María Negroni, ganadora de dos Premios Municipales en Poesía y Ensayo

María Negroni (Foto: Alejandra López)

“Increíble pero es verdad”, dice María Negroni del otro lado del teléfono. Se le adivina una sonrisa en la cara. Esta mañana le avisaron que había ganado dos Premios Municipales. Uno en la categoría Ensayo, otro en Poesía; “las dos áreas mas fuertes de mi trabajo”, según sus palabras. Desde hace casi nueve años, estos prestigiosos premios se encontraban paralizados. Luego de un conflicto con los artistas, el Gobierno porteño decidió volver a ponerlos sobre ruedas.

Mañana presentarán la lista completa de todos los ganadores desde el bienio 2012/2013. Además de las categorías de Literatura, también está Teatro y Artes Visuales y premios complementarios como el Eduardo Mallea y el Ricardo Rojas. “Es muy especial para mí, es una gran alegría”, dice la escritora y traductora nacida en Rosario en 1951, quien vivió 25 años fuera del país hasta que regresó a la Argentina hace ocho años. “He tenido reconocimientos afuera, pero acá, y de esta magnitud, no”.

En la categoría Poesía, ganó con Archivo Dickinson (La Bestia Equilátera, 2018), una suerte de acercamiento a la poética de Emily Dickinson a través de un un repertorio de 9000 palabras ordenadas alfabéticamente de la poeta hallado en Harvard. Y en la categoría Ensayo, por La noche tiene mil ojos (Caja Negra, 2015), su “trilogía negra” compuesta por Museo Negro, Galería Fantásticay Film Noir. “Son libros que presenté hace un montón de tiempo, ya me los había olvidado”, cuenta.

"Archivo Dickinson" y "La noche tiene mil ojos" de María Negroni

En cuanto a géneros, Negroni sostiene que “todo lo que uno escribe sale del mismo lugar”, por lo que “la relación que un escritor o escritora establece con el lenguaje tiene una singularidad y se expresa del mismo modo, independientemente del género. Por ejemplo, en mis ensayos, la escritura tiene mucho que ver con la poesía, pero no entendida como versos. Yo defino a la poesía como la conciencia mas aguda del lenguaje”.

Sobre la parálisis de casi nueve años de los Premios Municipales, que valió un fuerte reclamo de la comunidad artística a partir de abril de este año, Negroni dijo: “Siempre me pareció tremendo, incomprensible que no se hiciera de manera regular, pero no es solamente de la Municipalidad, también estuvieron mucho tiempo parados los Premios Nacionales. Tiene que ver, me parece, con cierto descuido de la cultura”.

Hace apenas unas semanas, el Gobierno porteño presentó en la Legislatura un proyecto de ley para reactivar los premios Municipales y a la vez modificarlos. Organizaciones culturales se manifestaron fuertemente en contra dado que, alegaban, no habían sido consultados. Finalmente, tras dos movilizaciones, el ministro de Cultura de la Ciudad Enrique Avogadro decidió dar marcha atrás y consensuar un nuevo proyecto para que se presente el año próximo.

“La polémica de modificar los Premios... son tan poquitos los reconocimientos a los artistas que quitar lo poco que hay es un despropósito. En países como Suecia, aunque no es para comparar, tienen subsidios desde siempre. En México hay apoyo a creadores, la mayoria de los escritores mexicanos viven subisiados. Nosotros no tenemos nada parecido. El Premio Municipal y el Nacional es lo único que hay y habría que preservarlo”, sostuvo.

“Los reconocimientos suelen venir a destiempo, porque a lo mejor uno los había deseado o necesitado en otro momento de la vida, pero siempre son bienvenidos. En el jurado hay pares, hay colegas, encontrar un reconocimiento de ellos es muy gratificante”, dice y concluye que este premio no representa ningún “quiebre” en su carrera: “Lo veo como algo que tenía que llegar en algún momento porque hay mucho trabajo” y se le vuelve a adivinar una enorme sonrisa en el rostro.





