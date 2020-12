Un 2021 lleno de libros: las editoriales revelan sus novedades para el año que viene

(Shutterstock)

No hay dudas de que el 2020, que ya empezamos a despedir, fue difícil. Entre la pandemia, el aislamiento y la crisis económica, las diferentes industrias, en mayor o menor medida, aseguran que es “un año para el olvido”. Lo mismo ocurre con el mercado del libro, que desde hace cinco años viene en constante caída. ¿Cómo mirar al futuro, a este 2021 que ya llega? ¿Hay optimismo? Infobae Cultura habló con 62 editoriales que aún no van a tirar la toalla:

Blatt & Ríos, Anagrama, Síncopa, Ediciones Godot, 17grises, IPS Ediciones, Caja Negra, La Bestia Equilátera, Qeja, Erizo, Zorzal, Azul Francia, Obloshka, Bernacle, Corregidor, Gourmet Musical, Milena Caserola, Beatriz Viterbo, Odelia, Ampersand, Leteo, Hormiga Negras, Factotum, La Marca Editora, InterZona, Cía Naviera, Edhasa, Paradiso, Mansalva, Adriana Hidalgo, Pípala, Mil Botellas, Club Hem, Nudista, Chai, Bärenhaus, Libros del Asteroide, Impedimenta, Nórdica, Periférica, Sexto Piso, Rosa Iceberg, UnaLuna, Limonero, Peces de Ciudad, HD Ediciones, Hexágono, Concreto, Añosluz, Alto Pogo, Santos Locos, China, La Parte Maldita, Siglo XXI, Sigilo, Eterna Cadencia, Penguin Random House, Ediciones B, Plan B, Salamandra, Planeta y Seix Barral.

A continuación, una enorme lista de títulos y autores separada por “narrativa”, “no ficción” y “poesía” y también las novedades editoriales que aún no tienen nombre pero sí empiezan a tener forma. Parece que el 2021 será un año lleno de libros. Habrá que seguir haciendo lugar en la biblioteca.

Narrativa

La economía del clima, de Martina Treleani (17grises)

Constelaciones familiares, de Ana Llurba (17grises)

Algunas vidas, algunas muertes, de Jorge Jinkis (17grises)

Los refugios, de Edgardo Scott (17grises)

San Miguel, de María Lobo (Qeja)

Notas de escafandra, de Silvina Hermosa (Qeja)

Los ojos del general, de Gustavo Cingolani (Qeja)

Gina, de Zayra Margot (Qeja)

Todos todo el tiempo, de Nazareno Petrone (Qeja)

La felicidad es una zanahoria capitalista, de Christian Broemmel (Qeja)

Luna azul, de Lee Child (Blatt & Ríos, traducción de Aldo Giacometti)

Tu cruz en el cielo desierto, de Carolina Sanín (Blatt & Ríos)

Agujas doradas, de Michael McDowell (La Bestia Equilátera)

Curriculum vitae, de Muriel Spark (La Bestia Equilátera)

A Wreath of Roses, de Elizabeth Taylor (La Bestia Equilátera)

Cacería de niños, de Taeko Kono (La Bestia Equilátera, con traducción de Hugo Salas)

El mal menor de Charlie Feiling (La Bestia Equilátera)

La hija de Vercingétorix, el último libro de la colección Asterix editado en Francia (Zorzal)

Obras completas, de Manuel Peyrou (Zorzal)

El empapelado amarillo y otros cuentos, de Charlotte Perkins Gilman (Erizo Ediciones)

Solamente muero los domingos, de Silvia Renée Arias (Azul Francia)

A través del aire en el vacío, de Facundo Moreno (Azul Francia)

El sonido de las cosas, de Gonzalo Santos (Azul Francia)

Contarla para vivir, de Joaquín Borrás (Azul Francia)

El hábito del tiempo, de Giselle Aronson (Azul Francia)

Vengo a buscar las herramientas, de Silvia Hopenhayn (Corregidor)

Lo que hicieron ahí, de María Rosa Lojo (Corregidor)

La pequeña Ana y el globo, de Ferréz con ilustraciones de Fernando Vilela (Corregidor)

La hora de la estrella, de Clarice Lispector (Corregidor)

La araña, La ciudad sitiada, de Clarice Lispector (Corregidor)

La bella y la bestia, de Clarice Lispector (Corregidor)

Divorcio, de Ricardo Licias (Corregidor, traducción de Gonzalo Aguilar)

Por qué te vas, de Iván Hochman (Milena Caserola)

Gotas de filo, de Alejandro Lemos (Milena Caserola)

Seamos felices acá, de Vanina Colagiovanni (Rosa Iceberg)

Agua, de Lía Chara (Rosa Iceberg)

Nuestros años pasan de la misma manera, de Dana Madera (Rosa Iceberg)

Otro planeta, de Agostina Luz López (Rosa Iceberg)

Wernicke, de Majo Moirón (Rosa Iceberg)

Ardillas/ El economista deprimido/ Cómo me hice vampiro, de Pablo Ottonello (Beatriz Viterbo)

Hilos de cobre, de Fernando Chulak (Beatriz Viterbo)

No lo pienses de Robertita, de Roommates (Beatriz Viterbo)

Una comunidad abstracta, de Jorge Salvador Izquierdo (Beatriz Viterbo)

Variaciones sobre el mar argentino, de Rodrigo Montenegro (Beatriz Viterbo)

Baká, de Diego Meret (Beatriz Viterbo)

9 perros, el cuento de Silvina Ocampo ilustrado por Daniel García (Beatriz Viterbo)

La liebre dorada, otro cuento de Silvina Ocampo ilustrado por Daniel García (Beatriz Viterbo)

¡El gran Deleuze!, de Matías Moscardi (Beatriz Viterbo)

Los argentinos vienen de los peces, de Irina Podgorny (Beatriz Viterbo)

No ve la realidad, de Juan Diego Incardona (Beatriz Viterbo)

La Fantasma, de Nuri Abramovicz (Odelia)

La máquina de febrero, de Yamila Bêgné (Leteo)

Tratado de iconogénesis. Volumen XI de los Cuadernos de Lengua y Literatura, de Mario Ortiz (Leteo)

Algunos días pueden ser mejores que otros, de Laura Cukierman (Hormigas Negras)

Un montón de bolsas negras, de Sebastián Masquelet (Hormigas Negras)

Cuentos rockeros 2, de varios autores (Hormigas Negras)

Gema, de Milena Busquets (Anagrama)

Yoga, de Emmanuel Carrère (Anagrama)

Klara y el sol, de Kazuo Ishiguro (Anagrama)

Cuentos completos, de Ricardo Piglia (Anagrama)

Ruta de escape, de Philippe Sands (Anagrama)

La vida de los insectos, de Maurice Maeterlinck (InterZona)

Ciberíada, de Stanislaw Lem (InterZona, con traducción de Bárbara Gil)

El libro de la transformación, de Fernando Pessoa (InterZona)

Princesa, vieja-reina, de Pascal Quignard (InterZona)

La vuelta incompleta, de Noé Jitrik (InterZona)

Los días citados, de Yael Rosenfeld y Guillermo Piro (Factotum)

Animales, de Santiago Craig (Factotum)

Algunas familias normales, de Mariana Sández (Cía. Naviera)

Fair play, de Tove Jansson (Cía. Naviera)

Una casa es un cuerpo, de Shruti Swamy (Edhasa)

Los últimos, de Monika Helfer (Edhasa)

Pececito, de Lisa Brennan-Jobs (Edhasa)

Así habló mi madre, de Rachid Benzine (Edhasa)

El balcón de Frangipani, de Mia Couto (Edhasa)

Mujeres letales, de Graeme Davis (Edhasa)

La tierra caliente, de Paul Bowles (Edhasa)

Una chica normal, de Gaby Blanco (Paradiso)

Donde la vida nos lleva, de José Salem (Paradiso)

La distorsión de la luz, de Mariana Amato (Paradiso)

Fotosíntesis, de Alejandra Jalof (Paradiso)

Yo yegua, de Francisco Casas (Mansalva)

Esven, de Arturo Jacinto Álvarez (Mansalva)

En la pausa, de Diego Meret (Mansalva)

Disfruta el problema, de Sebastiano Mauri (Adriana Hidalgo)

El amor es una cosa extraña, de Hebe Uhart (Adriana Hidalgo)

Obra reunida, de Héctor Libertella (Adriana Hidalgo)

Cena para seis, de Lu Min (Adriana Hidalgo)

El Gran Despertar, de Julia Armfield (Sigilo)

Opisanie Swiata, de Veronica Stigger (Sigilo)

La otra hija, de Santiago La Rosa (Sigilo)

Los niños seis, de Jesse Ball (Sigilo)

El hombre que llegó a un pueblo, de Héctor Tizón (Mil Botellas)

Nadie viene de paseo al hospital, de Facundo Basualdo (Mil Botellas)

Serbia o no Serbia, de Ariel Luppino (Club Hem)

Gran Ensayo sobre Baudelaire, de Felipe Polleri (Club Hem)

Atomizado Berlín, de Julia Kornberg (Club Hem)

El Palomar, de Francisco Magallanes (Club Hem)

Reinas del pueblo grande, de Carina Radilov Chirov (Nudista)

Variación sobre la costa litoral, de Beatriz Actis (Nudista)

Los escoltas y el secreto plan del peronismo para viajar en el tiempo, de Eddie Fitte (Nudista)

Mala Tierra, de Damian Godetti (Nudista)

Las series infinitas, de Pablo Farrés (Nudista)

Idiófono, de Amy Fusselman (Chai)

Selección de cuentos, de Deborah Eisenberg (Chai)

La Tejonera, de Cynan Jones (Chai)

El gran jardín, de Lola Randl (Chai)

Supplement a la vie de Barbara Loden, de Nathalie Leger (Chai)

Manantial, de Akwaeke Emezi (Chai)

Autorretrato, de Celia Paul (Chai)

Matilde decide vivir, de Cristian Acevedo (Bärenhaus)

Cuentos completos, de H. P. Lovecraft (Bärenhaus)

La cruz y la espada, de Juan Basterra (Bärenhaus)

Canción, de Eduardo Halfon (Libros del Asteroide)

Hamnet, de Maggie O’Farrell (Libros del Asteroide)

El jardín de vidrio, de Tatiana Tibuleac (Impedimenta)

La deseada, de Marysé Condé (Impedimenta)

Los terranautas, de TC Boyle (Impedimenta)

Otoño, de Ali Smith (Nórdica)

Diez planetas, de Yuri Herrera (Periférica)

Mundos del fin de la palabra, de Joanna Walsh (Periférica)

Exhalación, de Ted Chiang (Sexto Piso)

Un amor cualquiera, de Jane Smiley (Sexto Piso)

Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, ilustrado por Valeria Docampo (UnaLuna)

El corazón delator y otros relatos, de Edgar Allan Poe, ilustrado por Poly Bernatene (UnaLuna)

Una partida de ajedrez, de Stefan Zweig (Ediciones Godot, con traducción del alemán de Nicole Narbebury)

Los ojos del hermano eterno, de Stefan Zweig (Ediciones Godot, con traducción del alemán de Nicole Narbebury)

Carta de una desconocida, de Stefan Zweig (Ediciones Godot, con traducción del alemán de Nicole Narbebury)

Klickitat, de Peter Rock (Ediciones Godot)

Extrañas latitudes, de Nicolás Guglielmetti (HD Ediciones)

Cuál es el pez que tiñe el mar, de Antonella Saldicco (Concreto)

Una ciudad otra, de Josefina Arcioni (Hexágono)

Las causas perdidas, de Nicolás Igolnikov (Hexágono)

Trilogía del dolor, de Daniel Mella (Añosluz)

Imposible salir de la Tierra, de Alejandra Costamagna (Añosluz)

Fonema, de Marente de Moor (Añosluz)

Mal trato, de Guillermo Ferreyro (Añosluz)

Los diques, de Irene sola (Alto Pogo)

Sangre, de Alejandro Guyot (Alto Pogo)

Cuaderno de faros, de Jazmina Barrera (Alto Pogo)

El portero, de Luciano Dambrine (Alto Pogo)

El punto de no retorno, de Gonzalo Heredia (Alto Pogo)

Ojos al ras, de Juan Carrá (Alto Pogo)

Al final del río de las abejas, de Kij Johnson (China)

Bliss, de Elizabeth Gundy (China)

Lo más simple es desnudarse, de Dahiana Belfiori (La Parte Maldita)

Autobiografía de mi madre, de Jamaica Kincaid (La Parte Maldita, con traducción de Inés Garland)

El viaje de invierno de Perec (Eterna Cadencia, con traducción de Eduardo Berti)

Sodio, de Jorge Consiglio (Eterna Cadencia)

Corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad (Eterna Cadencia, con traducción de Jorge Fondebrider)

Just Us, de Claudia Rankine (Eterna Cadencia, con traducción de Cecilia Pavón)

El funcionamiento general del mundo, de Eduardo Sacheri (Penguin Random House)

La mitad fantasma, de Alan Pauls (Penguin Random House)

La mejor enemiga, de Sergio Olguín (Penguin Random House)

Alias, de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares (Penguin Random House)

El fuego entre nosotras, de Dalia Rosetti (Fernanda Laguna) (Penguin Random House)

Sobrevivientes, de Claudia Piñeiro, Claudia Aboaf, Fabián Martinez Siccardi, Felix Bruzzone, Dolores Reyes, Sergio Olguín, Gabriela Cabezón Cámara y Juan Carlos Kreimer (Penguin Random House)

El lugar guardado para algo, de Luciana Cáncer (Ediciones B)

Familia exterior, de Sebastián García Uldry (Ediciones B)

Camino a Macondo, de Gabriel García Márquez (Penguin Random House)

Gambito de dama, de Walter Tevis (Penguin Random House)

Delatora, de Joyce Carol Oates (Penguin Random House)

Sangre en la nieve, de Jo Nesbø (Penguin Random House)

El delfín, de Mark Haddon (Salamandra)

El remitente misterioso y otros relatos, de Marcel Proust (Penguin Random House)

Una familia anormal 4, de Lyna Vallejos

Simplemente Charli, de Charli D´Amelio

El vecino, de Helen Flood (Planeta)

Una sola rosa, de Muriel Barbery (Planeta)

Burning boy, de Paul Auster (Planeta)

Independencia, de Javier Cercas (Planeta)

Los vencejos, de Fernando Aramburu (Planeta)

Serpentina, de Angeles Mastretta (Planeta)

Cuentos completos, de Lorrie Moore (Seix Barral)

Abbadón, el exterminador, de Ernesto Sabato (Seix Barral)

¿Quién eres?, de Megan Maxwell (Planeta)

La buena suerte, de Álex Rovira / Fernando Trías de Bes (Planeta)

Si yo fuera un gato, de Anna Llenas y Paloma Sánchez Ibarzabal (Planeta)





No ficción

El dilema de la pareja, de Esther Perel (Planeta)

Fuertes, libres y nómadas, de Elsa Punset (Planeta)

La voz femenina, de Luciano Lutereau (Qeja)

Tensión, materia. El Barroco y el método en Walter Benjamin, de Valentín Díaz (17grises)

Swimming Studies, de Leanne Shapton (Blatt & Ríos, traducción de Laura Wittner)

La responsabilidad de los intelectuales, de Noam Chomsky (Sexto Piso)

Zona de promesas. 5 debates entre feminismos y política, de Florencia Angilletta (Capital Intelectual)

Amistad, literatura y vida, de Virginia Woolf (Capital Intelectual)

La retórica reaccionaria, de Albert Hirschmann (Capital Intelectual. Colección Rescates)

¿Por qué cayó la URSS?, de Jorge Saborido (Capital Intelectual)

Atlas de las desigualdades, con artículos de Piketty, Milanovic, etc (Capital Intelectual. Colección Le Monde Diplomatique)

Qué nos dejó el socialismo, de Agustin Cosovschi (Capital Intelectual)

Los nuevos discursos del odio, de Ezequiel Ipar (Capital Intelectual)

Las crisis argentinas, de Fernando Rosso (Capital Intelectual)

La geometría de una flor. Gustavo Cerati y la música electrónica, de Gito Minore (Gourmet Musical)

Satisfaction en la ESMA. Música y sonido durante la dictadura (1976-1983), de Abel Gilbert (Gourmet Musical)

Viaje al centro de la música moderna. Conversaciones con Francisco Kröpfl, de Federico Monjeau (Gourmet Musical)

La música de Astor Piazzolla, de Omar García Brunelli (Gourmet Musical)

Discografía personal del jazz (1920-2011), de Carlos Sampayo (Gourmet Musical)

Charly y la máquina de hacer música. Un viaje por el estilo musical de Charly García (1972-1996), de Diego Madoery (Gourmet Musical)

Tienen el poder y lo van a perder. La historia de Las Manos de Filippi, de Diego Skliar (Gourmet Musical)

Nueve tiros. Ensayos sobre política y cultura, de Gustavo Moscona, compilador (Milena Caserola)

Hachís, de Walter Benjamin (Ediciones Godot, con traducción de Nicole Narbebury e introducción de Martín Kohan)

Le mont Blanc n’est pas en france, de Olivier Marchon (Ediciones Godot, con traducción del francés de Aníbal Díaz Gallinal)

Dublineses, de James Joyce (Ediciones Godot, con traducción de Edgardo Scott)

¡Goza tu síntoma!, de Slavoj Žižek (Ediciones Godot, con traducción del inglés Horacio Pons)

Silencio, de John Biguenet (Ediciones Godot, con traducción del inglés de Matías Battistón)

La tiranía de la elección, de Renata Salecl (Ediciones Godot, con traducción del inglés de Cristian De Nápoli)

Incandescente, de Anna Levin (Ediciones Godot)

La economía de la vida, de Jacques Attali (Zorzal)

La peste en la colmena, de Luis Chiozza (Zorzal)

Siempre estoy llegando: biografía musical de Aníbal Troilo, de Fernando Vicente y Javier Cohen (Zorzal)

Un minuto y cuarenta y nueve segundos, de Riss, director de Charlie Hebdo (Zorzal)

Reflexiones sobre la cuestión antisemita, de Delphine Horvilleur (Zorzal)

Generación ofendida, de Caroline Fourest (Zorzal)

El mundo de ayer, de Stefan Zweig (Zorzal, traducción y notas de Marcelo Burello)

Arlt antes de Arlt. Sus aguafuertes sin firma, de Roberto Arlt (Erizo Ediciones)

Crítica a la obra plástica precolombina, de César Sondereguer (Corregidor)

Arte cósmico amerindio, de César Sondereguer (Corregidor)

En mi primer viaje (1870-1871: Corresponsalía recobrada), de Miguel Cané. Edición (Corregidor)

Teatro. Tomo 7. Cuatro ensayos: Juego y compromiso; Batman vs. Hamlet; La palabra, el ruido y la música; Subjetividad y emoción, de Javier Daulte (Corregidor)

El arte de pensar sin riesgos. 100 años de Clarice Lispector, de Mariela Méndez, Macarena Mallea y Claudia Darrigrandi (Corregidor)

¿Qué será la vanguardia? Utopías y nostalgias en la literatura contemporánea, de Julio Premat (Beatriz Viterbo)

Puertos: Diccionarios. Literaturas y alteridad lingüística desde la pampa, de Pablo Gasparini (Beatriz Viterbo)

Devenir animal, de David Abram (Sigilo)

Prueba de vestuario, de Victoria Lescano (Ampersand)

Historias latentes. Episodios de la fotografía en América Latina, ensayos de fotografía coordinado por Inés Yujnovsky (Ampersand)

El ojo en la mira, de Diamela Eltit (Ampersand)

Las metáforas del periodismo, de Adriana Amado (Ampersand)

Hablar como un libro, de Françoise Waquet (Ampersand)

El método Borges, de Daniel Balderston (Ampersand)

Bien vestidos. Una historia visual de la moda en Buenos Aires 1870-1914, de Marisa Baldasarre (Ampersand)

Film Noir, de María Negroni (La Marca Editora)

Presencias imperfectas, de Roberto Igarza (La Marca Editora)

Estética de la fotografía, de François Soulages (La Marca Editora)

Café literario, de Verónica Abdala (Factotum)

Populismo Jesuita, de Loris Zanatta (Edhasa)

Espejo Rojo. Nuestro futuro se escribe en chino, de Simone Pieranni (Edhasa)

Louvre, de Josselin Guillois (Edhasa)

Florentino Ameghino, de Irina Podgorny (Edhasa)

El Padre mío, de Diamela Eltit (Mansalva)

Liliana Maresca, una época, de Juan Laxagueborde (Mansalva)

Intelecto de amor, de Giorgio Agamben y Jean Baptiste Brenet (Adriana Hidalgo)

La otra mitad de Dios, de Ginevra Bompiani (Adriana Hidalgo)

Magdalena Jitrik, de varios autores (Adriana Hidalgo)

Búhos, de Desmond Morris - El otro lado

Cerdos, de Thomas Macho (Adriana Hidalgo) (Adriana Hidalgo)

Un arte ecológico, de Paul Ardenne (Adriana Hidalgo)

Mujeres de prensa, de Luisa Borovsky, editora (Adriana Hidalgo)

Studiolo, de Giorgio Agamben (Adriana Hidalgo)

Pedagogías circenses: experiencias, trayectorias y metodologías, con las compiladoras Julieta Infantino, Mariana Sáez y Clarisa Schwindt Scioli (Club Hem)

Feminismo de las tripas, de Elizabeth Wilson (Club Hem, con traducción y prólogo de Ariel Martínez)

Almanaque Histórico Argentino (cuarto tomo), de Guillermo Cao (Bärenhaus)

Una geología de los medios, de Jussi Parikka (Caja Negra, con traducción de Maximiliano Gonnet y prólogo de Claudia Kozak)

Vivir una vida feminista, de Sara Ahmed (Caja Negra, con traducción y prólogo de Tamara Tenenbaum)

En la sombra del sueño americano, de David Wojnarowicz (Caja Negra, con traducción de Julio Pérez Manzanares y Cristian de Nápoli)

La segunda venida, de Franco “Bifo” Berardi (Caja Negra, con traducción de Tadeo Lima)

K-punk (volúmen III: escritos reunidos e inéditos (entrevistas e intervenciones), de Mark Fisher (Caja Negra, con traducción Patricio Orellana)

Consejos de un sabelotodo, de John Waters (Caja Negra, con traducción Pablo Marín)

Pequeño mundo ilustrado (edición 10° aniversario), de María Negroni (Caja Negra)

La biología en cuestión. Ensayos dialécticos sobre ecología, agricultura y salud, de Richard Lewontin y Richard Levin (IPS Ediciones)

Bolivia 1952, crisis, guerra y revolución en el corazón de Sudamérica, de Eduardo Molina (IPS Ediciones)

Revoluciones en Cuba desde 1898 hasta nuestros días. Emancipación, transformación, restauración, de Thomas Posado y Jean Baptiste Thomas (IPS Ediciones)

El imperialismo en tiempos de desorden mundial: el desarrollo desigual, la decadencia de EE. UU. y el desafío de China, de Esteban Mercatante y otros autores (IPS Ediciones)

Socialismo o barbarie, de Rosa Luxemburg (IPS Ediciones)

Problemas de la vida cotidiana y otros escritos, de León Trotsky (IPS Ediciones)

Obrero y soldado. Martin Monath, un luchador de la resistencia judía entre soldados nazis, de Nathaniel Flakin (IPS Ediciones)

Agustín Tosco: Debates sobre sindicalismo de liberación y clasismo, de Eduardo Castilla (IPS Ediciones)

Llamada perdida, de Gabriela Wiener (Alto Pogo)

Para ser escritor, de Dorothea Brande (China)

Impenitentes, de GIIHMA (Grupo Interdisciplinario de Investigación en Heavy Metal Argentino) (La Parte Maldita)

Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano (Siglo XXI, con ilustraciones de Tute)

La moneda en el aire: Conversaciones sobre el pasado y el presente de la Argentina, de Pablo Gerchunoff y Roy Hora (Siglo XXI)

¿La rebeldía se volvió de derecha?, de Pablo Stefanoni (Siglo XXI)

Post: cómo luchamos y muchas veces perdimos por nuestros derechos durante la pandemia, del CELS (Siglo XXI)

El viejo y nuevo poder económico en la Argentina, de Martín Schorr (Siglo XXI)

La ley y la trampa en américa latina. Por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política, de Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks (Siglo XXI)

Cómo volvieron. Escenas de peronismo real, del fallido orden macrista a la encrucijada del Frente de todos, de Diego Genoud (Siglo XXI)

Nuestros años noventa, de Martín Rodríguez y Pablo Touzon como compiladores (Siglo XXI)

El Estado ambivalente, de Javier Auyero (Siglo XXI)

El Derecho como una conversación entre iguales, de Roberto Gargarella (Siglo XXI)

La vida breve de Dardo Cabo, de Vicente Palermo (Siglo XXI)

Mujeres a la izquierda de la revolución, de Laura Fernández Cordero (Siglo XXI)

Por qué siempre faltan dólares, de Andrés Weiner (Siglo XXI)

El debate. Liberación sexual y vida cotidiana en los ochenta, de Natalia Milanesio (Siglo XXI)

Innovar en la escuela, de Melina Furman (Siglo XXI)

Pedagogía de la risa, de Magdalena Fleitas (Siglo XXI)

Educación Sexual Integral, de Leandro Cahn y su equipo de Fundación Huésped (Siglo XXI)

Léxico feminista, de Ingrid Beck (Siglo XXI)

Discurso sobre la sexualidad, de Michel Foucault (Siglo XXI)

Curso de Sociología General, de Pierre Bourdieu (Siglo XXI)

Clases de Literatura Argentina (1984-1988), de Beatriz Sarlo (Siglo XXI)

Lo que vendrá, de Josefina Ludmer (Eterna Cadencia)

Ensayos, de Lydia Davis (Eterna Cadencia)

Dos soledades. La novela en América Latina, de Mario Vargas Llosa (Penguin Random House)

García Márquez. Historia de un deicidio, de Mario Vargas Llosa (Penguin Random House)

Cómo viajar con un salmón, de Umberto Eco (Penguin Random House)

Ñamérica, de Martín Caparrós (Penguin Random House)

Donde no hago pie, de Belén López Peiró (Penguin Random House)

La fuente de la autoestima, de Toni Morrison (Penguin Random House)

Alejandra Pizarnik. Biografía de un mito, de Cristina Piña y Patricia Venti (Penguin Random House)

¿Qué es el feminismo?, de María Elena Walsh (Penguin Random House)

Cómo salir del closet, de Sofia Elliot y Valentina Godfrid (Penguin Random House)

Una vida sustentable, de Natalia Mazzei (Penguin Random House)

Cosmética natural, de Eleonora Dubini (Penguin Random House)

Espacios botánicos, de Compañía botánica (Penguin Random House)

El tarot paso a paso, de Marianne Costa (Penguin Random House)

Genealogía y tarot, de Victor Leni Cordero (Penguin Random House)

Qión, el sanador herido, de Ailú Partesano (Penguin Random House)

Cómo ser tu propia maga, de Hania Czajkowski (Penguin Random House)

Manual de supervivencia, de Paulina Cocina (Penguin Random House)

Quidditch a través de los tiempos, de J.K. Rowling (Penguin Random House)

Conurbano, de Carlos Pagni (Planeta)

A prueba de fuego, de Javier Moro (Planeta)

Poesía

Tal vez suceda la flor, Mónica Juvjercic (Qeja)

Constancia para transgredir, de Marcelo Schapces (Azul Francia)

Año nuevo, de Judith Filc (Bernacle)

El pico de los pájaros, de Catalina Boccardo (Bernacle)

Falso inanimado, de Hernán Sagristá (Bernacle)

Media hora con el autor, de Alberto Cisnero (Bernacle)

Fuera del ombligo, de Fernando Ayala (Bernacle)

El reino de los peces, de Diego Brando (Bernacle)

La forma de envolver el río, de Silvia Paglieta (Bernacle)

El libro de los pedos, de Marcelo Ajubita (Bernacle)

La fuga del infinito mordido, de Susana Cella (Bernacle)

Canto al cuerpo solar, de Gabriela Troiano (Bernacle)

Tapabocas. Poetas y narradores en cuarentena, de varios autores (Milena Caserola)

Telesio y otros fragmentos, de Lucas Margarit (Leteo)

Chanoyu hyakushu. Los Cien Poemas del Arte del Té, obra del siglo XIII inédita en castellano traducida del japonés medieval y prologada por Ariel Stilerman (Leteo)

Bengal Buenos Ayres, de Adrián Navigante (Paradiso)

La conferencia, de Luis Bacigalupo (Paradiso)

Un imperio por otro, de María Gainza (Mansalva)

Instrucciones para el iluminador de circo, de Alfredo Prior (Mansalva)

Obra poética reunida, de Leopoldo Castilla (Nudista)

Punto de encuentro, de Malu Kruk (Peces de Ciudad)

El amor es un recuerdo de otros, de Lucía Gris (Peces de Ciudad)

El grito de la mandrágora, de Cecilia Azzolina (Peces de Ciudad)

El humor de los sobrevivientes, de Julián Berenguel (Peces de Ciudad)

De lo escrito en mi abanico. Haikus de Senda de Oku, de Matsuo Bashō (HD Ediciones, con traducción directa desde el japonés de Marcela Chandía)

El mecanismo, de Mónica Rosenblum (HD Ediciones)

Cinco mamuts en fila, de Ernesto González Barnert (HD Ediciones)

Sozé, de Anelise Freitas (HD Ediciones)

Algarabía, de Catalina Reggiani (Concreto)

Heros-Límite, de Gherasim Luca (Añosluz)

Accidentes del ánimo, de Gustavo Yuste (Santos Locos)

Cuarenta gotas de azufre, de Paula Brecciaroli (Santos Locos)

Barrio relámpago, de Tuti Curani (Santos Locos)

La fiesta equivocada, de Lucía Carvalho (Santos Locos)

El glitter de los solitarios, de Marcelo Vera (Santos Locos)

Leer abre puertas, de Tano Verón (Plan B)

Me gustan las cosas que parecen un error, de Maia Tarcic (Plan B)

Más novedades

Además de la larga lista de títulos y nombres, hay ideas y proyectos que, en breve, saldrán a la luz. Por ejemplo, Síncopa Editora prepara la edición en papel para enero de Todo Diego es político, que se publicó el 30 de octubre para el cumpleaños número 60 de Maradona en formato digital. Además, se viene un libro de Águeda Pereyra sobre prostitución, gestación subrogada y las diversas tensiones entre el cuerpo femenino y el capitalismo, uno de Lorena Álvarez sobre suicidios nacionales y un tercero con varios autores sobre Evita Perón. Por su parte, Obloshka trabaja en tres libros: una nueva novela de Flor Canosa, una de María Inés Krimer y un libro de cuentos de Flavio Lo Presti; e InterZona prepara un libro de Luisa Valenzuela y la primera novela de Carlos Scolari.

La editorial 17grises publicará libros de Eduardo Grüner, Noé Jitrik, Juan Ritvo y Luis Gusmán dentro de su colección “Ensayos críticos” y de una serie ensayos y conferencias de Luis Juan Guerrero en una edición al cuidado de Ricardo Ibarlucía en la colección “Materiales”. Además, ensayos de William Hazlitt con prólogo de Diego Erlan, y William Beckford con prólogo Francisco Bitar); ambos formará parte de la colección “Archivo”. Además, Limonero prepara un libro de la autora italiana Noemi Vola, IPS Ediciones uno de Paula Bach sobre nuevas tecnologías entre la crisis, la geopolítica y la ontología del capital, y Concreto va a reunir la poesía de Malén Denis y Flavia Calise. En 2021 Añosluz publicará un libro de ensayos sobre la obra de Vicente Luy de varios autores; Siglo XXI prepara un libro de Ernesto Semán sobre la historia del antipopulismo, otro sobre vacunas de Carla Vizzotti y otro sobre la ESI escrito por Eleonor Faur; y Eterna Cadencia publicará también una nueva novela de Julia Deck, un libro de Tamara Kamenszain, y la correspondencia entre Theodor W. Adorno y Walter Benjamin.

La editorial Elemento Disruptivo publicará poemarios de Sofía Arriola, Nadia Sol, Po Shitsa (Agostina Sulpizii) y La Piba Berreta (la Rusa), y ajusta los últimos detalles de una convocatoria federal que se lanzará en enero y los poemas seleccionados integrarán una antología titulada Alguien muerde el extremo de su nombre: poemas de salida del clóset. Para el segundo semestre, Bernacle tiene previsto publicar el nuevo libro de Daniel Freidemberg, la poesía reunida de Pablo Queralt, nuevos poemarios de Pablo Seguí, Diego Colomba y un libro colectivo de jóvenes autores. Mil Botellas prepara un libro de cuentos de Edith Wharton, traducidos por Mariángel Mauri, así como también un libro de conversaciones con Antonio Di Benedetto del periodista Armando Almada Roche. Por su parte, Planeta prepara un libro de cuentos de Camila Sosa Villada, un ensayo de Jorge Fernández Diaz, tres nuevas novelas de Megan Maxwell y el nuevo libro de Jurgen Klaric, entre otras novedades. Capital Intelectual lanzará una nueva colección de China contemporánea (ficción y no ficción), que funcionará a la manera de una ventana a los temas de la China de hoy (feminismo, desigualdad, modernidad vs tradición etc), con libros de autores chinos actuales.

Penguin Random House publicará una obra teatral de Claudia Piñeiro, una nueva novela de Pablo Ramos, otra de Julián López, otra de Virginie Despentes, un libro de cuentos de Martín Kohan y una novela de Santiago Llach y Mercedes Romero Russo. También libros de narrativa histórica y romántica de Gloria V. Casañas, Gabriela Exilart, Magda Tagtachian, Gabriela Margall, Andrea Milano, Danielle Steel, Nora Roberts, Elisabet Benavent, Anabella Franco y Rosario Oyhanarte. Y libros de Cynthia Rimsky y Alvaro Bisama, Tilsa Otta, Margarita García Robayo, Giuseppe Caputo, Fernanda Trías, Brenda Lozano, Emiliano Monge, Stephen King, Sebastian Fitzek, Julia Navarro, John Grisham, Lucinda Raley, Vanessa Montfort, Sarah Lark, Anne Jacobs, Anne Perry, Kate Morton y Nicholas Sparks.

En cuando a no ficción, Penguin Random House publicará libros de investigación periodística y divulgación de Juan B. “Tata” Yofre, Nelson Castro, Miguel Wiñazki, Ricardo Canaletti, Adrián Paenza, Carlos Raymundo Roberts, Noam Chomsky, Sergio Sinay, José Eduardo Abadi, Claudio Zuchovicki, Rodrigo Díaz, Juan Amorín, Martina Rúa y Pablo M. Fernández, Sebastián Campanario y Nicolás Pimentel. También libros sobre feminismo de Femigangsta, Candelaria Botto (economía), Ingrid Beck y Paula Rodríguez (maternidad) y muchos acerca de la salud, meditación y otras disciplinas: Estanislao Bachrach, Bernardo Stamateas, Soledad Simond, Clara Badino, Maritchu Seitún, Francisco Vanoni, Paola de los Santos, Verónica de Andrés y Florencia Andres, Laura Gutman, Lorena Pronsky, Tony Nader, Dafne Schilling, Alejandra Stamateas, Teresa Zalazar, Isha Escribano, Paula Estrada, Enric Corbera, Clara Schmiegelow, Sol Sananas, Xuan-Lan y la Colección de libros de El arte de vivir. También de cocina: Francis Mallmann, Juliana López May, Pedro Lambertini, Diego Sivori, Tefi Russo y Locos x el asado.





SEGUIR LEYENDO

9 cambios que está viviendo la industria editorial en tiempos de incertidumbre

Diez lecturas en español para sobrevivir a una pandemia