Penguin Random House)

Nuevo libro cuentos Sergio Bizzio (Penguin Random House)

Nuevo libro de Gloria V. Casañas (Penguin Random House)

Nuevo libro de Gabriela Exilart (Penguin Random House)

Nuevo libro de Andrea Milano (Penguin Random House)

Nuevo libro de Gabriela Margall (Penguin Random House)

Nuevo libro de Rosario Oyhanarte (Penguin Random House)

Nuevo libro de Magda Tagtachian (Penguin Random House)

Nuevo libro de Graciela Ramos (Penguin Random House)

Nuevo libro de Juan Solá (Penguin Random House)

Nuevo libro de Carla Quevedo (Penguin Random House)

Nuevo libro de Dalia Walker (Penguin Random House)

Nuevo libro de Facundo Arana (Penguin Random House)

Nuevo libro de Pierre Lemaitre (Penguin Random House)

Libro Inédito de Marcel Proust (Penguin Random House)

Nuevo libro de Margaret Atwood (Penguin Random House)

Nuevo libro de Sándor Márai (Penguin Random House)

Nuevo libro de Jo Nesbo (Penguin Random House)

Nuevo libro de Orhan Pamuk (Penguin Random House)

Nuevo libro de Alice Munro (Penguin Random House)

Nuevo libro de Virginie Despentes (Penguin Random House)

Libro de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez: las cartas del Boom (Penguin Random House)

Nuevo libro de Isabel Allende (Penguin Random House)

Nuevo libro de Anne Jacobs (Penguin Random House)

Libro de George R. R. Martin (Penguin Random House)

Nuevo libro de Robert Kiyosaki (Penguin Random House)

Nuevo libro de John Grisham (Penguin Random House)

Nuevo libro de Jojo Mojes (Penguin Random House)

Nuevo libro de Stephen King (Penguin Random House)

Nuevo libro de John Katzenbach (Penguin Random House)

Nuevo libro de Ken Follett (Penguin Random House)

Nuevo libro de Julia Cameron (Penguin Random House)

Nuevo libro de Lucinda Riley (Penguin Random House)

Nuevo libro de Elisabet Benavent (Penguin Random House)

Nuevo libro de Santiago Posteguillo (Penguin Random House)

Criaturas de tiempo, de Rosario Sendín (Rama Negra)

Furia de pampa, antología de varios autores (Rama Negra)

Pez Tropical, de Doreen Baingana (Empatía)

El camino de los lamentos, de Ousmane Diarra (Empatía)

Mina entre las sombras, de Edem Awumey (Empatía)

Nueva novela de Jean-Noel Pancrazi (Empatía)

Patio de cuervos, de Héctor “Genniol” Rosa (Crack-Up)

Lo posible anterior, de Andrés Lasso Ruales (Crack-Up)

La intensidad de los ciclistas, de Ariel Bermani & Gabriela Luzzi (HD Ediciones)

La distancia más corta, de Javier Martínez Ramacciotti (HD Ediciones)

El Jardín de los gavilanes, de Valeria Cervero (HD Ediciones)

Libro de cuentos de Milagros Porta (Hexágono)

Devoto, de Javier Fernández Paupy (Mansalva)

Esven, de Arturo Jacinto Álvarez (Mansalva)

Mi museo maravilloso, de Fabio Kacero (Mansalva)

La economía del clima, de Martina Treleani (17grises)

Ojos de sapo, de Malena Filmus (17grises)

La limpieza, de Carlos Godoy (17grises)

Ventanas rotas, de Agustina Carman (17grises)

Meditación madre, de Ana Montes (Concreto)

El Evangelio según Tata Dios, de Juan Basterra (Bärenhaus)

1984, de George Orwell (Bärenhaus)

Monólogos y diálogos. Amor, crueldad y locura, de Vicente Zito Lema (Hasta Trilce)

El Nene, de Marcus Malte (Hasta Trilce)

Medias de unicornio, de Yaiza Conti Ferreyra (Hasta Trilce)

Fuera de Serie, de Gabriel Lerman (Hasta Trilce)

Cabezas y vientre, de Riichi Yokomitsu (También el caracol)

La última crecida, de Yanina Gómez Cernadas (También el caracol)

Simulacro, de Nicolás Correa (También el caracol)

Calles militarizadas, de Denji Kuroshima (También el caracol)

La niebla del río, de Doppo Kunikida (También el caracol)

El año de las ratas, de Agustina Tracey Zabaljaúregui (Notanpuán)

Mordiendo en el vacío, de Juan Pablo Cantini (Notanpuán)

Persiguiendo a Joseph de Fernando Misltjain (Notanpuán)

Antología de relatos weird/bizarre, de Jeremy Robert Johnson (UOiEA!)

Desarmadero, de Eugenia Almeida (Edhasa)

Dos extraños, de Luis Gusmán (Edhasa)

Cuentos selectos, de Luis Gusmán (Edhasa)

Ante los ojos del cielo, de Rachid Benzine (Edhasa)

Martín Fierro Siglo XXI, de Marcelo Birmajer (Edhasa)

Los vivos y los otros, de José Eduardo Agualusa (Edhasa)

Las islas, de Carlos Gamerro (Edhasa)

Membrana, de Jorge Carrión (Galaxia Gutemberg)

Lo pasado no es un sueño, de Theodor Kallifatides (Galaxia Gutemberg)

El Círculo, de Elvio Pizzula (Clara Beter)

Realidades irreales, de Melisa Cabello (Clara Beter)

El día que mi padre lloró, de Gito Minore (Clara Beter)

Rabia, de Carlos Ricciardelli (Clara Beter)

Crinfil, de Carlos Martín Eguía (Modesto Rimba)

El cuarto de Giovanni, de James Baldwin (Mil Botellas)

Gramática de la sombra, de Jorge Consiglio (Mil Botellas)

La liebre dorada, de Silvina Ocampo ilustrado por Daniel García (Beatriz Viterbo)

Variaciones sobre el mar argentino, de Rodrigo Montenegro (Beatriz Viterbo)

Antimaternity, de Robertita (Beatriz Viterbo)

Distopías en el campus. Chicago boy/ Cómo me hice vampiro/ Los ojos del delirio, de Pablo Ottonello (Beatriz Viterbo)

Esquirlas, de Claudio Dobal (Unidad de Sentido)

Sesión en una tarde de lluvia, de Mark McShane (La Bestia Equilátera)

Curriculum vitae, de Muriel Spark (La Bestia Equilátera)

El sacrificio, de Daniel Guebel (La Bestia Equilátera)

Amor a Roma, de C. E. Feiling (La Bestia Equilátera)

Katie, de Michael McDowell (La Bestia Equilátera)

A Wreath of Roses, de Elizabeth Taylor (La Bestia Equilátera)

Las series infinitas, de Pablo Farrés (Nudista)

Teatro Proletario de Cámara, de Osvaldo Lamborghini (Nudista)





No ficción

Criaturas dispersas, de Natalia Gelós (Leteo)

Construir un lector, de Graciela Bialet (La Crujía)

Cuentos adaptados para curiosas y curiosos 2, de Verónica Maggio (La Crujía)

Manual de neurodesarrollo infantil, de Nora Grañana y Silvia Tenembaum (La Crujía)

Mediatizaciones de la época: metodología de la investigación, de José Luis Fernández

Protagonismo femenino en política, de Luciana Panke (La Crujía)

Política y comunicación de riesgo, de Mario Riorda, Sofía Conraro y Silvia Fontana (La Crujía)

Historias latentes. Perspectivas de la fotografía en América Latina, de Inés Yujnovsky (Ampersand)

Atlas de botánica. La ilustración científica en el Genera et Species plantaron argentinarum, de Carla Lois (Ampersand)

De re impressoria. Cartas prologales del primer editor, de Aldo Manucio (Ampersand)

El canon ignorado, de Tiziana Plebani (Ampersand)

Avellaneda profana, de Luis Gusmán (Ampersand)

El tercer cerebro, de Pierre-Marc De Biasi (Ampersand)

El sentido de la biblioteca, de Alice Crawford (Ampersand)

Autobiografía lectora de Tununa Mercado (Ampersand)

Autobiografía lectora de Luis Felipe Noé (Ampersand)

Eva frente al espejo, de Marcelo Marino (Ampersand)

Cartas francesas, de Walter Benjamin (Ampersand)

Typewriter Century, de Martin Lyons (Ampersand)

Nuevo libro de Larisa Cumin (Rosa Iceberg)

La ecología de Marx, de John Bellamy Foster (IPS)

Bolivia 1952, crisis, guerra y revolución en el corazón de Sudamérica, de Eduardo Molina (IPS)

Revoluciones en Cuba desde 1898 hasta nuestros días: Emancipación, transformación, restauración, de Thomas Posado y Jean Baptiste Thomas (IPS)

Agustín Tosco: Debates sobre sindicalismo de liberación y clasismo, de Eduardo Castilla (IPS)

Nuevas tecnologías: entre la crisis, la geopolítica y las determinaciones del capital, de Paula Bach (IPS)

De la movilización a la revolución: Debates en torno al Programa de Transición, de Matías Maiello (IPS)

Tras las huellas del marxismo occidental, de Santiago Roggerone (IPS)

Rosa Luxemburg o la realpolitik revolucionaria, de Guillermo Iturbide (IPS)

Marxismo y feminismo: Escritos de Marx, Engels, Zetkin, Kollontai, Luxemburg, Lenin y Trotsky. Compilación y prólogo: Diana Assunção y Josefina Martínez (IPS)

Lenin (compilación), de León Trotsky (IPS)

Sin embargo, se mueve: La crisis de 2008 y la nueva dinámica del capitalismo, de Iuri Tonelo (IPS)

La educación en debate: la relación con el Estado y su función desde una perspectiva marxista, de Federico Puy, Virginia Pescarmona y otros (IPS)

Mansilla entre Rozas y París, de David Viñas (coedición de la Biblioteca Nacional y Adriana Hidalgo)

Magdalena Jitrik, textos de Philippe Cyroulnik, Agustín Diez Fischer y Florencia Qualina (Adriana Hidalgo)

El tercer inconsciente. La psicoesfera en la época viral, de Franco “Bifo” Berardi (Caja Negra)

La era del individuo tirano. El fin de un mundo común, de Éric Sadin (Caja Negra)

Materia vibrante. Una ecología política de las cosas, de Jane Bennet (Caja Negra)

Filosofía del cuidado, de Boris Groys (Caja Negra)

Gritos de néon, de Kit Mackintosh (Caja Negra)

Nuevo libro de Sara Ahmed (Caja Negra)

Nuevo libro de Albertina Carri (Caja Negra)

Nuevo libro de Esther Díaz (Caja Negra)

Nuevo libro de Yuk Hui (Caja Negra)

Nuevo libro de Jonas Mekas (Caja Negra)

Nuevo libro de Mark Fisher (Caja Negra)

Cuentas pendientes, de Vivian Gornick (Sexto Piso)

Traducir o perder pie, de Corina Gepner (traducción Elina Kohen) (Eme)

Un ensayo sobre los archivos del este en narradores cubanos contemporáneos, de Irina Garbatsky (Eme)

Nuevo libro de Maurizio Lazzarato (Eterna cadencia)

Escenas de la novela Argentina, de Ricardo Piglia (Eterna Cadencia)

W-3, de Bette Howland (Eterna Cadencia)

Un libro inédito en español de Roland Barthes (Eterna Cadencia)

Libertadores de América, de Alejandro Droznes (Blatt & Ríos)

Calles, de Felipe Pigna (Planeta)

La biografía de Aurora Venturini, de LIliana Viola (Planeta)

Ensayo sobre el (des)amor, de Darío Sztajnszrajber (Planeta)

La felicidad, de Gabriel Rolón (Planeta)

Nuevo libro de María Florencia Freijo (Planeta)

Un nuevo amor, de Luciano Lutereau (Planeta)

Estrés, sufrimiento y felicidad, de López Rosetti (Planeta)

Atlas Mundial de camisetas, Cune Molinero (Planeta)

Nuevo libro de Fito Páez (Planeta)

Diccionario de café, de Nicolás Artusi (Planeta)

Porro, de Fernando Soriano (Planeta)

El tío Klaus, de Ricardo Ragendorfer (Planeta)

Si no fueras tan niña. Memorias de la violencia, de Sol Fantin (Planeta)

La creación del patriarcado, de Gerda Lerner (Planeta)

Nuevos libros de Jacques Lacan (Planeta)

A Woman’s Guide to Cannabis, de Nikki Furrer (Planeta)

Borges, un clásico de la modernidad, de Julio Premat (Planeta)

Obra completa de Enrique Pichon-Rivière (Planeta)

Mi cuerpo, de Emily Ratajkowski (Planeta)

BRZRKR, de Keanu Reeves (Planeta)

No tengas miedo a nada, de Curro Cañete (Planeta)

Rusia. Revolución y guerra civil, de Anthony Beevor (Planeta)

Breve historia de la igualdad, de Piketty (Planeta)

Nuevo libro de Mía Astral (Planeta)

Ni machirulo ni varón deconstruido, de Gabriel Artaza Saade (Qeja)

La patria fusilada, de Paco Urondo (FCE)

Biografía de Aldo Ferrer, de Marcelo Rougier (FCE)

Reactivar el sentido común, de Isabelle Stengers (FCE)

Sobre la ESMA, de Marina Franco y Claudia Feld (FCE)

Soledad. Una historia, de David Vincent (FCE)

Nosotros somos los otros animales, de Dominique Lestel (FCE)

Prácticas médicas alternativas, compilado por Diego Armus (FCE)

Viajes de José Carlos Mariátegui (FCE)

Sobre el individualismo, de Luciano Luterau y Esteban di Paola (FCE)

¿Para qué necesitamos las obras de arte?, de Ricardo Ibarlucía (filosofía) (FCE)

Un pasado vivo. Dos siglos de historia ambiental latinoamericana, de varios autores (FCE)

Retratos públicos, de Laura Malosetti Costa (FCE)

Desconfianza: ¿por qué las personas ya no creen en las vacunas y otros artefactos científicos?, de Lucía Ariza y Nicolás Viotti (FCE)

¿Deberíamos comer carne?, de Vaclav Simil (FCE)

Sobre el crimen en América Latina, de Marcelo Bergman (FCE)

Historia de la alimentación, de Jacques Attali (FCE)

Revolución. Una historia intelectual, de Enzo Traverso (FCE)

Doce pacientes, de Eric Manheimeri (FCE)

Puesta en juego: rescates para una trama de la poesía argentina, de Daniel Freidemberg (Bernacle)

Perón colección, de Malena Silva Ferrari (Bernacle)

Nuevo libro de Mariana Kersz (Urano)

El futuro del comercio que se viene, de Damián Di Pace (Urano)

Empesares, de Jess Browne (Urano)

Las doce lunas, de Natalia Porro (Kepler)

Cuerpos liminales. Performatividades de la búsqueda, de Ileana Diéguez (Documenta/Escénicas)

Imprenteros, de Lorena Vega y Hermanos (Documenta/Escénicas)

La edad justa, de Analía Couceyro y Valeria Sestua (Documenta/Escénicas)

Nuevo libro de Camila Sosa Villada (Documenta/Escénicas)

Rosas. Nación y pueblo, de Guillermo Cabiasco (Punto de Encuentro)

Helgoland, de Carlo Rovelli (Anagrama)

Dysphoria Mundi, de Paul B. Preciado (Anagrama)

Amor y odio, de Hanif Kureishi (Anagrama)

Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman (Anagrama)

El hombre de la bata roja, de Julian Barnes (Anagrama)

Variaciones Di Benedetto, de Jorge Hardmeier (Añosluz)

Radio femenina: Mujer, radiodifusión y paisaje sonoro en Buenos Aires y en Montevideo (1930-1950), de Christine Ehrick (Prometeo)

Marcos familiares: Fotografía, } y posmemoria, de Marianne Hirsch (Prometeo)

Los indios montoneros: Un desierto rebelde para la nación argentina (Guanacache, siglos XVIII-XX), de Diego Escolar (Prometeo)

Cine y propaganda: Del orden conservador al peronismo, de Clara Kriger (Prometeo)

El archivo como gesto: Tres recorridos en torno a la modernidad brasileña, de Mario Cámara (Prometeo)

La política y la historia, de Roberto Esposito (Prometeo)

El discurso político: Las máscaras de poder, de Patrick Charaudeau (Prometeo)

Antropología del cuerpo y modernidad, de David Le Breton (Prometeo)

Sociología del riesgo, de David Le Breton (Prometeo)

Identidades fracturadas: Cambiando los patrones de la desigualdad, de Harriet Bradley (Prometeo)

Poética de los objetos: Analizar y escribir ficción (una relectura de la narratología, de Irene Klein (Prometeo)

Badiou y lo político, de Bruno Bosteels (Prometeo)

Mallarmé, el teatro, la tribu. Velada introducida por Jean-Christophe Bailly, de Alan Badiou, Philippe Lacue-Labarthe, Jacques Rancière (Prometeo)

Una teoría de la acción no violenta: Como funciona la resistencia civil, de Stellan Vinthagen (Prometeo)

Sin distinción de raza: Un análisis crítico del concepto de raza y de sus efectos prácticos, de Magalí Bessone y Carlo Ginzburg (Prometeo)

Desafíos para el Partido Comunista de China, de Xie Chuntao (Corregidor)

Arte cósmico amerindio. 3000 años de configuración, diseño y comunicación, de César Sondereguer (Corregidor)

El nombre en la punta de la lengua, de Pascal Quignard (InterZona)

M., de John Cage (InterZona)

Escritura creativa LIJ, de Wes Magee (Factotum)

El taller, de Mariano Quirós (Factotum)

La pasión de lo real, de Gustavo Prividera (La Marca Editora)

El arte urbano, de Nicolas Gzeley (La Marca Editora)

Signos de civilización. Cómo la puntuación cambió la historia, de Bård Borch Michalsen (Godot)

La tiranía de la elección, de Renata Salecl (Godot)

Pasión por la ignorancia, de Renata Salecl (Godot)

Coleccionismo, de Walter Benjamin (Godot)

Las excéntricas, de Virginia Woolf (Godot)

Los artistas y la política, de Virginia Woolf (Godot)

La fuerte razón para estar juntas, de Peter Sloterdijk (Godot)

La cultura en plural, de Michel De Certeau (Godot)

De raza, de Rachel Khan (Godot)

El costo de la conexión, de Nick Couldry y Ulises A. Mejias (Godot)

Tetas, de Florence Williams (Godot)

La gentrificación es inevitable y otras mentiras, de Leslie Kern (Godot)

El psicoanálisis y las ciencias sociales, de Louis Althusser (Godot)

Otoño & invierno, de Herny David Thoreau (Godot)

Primavera & verano, de Henry David Thoreau (Godot)

¿Querés hablar de racismo?, de Ijeoma Oluo (Godot)

El entramado. El apuntalamiento técnico del mundo, de Cristian Ferrer (Godot)

El cambio está en la mirada de Matías Muñoz (AZ)

Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate, de Carmen M. Cáceres (Fiordo)

El viento entre los pinos. Un ensayo acerca de la ceremonia del té, de Malena Higashi (Fiordo)

Absence of Mind: The Dispelling of Inwardness from the Modern Myth of the Self, de Marilynne Robinson (Fiordo)

Tramas feministas al sur, de Catalina Trebisacce, Karin Grammático y Débora D’Antonio (Madreselva)

Una lluvia de escombros, de Hernán Cortés (Madreselva)

Los dedos cortados, de Paola Tabet (Madreselva)

Imbricaciones, de Jules Falquet (Madreselva)

Sueño y revolución, de Carolina Meloni (Tren en Movimiento)

Anarquismo y antifascismo. Anarcoindividualismo y crítica hacia la violencia del estado y del fascismo, de Maria Lacerda de Moura (Tren en Movimiento)

Las revistas argentinas de ciencia ficción, de Carlos Abraham (Tren en Movimiento)

Nuevo libro del Tata Yofre (Penguin Random House)

Nuevo libro de Ceferino Reato (Penguin Random House)

Nuevo libro de Laura Di Marco (Penguin Random House)

Nuevo libro de Marcos Aguinis (Penguin Random House)

Nuevo libro de Mariano Sigman (Penguin Random House)

Nuevo libro de Daniel Balmaceda (Penguin Random House)

Nuevo libro de Martín Redrado (Penguin Random House)

Nuevo libro de María Seoane (Penguin Random House)

Nuevo libro de Ricardo Canaletti (Penguin Random House)

Nuevo libro de Dafne Shilling (Penguin Random House)

Nuevo libro de Lorena Pronsky (Penguin Random House)

Nuevo libro de Maritchu Seitún (Penguin Random House)

Nuevo libro de Martina Rua (Penguin Random House)

Nuevo libro de Ludovica Squirru Dari (Penguin Random House)

Nuevo libro de Jimena La Torre (Penguin Random House)

Nuevo libro de Bernardo Stamateas (Penguin Random House)

Nuevo libro de Facundo Pastor (Penguin Random House)

Nuevo libro de Eugenia Tobal (Penguin Random House)

Nuevo libro de Jorge Rial (Penguin Random House)

Nuevo libro de cocina de Juliana López May (Penguin Random House)

Nuevo libro de cocina de Natalia Kiako (Penguin Random House)

Nuevo libro de cocina de Tefi Russo (Penguin Random House)

Nuevo libro de cocina de Locos x el asado (Penguin Random House)

Los puentes salvajes. Roberto Bolaño y la literatura argentina, de Walter Lezcano (Crack-Up)

Copi, la biografía, de Guillermo Bravo (Mansalva)

Vida de Vicente Luy, de Flavio Lo Presti (Mansalva)

Liliana Maresca, de Juan Laxagueborde (Mansalva)

Return Ticket, de Salvador Novo (Mansalva)

Me gusta la vida pero no la mía, de Candela Benetti (Mansalva)

Macunaíma, de Mario de Andrade (Mansalva)

Escrito desde entonces, de Javier Arroyuelo (Mansalva)

Cartografía del deseo gay (1983-2000), de Facu Soto (Mansalva)

Ramona. Debates en el arte al filo del milenio, de Gustavo Bruzzone y Syd Krochmalny (Mansalva)

El último día de Duchamp, de Donald Shambroom (Mansalva)

Diccionario de artistas surrealistas, fantásticos e ingenuos latinoamericanos y peninsulares, de Claudio Iglesias (Mansalva)

Un avión perdido, de Guillermo Iuso (Mansalva)

Sobre el placer y el verdadero bien, de Lorenzo Valla (Winograd)

Trenes, truenos y tigres (y otras cosas que no hay en Tierra del Fuego), de Alejandro Winograd (Winograd)

El sitio de la mirada, de Eduardo Grüner (17grises)

Ensayos, de Sara Glasman (17grises)

Tensión, materia, de Valentín Díaz (17grises)

Obra Completa de Luis Juan Guerrero (17grises)

Almanaque Histórico Argentino 1955-1976, Guillermo Cao (Bärenhaus)

Almanaque Histórico Argentino 1852-1880, Guillermo Cao (Bärenhaus)

Crystals, Fabrics and Fields. Metaphors That Shape Embryos, de Donna Haraway (Rara Avis).

Un ensayo de Ursula K. Le Guin (Rara Avis)

Vigo y el arte (In)Sonoro, de Julia Cisneros, Alan Courtis y Julio Lamilla (Rara Avis)

Cultura metálica 8. Ponencias, debates y exposiciones de la 8º Feria del Libro Heavy de Buenos Aires, de varios autores (Clara Beter)

Desiguales, de Leonardo Gasparini (Edhasa)

Volver a La Islas, de Rolando Bonpadre (Edhasa)

Las guerras por Malvinas, de Federico Lorenz (Edhasa)

Partes de guerra, de Fernando Cittadini y Graciela Speranza (Edhasa)

¿Cuánto vale una vida?, de Didier Fassin (Siglo XXI)

Libro de Enrique Viale (Siglo XXI)

Libro de Alberto Acosta (Siglo XXI)

Libro de María Carman (Siglo XXI)

Libro de Marina Aizen (Siglo XXI)

Libro de Laura Rocha (Siglo XXI)

Libro de Bruno Rodríguez (Siglo XXI)

Clases de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, entre 1984 y 1988 (sobre Puig, Walsh, Viñas, Cortázar, entre otros), de Beatriz Sarlo (Siglo XXI)

Cómo es ser pequeño (explicado a los adultos), de Luis Pescetti (Siglo XXI)

Una escuela en ronda, de Magdalena Fleitas (Siglo XXI)

Pensar el capitalismo de nuevo en septiembre, de Mariana Mazzucato y Michael Jacobs (Siglo XXI)

Crisis de la democracia, de Adam Przeworski (Siglo XXI)

Libro de Benjamin Moffitt (Siglo XXI)

El otro movimiento obrero: la economía popular desde adentro, de Eugenia Mitchelstein, Pablo Boczkowski, Sol Prieto y Paula Abal Medina (Siglo XXI)

Brevísimo curso de derecho para no abogados, de Gustavo Arballo (Siglo XXI)

¿Qué sabemos en verdad de las Malvinas? Las islas antes de la guerra en abril, de Sebastián Carassai (Siglo XXI)

La ciudad latinoamericana, de Mariana Heredia, Gabriel Vommaro, Mariana Gené, Paula Bombara, Daniela Slipak, Walter Sosa Escudero, Diego Golombek y Adrián Gorelik (Siglo XXI)

Tercer volumen del curso de sociología general de Pierre Bourdieu (Siglo XXI)

Binswanger o el análisis existencial, de Michel Foucault (Siglo XXI)

Libro de León Trotsky (Siglo XXI)

Biografía de Antonio Gramsci de Andrew Pearmain (Siglo XXI)

Passeggiatta, de Cristian Bilardi (Modesto Rimba)

Ungefüge, de Gerald Raunig (Cactus)

Dividuum, de Gerald Raunig (Cactus)

La alteración de los mundos. Versiones de Philip K. Dick, de David Lapoujade (Cactus)

El libro de las larvas, de Marion Zilio (Cactus)

La literalidad y otros ensayos sobre el arte, de François Zourabichvili (Cactus)

Habitar como pájaro, de Vinciane Despret (Cactus)

Mundología, de Juan Manuel Heredia (Cactus)

Modos de pensamiento, de Alfred Whiteheady (Cactus)

Cine 4, de Gilles Deleuze (Cactus)

Conversaciones con Antonio Di Benedetto, de Armando Almada Roche (Mil Botellas)

El mundo perdido, de Carlos Sampayo (Mil Botellas)

Habitación del paisaje. Imágenes del espacio en Sergio Chejfec y Cynthia Rimsky, de Daniela Alcívar Bellollo (Beatriz Viterbo)

Posición: el proyecto literario de Hernán Ronsino, de Laura Gentileza (Beatriz Viterbo)

Una transfiguración esencial. Amor e intimidad en algunas biografías literarias latinoamericanas, de Julia Musitano (Beatriz Viterbo)

No ve la realidad. Ensayo sobre el arte de narrar a partir de algunas novelas de aventura y ciencia ficción, de Juan Diego Incardona (Beatriz Viterbo)

Las respuestas, de Matías Moscardi (Beatriz Viterbo)

Desubicados, de Irina Podgorny (Beatriz Viterbo)

La prueba del presente. Ensayos sobre arte contemporáneo, de Florencia Malbrán (Beatriz Viterbo)

Los agentes dobles. Episodios de las colaboraciones entre cineastas y escritores en la reinvención del lazo literatura/ cine argentinos, de Marcos Zangrandi (Beatriz Viterbo)

La pasión y la condena, de Juan Villoro con prólogo de Leila Guerriero (Vinilo)

Yo también soy una mosca, de Esteban Serrano (Vinilo)

Música para librerías, de Hernán Lucas (Vinilo)

El libro de las diatribas, de autores varios (Vinilo)





Poesía

Chanoyu hyakushu - Los cien poemas del arte de servir el té (Leteo)

Viajes breves, largas travesías, de Jorge Consiglio (Leteo)

Ahora sabemos esto, de Adriana Riva (Rosa Iceberg)

La conferencia, de Luis Bacigalupo (Paradiso)

La voz desanimada, poesía reunida, de Hugo Correa Luna (Paradiso)

Poesía, traducción: Cantares de pérdida y predilección, de Hilda Hilst (Paradiso)

El silencio, de Leticia Martin (Qeja)

Bosniasaires, de Gabriel Meraud (Qeja)

Las cosas tal y como son, de Paola Escobar (Bernacle)

Campo de posibilidades, de Emilio Malagrino (Bernacle)

La internación, de Pablo Seguí (Bernacle)

Los sonidos que deambulan en nosotros, de Diego Colomba (Bernacle)

Fotos, de Judith Filc (Bernacle)

Otra vez en la tierra, de Germán Arens (Bernacle)

Cuaderno del asombro, de Claudia Caisso (Bernacle)

Hálito, de Sergio Leandro (Bernacle)

El árbol de las especies, de Raquel Jaduszliwer (Bernacle)

Mi recherche, de Alberto Cisnero (Bernacle)

El libro de los lugares sagrados, de Jorge Aulicino (Bernacle)

Del cultivo de sí como un árbol de costumbre, de Marcelo Rizzi (Bernacle)

husos del no, de Ricardo Ruiz (Bernacle)

Héroe-Límite, de Ghérasim Luca (Añosluz)

Parezca y desaparezca, de Paulo Leminski (Añosluz)

Arlt antes de Arlt,de Roberto Arlt (Erizo)

Lucy, de Jamaica Kincaid (La Parte Maldita)

Crónica de medio siglo, de Emma Barrandeguy (La Parte Maldita)

Estampas de la landa, de Annette Von Droste (Serapis)

Ancolía común, de Cléa Chopard (Serapis)

Poesía reunida, de Héctor A. Piccoli (Serapis)

Poesía, de Stefan Zweig (Serapis)

El hielo en las manos, de Laura Quesada (Santos Locos)

Ladrarle al perro (Sujetar con firmeza, dejar ir con suavidad), de Margarita Roncarolo (Santos Locos)

Que violencia perfecta la del mundo viejo, de Pamela Terlizzi Prina (Santos Locos)

Extension del cuerpo, de Tomas Litta (Santos Locos)

Otras pieles, de Ines Kreplak (Santos Locos)

Poemas para curar lo que está mal con vos o crear los problemas que necesitás, de Sam Pink (UOiEA!)

Paraíso de nadie, de Susana Thénon (Corregidor)

Qué haremos con la sombra, de Fabio Wasserman (Corregidor)

Alguien muerde el extremo de su nombre, de Alex, Dafne Pidemunt y Micaela Szyniak, entre otros (Elemento Disruptivo)

Poesía nuclear, de la Piba Berreta (Elemento Disruptivo)

Hagamos un altar, de Emmanuel Lorenzo, Gemma Ríos, Josefina del Popolo y Vir del Mar (Elemento Disruptivo)

La fiesta secreta, de Abelardo Castillo (Ediciones en danza)

Poesía completa, de Leonor García Hernando (Ediciones en danza)

Poesía completa y cancionero, de Leda Valladares (Ediciones en danza)

Los brotes de esta tierra, de María Rosa Lojo (Ediciones en danza)

Poetas surrealistas argentinos/as, recopilación y ensayo de Javier Cófreces (Ediciones en danza)

Otra de mí misma, de Cristina Piña (Ediciones en danza)

En la resacaversión definitiva, de Daniel Freidemberg (Ediciones en danza)

Poemas franceses y cartas inéditas de Pizarnik (Penguin Random House)

il poeta maledetto, de Emanuel Carnevali (Crack-Up)

Cuando yo era poeta, de Osvaldo Bossi (HD Ediciones)

El río de las perlas, de Paula Brecciaroli (HD Ediciones)

Arrebato del día, fin de la noche, de Sebastián Realini (HD Ediciones)

Histéresis, de Alan Talevi (HD Ediciones)

Una temporada adentro, de María Belén Sanchez (Hexágono)

Pompa: poesía reunida, de Gabriela Bejerman (Mansalva)

Una inmodesta desproporción: poesía reunida, de Luis Chitarroni (Mansalva)

Corazón de niñx, de Ioshua (Mansalva)

“Quiero sacar la cabeza por la ventanilla de tu coche, de Mariana Finochietto (Peces de Ciudad)

El humor de los sobrevivientes, de Julián Berenguel (Peces de Ciudad)

Las casas, de Marcela Minakowski (Peces de Ciudad)

Los ruidos que hace un gato cuando duerme, de Luján Berardi (Peces de Ciudad)

Marinera, de Cecilia Magdalena (Peces de Ciudad)

Tres nubes peregrinas, de Noelia Rivero (Peces de Ciudad)

Saturno, de Juan Bautista Ritvo (17grises)

Brillar en la oscuridad, de Malén Denis (Concreto)

Manual de zoología marina, de Valentina Continoo (Hasta Trilce)

El mamut, de Eric Schierloh (Prensa Caleta)

La pequeña compañía, de Marina Mariasch (Prensa Caleta)

Japón, de Juan Pablo Bertazza (Prensa Caleta)

Un don sensacional, de Eloísa Oliva (Prensa Caleta)

La conquista del desierto, de Walter Lezcano (Prensa Caleta)

Parpadeando con los puños, de Billy Corgan (Prensa Caleta)

El libro de los Polacos, de Ana Wajszczuk (Prensa Caleta)

Un libro de poemas en verso libre de Akiko Yosano (También el caracol)

Vuelo tajo, de Horacio García (Clara Beter)

Creer en improbables, de Fernando Bravo (Clara Beter)

Oleajes del mundo algoritmo, de Iván Quinteros (Clara Beter)

Mínimamente, de Gito Minore (Clara Beter)

Matuasto, de Emmanuel Jara (Unidad de Sentido)

Series Discontinuas, de Georges Oppen (Unidad de Sentido)

El terrorista sentado a mi mesa, de Imthiaz Dharker (Modesto Rimba)

Un dios suplente, de Juan Besse (Modesto Rimba)

Duelo, de Diego Gerzovich (Modesto Rimba)

Nigredo, de Agustina González Mele (Modesto Rimba)

Como si fuera una garza, de Leopoldo Castilla (Nudista)





Infantil y juvenil

Dulce Maldad, de Jessica Rivas (Planeta)

El mapa de los anhelos, de Alice Kellen (Planeta)

La rueda del tiempo (Planeta)

Nuevo libro de Yolo (Planeta)

Las interrupciones, de Mariana Ruiz Johnson y Nicolás Schuff (FCE)

17 pasos, de Jorge Lujan y Paz Tamburrini (FCEl)

El reino de los malditos, de Kerri Maniscalco (Puck)

Fable, de Adrianne Young (Puck)

Casa de Fieras 2: El portal del norte, de Vika Barton (Puck)

La gran expedición, de Clemence Dupont (Pípala - Adriana Hidalgo)

Zorrito, de Edward van de Vendell y Marije Tolman (Pípala - Adriana Hidalgo)

Toto construye, de Gunilla Wolde (Pípala - Adriana Hidalgo)

Nubes en el viento, de Sandra Siemens y Leila Iovine (Pípala - Adriana Hidalgo)

¡Silencio! escrito por Céline Claire, ilustrado por Magali Le Huche (Pípala - Adriana Hidalgo)

Fuera de pista, de Maylis Kerangal, ilustrada por Tom Haugomat (Pípala - Adriana Hidalgo)

Papa papatín, de Florencia Esses y Emilia Marzi (Abran cancha)

Un disfraz y otro más, de Adela Basch y Flor Rodríguez Actis (Abran cancha)

Día de monstruos, de Luciana Murzi y Mauro Vargas (Abran cancha)

La sopa del cocodrilo, de Luciana Murzi y Pat Shin (Abran cancha)

El soldado Ejo, una historia de Malvinas, de Diego Rojas y Hurón (Abran cancha)

Unos animales que son muy reales, de Adela Basch y Héctor Borlasca (Abran cancha)

Me extraña, Araña, de Mercedes Pérez Sabbi y Luna Martínez Tarruella (Abran cancha)

Vida de un lápiz de Nicolás Schuff (texto) y Martina Trach (ilustraciones) (Limonero)

Esperanza de Ganni Rodari (texto) y Francesca Ballarini (ilustraciones) (Limonero)

Todo lo que pasó antes de que llegaras de Yael Frankel (texto e ilustraciones) (Limonero)

Biología hasta en sopa, de Cecilia Di Prinzio y Valeria Edelsztein, ilustrador: Pablo Picyk (Iamiqué)

Una gran familia, de Santiago Ginnobili, ilustrador: Guido Ferro (Iamiqué)

¡Es tu cuerpo!, de Katharina von der Gathen, ilustradora: Anke Kuhl (Iamiqué)

La pequeña Ana y el globo, de Ferréz y Fernando Vilela (Corregidor)

Tres títeres, de Mariana Baggio y Pupé (Corregidor)

¿Quién es más ecológico?, de Paule Batault (La Marca Editora)

Garabatear, Hervé Tullet (La Marca Editora)

Manos a la tierra, de Kirsten Bradley, ilustrado por Aitch (Libros del Zorro Rojo)

Hombre Luna, de Tomi Ungerer (Libros del Zorro Rojo)

Los Pájaros, de German Zullo ilustrado por Albertine (Libros del Zorro Rojo)

Lejos, lejos de casa, de Rachel Woodworth, ilustrado por Sang Miao (Libros del Zorro Rojo)

El canto de las horas, de Florencia Luce (Libros del Zorzal)

Asterix y el grifo, con textos de Jean-Yves Ferri y dibujos de Didier Conrad (Libros del Zorzal)

Idefix y los irreductibles, con textos de M. Choquet, J. Erbin e Y.Coulon y dibujos de J. Bastide y P. Fenech (Libros del Zorzal)

Lana de perro, de Silvia Schujer, ilustrado por Patricia Fitti (AZ)

Enojo de conejo, de Silvia Schujer, ilustrado por Gabriel San Martín (AZ)

Caracoleo, de Adrián Yeste, ilustrado por Gina García (AZ)

El gran libro de los dragones, de Valeria Dávila, ilustrado por Federico Combi (AZ)

Alan Ventura y el juego del fin del mundo, de Jó Rivadulla, ilustrado por Iván Zigarán (AZ)

Regalos, de Silvia Schujer, ilustrado por Nancy Brajer (AZ)

El chanchito azul, escrito e ilustrado por Nora Hilb (AZ)

La jungla en casa, de Alberto Pez y Pablo Zweig (AZ)

Elisa y el dragón, de Mario Méndez, ilustrado por Virginia Piñon (AZ)

La oficina de los besos perdidos, de Fernando de Vedia, ilustrado por Gina García (AZ)

Vida piratas, de Martín Blasco, ilustrado por Federico Combi (AZ)

Mamerto mío, de Ezequiel Dellutri, ilustrado por Cucho Cuño (AZ)

Experimento Magnesia, de Franco Vaccarini, ilustrado por Rodrigo Folgueira (AZ)

Caracol col col, de Verónica Álvarez Rivera e ilustrado por Patricia Fitti (Riderchail)

Sobre la tela de una araña, de Verónica Álvarez Rivera e ilustrados por Viviana Garófoli (Riderchail)

La isla del conejo, de Verónica Álvarez Rivera e ilustrados por Maru Ardanaz (Riderchail)

Veo veo, de Verónica Álvarez Rivera e ilustrados por Patricia Fitti (Riderchail)

Las preguntas de Enki, escrito por Waltar Poser e ilustrado por Pablo Zamboni (Riderchail)

Qué hacemos con el patito de goma, de Patricia Suárez y Ana Albanese (Riderchail)

Bruna vive en la luna, de Andrea Braverman y Héctor Borlasca (Riderchail)

Travesuras de una bruja, de Liliana Cinetto e ilustraciones de Omar Aranda (Riderchail)

El pequeño gran Gulliver, de Carolina Tosi y Martín Morón (Riderchail)

Ricitos de oso, de Liliana Cinetto y Juan Chavetta (Riderchail)

Cómo llegar a la luna, de Nicolás Schuff y Ana Sender (Lecturita ediciones)

Una noche sin dormir, de Micaela Chirif y Joaquín Camp (Lecturita ediciones)

¿Cómo se ríen?, de Roger Ycaza (Lecturita ediciones)

¿Cómo suena?, de Roger Ycaza (Lecturita ediciones)

Rueda que rueda, de Dipacho (Lecturita ediciones)

Pío pío, de Dipacho (Lecturita ediciones)

El concierto, de Sabina Schürmann (Lecturita ediciones)

El viaje, de Ivanke y Mey (Lecturita ediciones)

Una zanahoria, de Sandra Siemens y Ximena Garcia (Lecturita ediciones)

Arturo, de Gianni Rodari e ilustrado por Andrea Antinori (Niño editor)

La luna con correa, de Gianni Rodari e ilustrado por Andrea Antinori (Niño editor)

El Caballito, de Gianni Rodari e ilustrado por Andrea Antinori (Niño editor)

Una familia anormal 4, Lyna Vallejos (Penguin Random House)

Simplemente Charli, Charli D´Amelio (Penguin Random House)

Manual de supervivencia, Paulina Cocina (Penguin Random House)

Quidditch a través de los tiempos, J.K. Rowling (Penguin Random House)

Lo peor viene de noche, de Luciano Molina (Rama Negra)

Parche, de Adriana Commisso (Rama Negra)Tomás y Mateo, una nueva vida, de Lisandro N. C. Urquiza (Bärenhaus)

Floriana y el dragón, de Liliana Cinetto y Poly Bernatene (Norma)

Vidas perpendiculares II. Cambiar el mundo, de Ana María Shua, con ilustraciones de Diego Simone (Norma)

El loro azul, Los casos de Anita Demare, de Norma Huidobro, con ilustraciones de Lucía Mancilla Prieto (Norma)

Cuando volvamos a ver el mar, de María Fernanda Heredia, con ilustraciones de Sindy Elefante (Norma)

Margarita, de Penélope Chauvié (Muchas nueces)

Bosque, de Angie Juanto (Muchas nueces)

Bandias, de Carlos Astorelli y anexos de Alicia Massarini (Muchas nueces)

Mi mamá es rara, de Camille Victorine (Muchas nueces)

La princesa Gulicondesa, de Maia Morosano con ilustraciones Bellina (Muchas nueces)

Abecedario, de Nico Schuff con ilustraciones de Paula Maneyro, libro álbum

Nadar perrito, de Flor Gattari con ilustraciones de Marina Zanollo, novela ilustrada

Mago por una semana, de Cecilia Pisos con ilustraciones de Miranda Rivadaneira, novela ilustrada (Ralenti)

Piedra Lunar 2, de Vero Chamorro con ilustraciones de Mirita (Ralenti)

Estrambóticos 3, de Nico Schuff con ilustraciones de Jimena Tello (Ralenti)

Otto y Vera 4, La pijamada, de Andrés Rapoport con ilustraciones de Krysthopher Woods (Ralenti)

Otto y Vera 5, El campeonato, de Andrés Rapoport con ilustraciones de Krysthopher Woods (Ralenti)





