Roger Ycaza: “No puedo separar la música de la ilustración, ambas se nutren, crecen y salen de fiesta juntas”

Roger Ycaza, candidato a los premios ALMA , es uno de los invitados al FILBITA

A Roger Ycaza se lo conoce, a priori, como ilustrador de gran cantidad de producciones, esencialmente de libros para niños y jóvenes. Pero este artista ecuatoriano, que es uno de los invitados internacionales del FILBITA 2021, es, justamente un artista inclasificable, por la versatilidad de sus producciones y por las disciplinas que desempeña.

Antes de conversar con él, Infobae Cultura charló con la organización del festival y sobre su participación expresaron: “En FILBITA tenemos una lista de deseos, que es la primera que abrimos cuando empezamos a pensar un festival. En esa lista hay muchos nombres, de autores, creadores, imaginadores que con su arte llenan la infancia de colores, texturas y emociones. Roger hace tiempo que tiene un lugar en esa lista, hace mucho que pensamos en él como uno de los grandes artistas de América Latina, y esperábamos la ocasión para poder tenerlo en el festival. Este año, esa ocasión se dio en una conversación con Celina Alonso, editora de Lecturita, quien hizo el puente para que Roger pueda estar en el FILBITA. Así que estamos muy honradas y felices de tenerlo en una actividad con chicos y chicas”.

Nació en Ambato, Ecuador, en 1977. Sus trabajos se han sido publicado en Ecuador, Colombia, Argentina, México, Italia, España, Chile, Perú, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Estados Unidos. Ha sido premiado y seleccionado como finalista en varios premios nacionales e internacionales, entre ellos vale señalar la mención en Iberoamérica Ilustra 2014, ser uno de los veinte elegidos por la Fundación Cuatrogatos en 2016 por Lo más raro de mi casa, de María Fernanda Heredia; parte de la lista White Ravens en 2016 por Alma del mar, de Jaime Gamboa, y en 2021 fue uno de los veinte elegidos por la Fundación Cuatrogatos, por Diez canciones infinitas, totalmente de su autoría. Además, es candidato al Astrid Lindgren 2022.

"Grita, Pablo, grita" (Lecturita), de Fran Pintadera y Roger Ycaza será el libro en el que rondará la actividad en el FILBITA 2021

—Es uno de los invitados internacionales del FILBITA 2021, ¿en qué va a consistir su participación y qué significó esta invitación para usted?

—Vamos a contar un poco el proceso de creación de Grita, Pablo, grita, publicado recientemente por Lecturita Ediciones. Yo profundizaré sobre el tema de la imagen, cómo fui creando los personajes, la técnica, el trabajo junto con Celina y Fran, y así iremos dando más detalles sobre nuestro nuevo libro. Y bueno, es la primera vez que voy a participar en el FILBITA, así que me hace mucha ilusión esta invitación, una enorme alegría.

—¿Cómo se definiría? ¿como ilustrador? ¿como artista integral? ¿O como ilustrador infantil?

—Siempre he tratado de no encasillarme en ningún sitio, pero es un hecho que tengo que explicar quién soy, a qué me dedico. Y sí, soy ilustrador, músico y autor, es decir, soy alguien a quien, de una u otra manera, le gusta contar historias, ya sea para niños, jóvenes o adultos ¿Autor integral podría ser? Creo que te devolví la pregunta, jaja.

Clic (FCE), de Roger Ycaza

—Por otro lado, tiene su costado musical, ¿o sea que podría decirse que, en primera instancia, Roger Ycaza es un artista (a secas)?

—Creo que sí, o al menos eso tengo que elegir cuando busco opciones para mis redes sociales, jaja, es el perfil que abarca de mejor manera las profesiones a las que me dedico. Si selecciono ilustrador o músico, mi perfil no quedaría completo, tendría que hacerme varios, y ya con uno es bastante.

"Diez canciones infinitas" (Panamericana), de Roger Ycaza

—Comencé preguntándole si era ilustrador infantil. ¿Existe esa categorización o se es ilustrador sin que importe tanto el destinatario?

—Sí, existe esa categorización, y está muy bien; hay ilustradores que se dedican solamente a esa área en específico. En mi caso, claro, mi trabajo se conoce muchísimo en la literatura infantil y juvenil, y me encanta, porque adoro los libros para niños y jóvenes, pero la verdad es que he trabajado también en otros campos: poesía, economía, política, humor gráfico… por esa razón suelo decir que soy ilustrador, sin explicar demasiado, ya mi trabajo se encargará de contar un poquito más quien soy.

"Los días raros" (FCE), de María Fernanda Heredia y Roger Ycaza

—¿Cómo se inició este camino?

—Se inició hace muchos años, alrededor de 25 ya, tanto en la música como en la ilustración y los libros. Soy autodidacta en las profesiones a las que me dedico, así que ese camino ha sido intenso, con muchas caídas, lleno de alegrías y aprendizajes.

"Tanta chuva no céu" (Editora Do Brasil, 2020) de Volnei Canónica y Roger Ycaza

—¿Quiénes fueron sus influencias?

—Tengo muchísimas, tanto en la ilustración como en la música: R.E.M, Uderzo, Quino, Fugazi, Bjork, The Beatles, Sempé, Moebius, Café Tacvba, Carson Ellis, Isol, Pablo Auladell, Tv On The Radio, Soda Stereo, David Bowie, Jutta Bauer, Los Prisioneros, Joo Hee Yoon, Massive Attack, Gusti, PJ Harvey, Radiohead, Wolf Erlbruch, Tortoise… la lista podría extenderse indefinidamente.

Roger Ycaza (Foto: David Holguín)

—¿Cómo es el proceso de trabajo desde la ilustración cuando los textos no son propios? ¿Cómo son el tratamiento y la sinergia?

—Para iniciar debe haber conexión, confianza, sinceridad, respeto entre quienes vamos a acompañarnos en este camino. Ya desde el lado de la ilustración debe haber mucha lectura, el tratar de apropiarse de esa historia, que no es de uno, pero que tiene que llegar a serlo, para poder aportar desde tu visión como coautor, como alguien que tendrá que encontrar las imágenes adecuadas para lograr una nueva lectura y, por qué no, una historia a la par, que enriquezca y aporte.

ilustración de Roger Ycaza (Foto: gentileza Roger Ycaza)

—¿Alguna vez rechazo ilustrar algún texto?

—Sí, muchas veces, y por varias razones, y también pasó que elegí algo que no debí haber aceptado en su momento, pero bueno, de todo se aprende. En la pregunta anterior mencionaba la sinceridad, algo fundamental al momento de elegir. Y sí, cuando no tienes trabajo es muy difícil decir que no, pero siempre estoy enfocado en mis proyectos personales, de esa manera me mantengo activo mientras llegan nuevas propuestas, en las que sienta que puedo decir algo, que puedo ir más allá.

ilustración de Roger Ycaza (Foto: gentileza Roger Ycaza)

—¿Para quién siente que ilustra?

—Va a sonar a lugar común, pero bueno, para mí, principalmente, porque si yo no estoy satisfecho con lo que hago, eso, de una u otra manera, se va a sentir. Y claro, para mi hija, mi familia, para quienes siguen mi trabajo y están atentos a lo que viene.

ilustración de Roger Ycaza (Foto: gentileza Roger Ycaza)

—Siendo músico, además, ¿el arte plástico bebe de las aguas de la música en todos o en algunos casos?

—Yo creo que en todos los casos, o al menos así lo siento yo. No puedo separar la música de la ilustración, ambas se nutren, crecen juntas, salen de fiesta juntas, lo cual es lindísimo.

Ilustración de Roger Ycaza (Foto: gentileza Roger Ycaza)

—En su carrera cuenta con gran cantidad de premios y reconocimientos, pero ¿qué significa estar en la lista de nominados al premio ALMA para usted y su carrera?

—Es algo tremendo, que en verdad no me lo esperaba. Miro los nombres de quienes acompaño este año en la lista de candidatos y no me lo creo, lo cual también me pone los pies en la tierra. Cuando anuncié mi candidatura dije que la nominación en sí ya es mi premio. Y sí, así es.

Ilustración de Roger Ycaza (Foto: gentileza Roger Ycaza)

Le pedimos a Roger que eligiera unas imágenes para ilustrar la nota, y que contará por qué. Y esto pasó:

“Elegí cuatro tapas de libros, difícil elección, pero bueno, van dos como autor integral, y dos como coautor.

»Por un lado está Clic (FCE, 2021), mi más reciente libro, que se cuenta solo con imágenes. Y también elegí Diez canciones infinitas (Panamericana, 2020), un libro que me llevó muchos años publicar, y que este año ganó el Premio Fundación Cuatrogatos, en la categoría de poesía.

"Grita, Pablo, grita" (Lecturita), Fran Pintadera y Roger Ycaza

»Por otro lado están Los días raros (FCE, 2015), junto a mi queridísima amiga María Fernanda Heredia, libro que ganó el Premio A la orilla del viento en el año 2014. Y también está Tanta chuva no céu (Editora Do Brasil, 2020), junto a otro querido amigo, Volnei Canónica, que es mi primer libro para Brasil.

