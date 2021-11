“2001: memoria del caos”, una muestra que indaga sobre “la historia viva” de la Argentina

(Foto: Fernando Gutiérrez)

El año 2001 no es sólo el comienzo de un nuevo siglo. En el inconsciente colectivo argentina es una marca de fuego. Hambre, desempleo, piquetes, cacerolazos, represión, muerte, memoria. El viernes 26 de noviembre inaugura una muestra que pone el foco en ese potente fragmento de nuestra historia reciente. Se titula 2001: memoria del caos y lleva por subtítulo: De la atomización hacia la organización popular.

El lugar es la Casa del Bicentenario: Riobamba 985, CABA. A través de fotografías, instalaciones y videos, la exposición retrata y trae al presente las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, 20 años después. Curada por Verónica Mastrosimone, cuenta con la participación de fotoperiodistas y artistas que aportan sus miradas sobre un momento bisagra en la historia del país. Además, una programación de cine, música, danza, teatro, charlas y encuentros para entender el contexto.

Integran la exposición Sergio Goya, GAC, Rafael Calviño, Graciela Calabrese, Subcoop, Damian Neustadt, Enrique Medina, Paloma García, Neka Jara, Verónica Gago, Florencia Vespignani, Malena Bystrowicz, Victoria Tesoriero, Marlene Wayar, Ana Paula Far Puharre, María Claudia Martínez, Aníbal Greco, Martín Acosta, Fernando Gutierrez, Santiago Porter, Alberto Haliasz, Arnaldo Pampillón, Gonzalo Martínez, Antonio Gómez y Guillermo Viana.

(Foto: Rafael Calviño)

Según explica Mastrosimone en el texto curatorial, el objetivo es “reasumir la capacidad de observar, la decisión de no olvidar, seguir buscando en el archivo la historia viva. El 2001 coincide con el momento de cambio en la materialidad de la captura de imágenes, de lo analógico a la virtual, veinte años de guardar un material sensible no sólo a la luz y el clima”. Y agrega que la muestra es “un recorrido sin principio ni final, así como aparecen los recuerdos y relatos”.

“Lo real, aquel momento en que la clase obrera, la clase media y algunos sueltos de toda clase estuvieron en las calles y rutas de la República Argentina, sin redes inmediatas como las actuales que convocaran la revuelta. Quizás fue el entretejido de asambleas, organizaciones barriales, movimientos piqueteros y artistas, la conexión que logró reconocer la necesidad de transformación de una realidad que ya no se soportaba más”, sostiene Mastrosimone.

Viernes 26 de noviembre a las 18.30

Inauguración

Malena D’Alessio y banda

Charla #1 La imagen justa

Viernes 3 de diciembre a las 17

Pepe Mateos + Mariana Eliano

Charla #2 Diálogos. A veinte años de 2001

(Foto: Paloma García)

Martes 7 de diciembre a las 18.30

Ricardo Aronskind + Alicia Montoya + Federico Tonarelli + Agustina Ruiz Barrea

Un panel que se propone pensar y construir memoria tomando como ejes la economía, el trabajo y la cultura.

Charla #3 Memoria para armar

Viernes 10 de diciembre a las 17

RES + Cristina Fraire

ENCUENTRO EN EL PATIO

Domingo 5 de diciembre a las 17

Encuentro de mujeres fotógrafas. ¿Cuáles fueron los cambios que a partir de 2001 se generaron en el ámbito del trabajo profesional?

Domingos 5, 12 y 19 de diciembre a las 20.30

Ciclo 2001, a 20 años del estallido

Se proyectarán: Tirar del Carro. Dir. Constanza Niscovolos; Un día de suerte. Dir. Sandra Gugliotta; 19/20. Dir. Sebastián Menassé, Carolina Golder, Mariano Tealdi y Florencia Gemetro.

(Foto: Sergio Goya)

Sábados 4 y 11 de diciembre a las 20

La vergüenza de haber sido, el dólar de ya no ser

Con actuación y dirección de Alberto Ajaka.

Viernes 17 y sábado 18 de diciembre a las 20

Recorte de Jorge Cárdenas cayendo

Una creación de Compañía Terceto. Danza + Circo + Teatro.

Dirección: Juan Pablo Gómez





* Memoria del caos. Inauguración: viernes 26 de noviembre a las 18.30 en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985,. CABA) con entrada gratuita.





