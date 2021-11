Últimas funciones de “Petróleo”, la obra que pone en cuestión las formas de la masculinidad

Valeria Correa, Pilar Gamboa, Laura Paredes y Elisa Carricajo, integrantes de Piel de Lava y protagonistas de "Petróleo"

Aunque menos duro que 2020, este ha sido otro año atípico para el teatro, que recién recuperó el aforo total de salas en las últimas semanas. Para el colectivo Piel de Lava comenzó en febrero con un par de funciones de su exitosa Petróleo en el Metropolitan, antes de que un nuevo cierre sanitario volviera a postergar la presencialidad hasta la segunda mitad del 2021. La obra regresó a la misma sala en julio, con funciones todos los miércoles, una frecuencia que les permite encarar otros proyectos sin descuidar su creación más preciada, que todavía tiene mucha tela para cortar más allá del cierre de temporada que llega esta noche.

“Por ahora tenemos la sensación de que siempre que podamos acomodarla a nuestros propios tiempos trataremos de volver a hacerla. Si bien es una obra que ya tiene un recorrido y un proceso, todavía está muy viva para nosotras, es muy divertido hacerla y sigue siendo nuestro mejor plan de la semana”, dice Elisa Carricajo, que en la obra encarna al Palla, el nuevo que llega para resquebrajar los moldes del rígido ambiente masculino en el que se solazan sus compañeros de trailer, interpretados por el resto del grupo. Las cuatro estudiaron las expresiones y las conductas que más se marcan en los cuerpos de los hombres y fueron probando con aquellas que mejor se adaptaran a las posibilidades físicas de cada una y al escenario de un yacimiento petrolífero, que demanda una producción constante de testosterona. El resultado es una mirada con mucho humor y empatía que permite ver, a través de las rivalidades y las complicidades que se establecen al interior de este grupo de trabajadores, cómo el género es algo que se construye.

Petróleo es la quinta obra del colectivo conformado por Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes. Surgió a mediados de 2018 en el marco de una retrospectiva de sus cuatro primeras obras en el Teatro Sarmiento y desde entonces no para de sumar asistencia. En su paso por el teatro público –primero en la sala Sarmiento, luego en el San Martín– y la calle Corrientes ya la vieron más de 60 mil espectadores en un total cercano a las 400 funciones. “El público no para de renovarse y eso está buenísimo porque sigue comunicándose cada vez en un circuito más lejano al nuestro. Personas que no conocemos, con las que no tenemos ningún contacto y muy distintas entre sí vienen a cada función, y eso nos sigue pareciendo un tesoro”, dice Carricajo.

El trailer donde se pone a prueba la masculinidad de los personajes de "Petróleo"

La base de este fenómeno se la puede hallar en la temática que atraviesa a la obra y el modo en que interpela a los espectadores, pero en primer lugar se asienta en la destreza para componer los personajes y en la atención puesta para extraer la teatralidad inherente a ese mundo masculino. Después de casi tres años de ponerle el cuerpo a estos trabajadores petroleros, los papeles también lucen más sólidos. “Podríamos terminar la obra y salir a la calle y volver a nuestras casas vestidos como ellos, para nosotras hay una fusión con estos personajes que nunca antes nos había pasado. Fue muy placentero y una gran aventura habernos dragueado y encarnar nuestro masculino”, dice Valeria Correa, que interpreta al Formo, uno de los primeros en sacudirse el pesado traje de la normatividad.

“Sentimos que la obra está super en el presente y podemos proyectarla hacia el futuro porque son unos personajes que para nosotras y entre nosotras tomaron vida. Este poder ir y venir de género es muy apasionante y liberador y nos sigue generando un montón de certezas y de preguntas”, agrega Correa, quien a su vez explica la vigencia de la obra: “La atraviesan la misma cantidad de capas que hace tres años, cuando estrenamos. Si bien ya no es tan chocante como antes hablar de algunos temas, creo que va a pasar muchísimo tiempo para salir del binarismo y lo que es supuestamente normal. Los cambios son lentos, por eso para nosotras es tan vigente la obra y para el público también. No haríamos una obra que ya no nos interpele, más allá de que el tema sea candente o no”.

(Martín Rosenzveig)

Antes de que termine el año habrá una chance más para ver la obra, nuevamente en el teatro público. El 12 y el 13 de noviembre se trasladará a la sala del Teatro El Plata de Mataderos, que se sumó recientemente al Complejo Teatral de Buenos Aires. Para el 2022, en tanto, todo indica que Petróleo seguirá en cartel, mientras el grupo avanza con los ensayos para la próxima obra de Matías Feldman en el Cervantes, que cruzará a las Piel de Lava con la compañía Buenos Aires Escénica.

Como es habitual, las actrices combinan su usina propia con otras demandas provenientes del teatro y del cine. Es el caso en estos días de Pilar Gamboa –el macho alfa de esta obra–, quien se encuentra en pleno rodaje de 30 noches con mi ex junto a Adrián Suar. “Siempre convivimos con otros trabajos, a veces por necesidades económicas y otras veces por la necesidad de saber qué hay en otros lados”, dice Laura Paredes, que en estos meses descolló junto a Lorena Vega en Las Cautivas, en el Teatro de la Ribera. “Lejos de dividirnos y distanciarnos son cosas que nos fortalecen, porque esa información siempre vuelve a casa de alguna forma”, agrega la actriz.

*Petróleo. Última función este miércoles 24 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343, CABA). Para adquirir localidades, click aquí.

Próximas funciones el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre a las 20 horas en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765, CABA). Se pueden adquirir las localidades a través de la página del Complejo Teatral de Buenos Aires.

SEGUIR LEYENDO: