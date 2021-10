Festival de Cine Migrante: más de 80 películas gratuitas y en formato mixto

El 12º Festival de Cine Migrante se realizará entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre

Del 26 de octubre al 3 de noviembre se realizará la 12ª Edición del Festival Cine Migrante que combinará exhibiciones en salas presenciales y virtuales (online) con acceso libre y gratuito. Este año las 5 salas de exhibición online funcionarán de 18 a 24 hs. transmitiendo en vivo más de 80 películas de su programación presentada a través de sus secciones centrales, retrospectivas, charlas, encuentros con directores y conferencias. A eso se sumarán exhibiciones presenciales todos los días al aire libre.

El Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las personas migrantes, Cine Migrante, se realiza desde 2010 en la Ciudad de Buenos Aires y ha logrado instalarse como un festival de referencia. Se propone generar un espacio cultural que permita el acercamiento, la profundización, el encuentro y la sensibilización acerca de la temática migratoria, es decir, desde la difusión de la cultura de manera masiva, construir un territorio plausible de conocimiento de otras realidades, vivencias e historias que permitan la plataforma necesaria para el reconocimiento del otro, un reconocimiento identitario igualitario para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

Dicen los productores de esta edición: “Estos dos territorios –virtual y presencial– hablan de nosotros, tejen y construyen capas de sentido. Seguir el rastro de las implicancias será el desafío e ingresar en el tiempo será un modo. Tal como dice uno de nuestros directores invitados, ‘un modo de afirmar que lo que siempre fue nuestro y nunca se perdió’”.

El 12° Festival Internacional Cine Migrante abrirá el martes 26 de octubre a las 19 hs. en la explanada del Cultural San Martín, al aire libre con la proyección de la película de apertura, Juste Un Mouvement de Vincent Meessen (en su premier latinoamericana). Este film-ensayo combina la vida del militante senegalés Omar Blondin Diop, muerto en prisión en 1973, con una relectura actual de La Chinoise, de Jean-Luc Godard, película en la que Diop actuó. Además, el miércoles 27 a las 20.30 hs. como apertura de la programación online podrá verse un encuentro entre Almudena Escobar López (España), Vanja Munjin Paiva (Chile), Florencia Mazzadi (Argentina), curadoras de Fabulación de Archivo, la sección central de esta edición del Festival y el programa Memoria Implícita de esta sección que ofrece documentales de Filipinas, EEUU, Sudáfrica y Suecia.

"Spit on the Broom", de Madeleine Hunt-Ehrlich

La nutrida programación de esta nueva edición contará con una sección central denominada Fabulación de archivos: Rastros sensibles de una opacidad, curada por Almudena Escobar López, Vanja Milena Munjin Paiva y Florencia Mazzadi, el foco Una parte sin un todo sobre la obra del director Sky Hopinka; la sección DocLisboa Pasados Posibles a cargo de Joana Sousa y Miguel Ribeiro –directores del festival portugués–, un programa denominado La región más transparente que reúne trabajos del colectivo mexicano Los Ingrávidos y un Panorama realizado junto al colectivo Rabia, que presenta más de 19 películas de 12 países.

Programación

-Sección central “Fabulación de archivos. Rastros sensibles de una opacidad”. La curaduría de este año hace énfasis en las cinematografías experimentales para trastocar los relatos unívocos de la historia y de los relatos cinematográficos. Fabulación de archivo, parte de las narrativas especulativas del pensamiento radical negro, construyendo una programación en torno a un cine de ‘montaje radical’ que construye de forma intuitiva, desde los rastros y los fragmentos de las vidas atravesadas por la persistencia de la colonialidad. La sección incluye 21 títulos de Francia, España, México, Colombia, Reino Unido, Irán, Canadá, Brasil, Sudáfrica, EEUU, Filipinas, Suecia, Indonesia, Kuwait y Corea del Sur organizados en 8 programas. La programación estará además acompañada por presentaciones y charlas online con los directores. Sus curadoras son Almudena Escobar López (España), comisaria de cine y video en la Memorial Art Gallery en Rochester (NY), archivista e investigadora independiente cuya labor se centra en la colonialidad, la anti-etnografía, la historiografía visual y las prácticas artísticas que proponen formas alternativas de entender la territorialidad; Vanja Milena Munjin Paiva, investigadora y crítica, programadora y parte del comité de selección del Festival Internacional de Cine de Valdivia, y Florencia Mazzadi, historiadora, investigadora, curadora y directora del Festival Internacional CineMigrante. Fabulación de archivos. Rastros sensibles de una opacidad se realiza con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), la Embajada de España en Argentina y la Embajada de Canadá en Argentina.

Programa ‘Cuerpo presente’. Apparition, de Ismail Bahri. Tierra bajo el agua, de Maddi Barber.

Programa ‘Cambio de ruta’. Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, de Gabriel Herrera. La Nave, de Carlos María Romero.

Programa ‘Cine epidérmico’. Pictures of Departure, de Faraz and Parastoo AnoushahpourApiyemiyekî?, de Ana Vaz. By and by some trace remains, de Kitso Lynn Lelliott. Spit on the Broom, de Madeleine Hunt-Ehrlich.

Programa ‘Memoria Implícita’. Golden Jubilee, de Suneil Sanzgiri. To Pick a Flower, de Shireen Seno. My Story No doubt is me Older than me, de Kitso Lynn Lelliott. Viewfinder, de Crystal Z Campbell.

Programa ‘La semilla desaparecida’. To Pick a Flower, de Shireen Seno. Saturday Afternoon, de Anina Major. Tellurian Drama, de Riar Rizaldi. Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, de Gabriel Herrera.

Programa ‘Objetos pensantes’. But Can You Eat It, de Andrés Janacua. Sol nas campinhas, de Jessica Sarah Rinland. Apparition, de Ismail Bahri. Oneiromancer, de Beatriz Santiago Muñoz.

Programa ‘Autohistoria’. The Craft, de Monira Al Qadiri. The Klan comes to town, de Deanne Bowen. A ritual for Metamorphosis, de Heesoo Kwon. Just Dandy, de Thirza Cuthand.

"Dislocation Blues", de Sky Hopynka

-Foco Sky Hopinka. Una parte sin un todo. Miembro de la Nación Ho-Chunk de Wisconsin y de la Banda Pechanga de los Indios Luiseños, dentro de la trayectoria del cine experimental, Hopinka contribuye al desarrollo de la estética indígena, insistiendo en una posición profundamente subjetiva que desestabiliza las arraigadas perspectivas coloniales y las descripciones relacionadas con la tierra, el cielo, el mar, el mito, el lugar y la persona. Hopinka es reconocido por su trabajo en video, centrado en las posiciones personales de tierra y del paisaje indígena y los diseños del lenguaje como contenedores de la cultura, el juego entre lo conocido y lo incognoscible. Curado por Almudena Escobar López, este foco trabaja sobre tres programas: 1) “Trayectoria de un encuentro”: lo componen los films I’ll Remember You as You Were, not as What You’ll Become; Visions of an Island; Venite et loquamur; y Dislocation Blues. 2) El film Lore que se proyectará con una sesión de lectura en vivo por el propio director. 3) La película Maɬni – towards the ocean, towards the shore. Sky Hopinka, una parte sin un todo se realiza gracias al apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), la Embajada de España en Argentina y la Embajada de Canadá en Argentina.

-Foco DocLisboa. Pasados posibles. Curado por Joana Sousa y Miguel Ribeiro –miembros del equipo de dirección del festival portugués–, ofrece dos programas con nueve cortometrajes que subrayan el lenguaje del cine en los procesos de rescate de la memoria, trabajando con archivos reapropiados o ficciones que sanan las ‘imágenes perdidas’. Programa 1: Ubundu, de Jelena Jureša; A Maior Massa de Granito do Mundo, de Luis Felipe Labaki; Untitled Sequence of Gaps, de Vika Kirchenbauer; y Fatucha Superstar – Ópera Rock… Bufa, de João Paulo Ferreira. Programa 2: Sugarcoated Arsenic, de Claudrena N. Harold y Kevin Jerome Everson; Histórias du fondo do meu Quintal, de Tiago Afonso; Una revuelta sin imágenes, de Pilar Monsell; Eu não sou Pilatus, de Welket Bungué; y Já me transformei em imagem: Ma Ê Dami Xina, de Zezinho Yube. ‘asados posibles se realiza con el apoyo de la Embajada de Portugal en Buenos Aires.

-La región más transparente - Los Ingrávidos (México). Esta sección reúne cinco filmes realizados este año por el colectivo audiovisual mexicano Los Ingrávidos que se formó en 2011 en Tehuacán. Este colectivo, que publica sus obras bajo el anonimato como decisión política y como precaución, se caracteriza por diseccionar la supuesta neutralidad de las imágenes documentales reconectando las injusticias de antaño con el presente. Filmes de esta sección: Archives; Conversión; Colonial Transfer; Osario; y Tlecáxitl.

Panorama Rabioso. RABIA es un colectivo de realizadores y productores, de estudiantes y graduados de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (FADU-UBA), que selecciona películas dirigidas por cineastas jóvenes, que alteran y rompen los modos de producción, de narrativa hegemónica a través de miradas críticas de la sociedad. Para la curaduría de Panorama, RABIA propone un corpus de 10 largometrajes y 9 cortos que problematizan la ficción eurocéntrica de la historiografía oficial y discuten sobre quiénes son aquellos sujetos que pueden o no hacer cine en el escenario contemporáneo.

Largometrajes: Begzor Begzar, de Bijan Anquetil; Chelas Nha Kau, de Bagabaga Studios; Dear Elnaz, de Mania Akbari; El Viaje Espacial, de Carlos Araya; Juste Un Mouvement, de Vincent Meessen; Lev La Tet Dann Fenwar, de Erika Etangsalé; Manco Cápac, de Henry Vallejo; Overtures, de Louis Henderson y Oliver Marboeuf; Rift Finfinnee, de Daniel Kötter; y Talking About Trees, de Suhaib Gasmelbari.

Cortometrajes: Africa Bianca, de Marta Violante y Filippo Foscarini; Bab Sebta, de Randa Maroufi; La Bouche, de Camilo Restrepo; Liberdade, de Pedro Nishi y Vinicius Silva; Notre Territoire, de Mathieu Volpe; Obatala Film, de Sebastian Wiedemann; Rise, de Bárbara Wagner y Benjamin De Burca; Strange Objects, de Miranda Pennell; y Yaokwa, Imagem E Memória, de Vincent Carelli y Rita Carelli.

El Festival CineMigrante se realiza con el auspicio de INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales); Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES/UNSaM); Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo); Embajada de España en Argentina; Centro Cultural de España en Buenos Aires; Embajada de Canadá en Argentina; Embajada de Portugal en Argentina; Goethe-Institut; Instituto Francés; Embajada de Francia en Argentina; Municipio de Vicente López; Mecenazgo Cultural. Apoyan: Currents.FM; FAV; Cine.Ar

Sedes online: registrarse en cinemigrante.org

Sedes presenciales CABA @elculturalsanmartin - Sarmiento 1551; @cnblacasa - Casa Nacional del Bicentenario: Riobamba 985; @manzanadelasluces_oficial - Perú 294.

Sedes presenciales Vicente López, PBA @cineyork - Juan Bautista Alberdi 895, Olivos

