Volvió “Filmoteca”, el programa de culto que reúne clásicos, joyas e inhallables del cine

"Filmoteca", con Roger Koza y Fernando Martín Peña

“Es muy hermoso lo que pasó en las redes”, dice Fernando Martín Peña, del otro lado del teléfono. Filmoteca, un programa de culto que reúne clásicos, joyas e inhallables del cine, volvió a televisión. La gente, su público, lo pedía a gritos. Desde que dejó de emitirse, en las redes sociales ansiaban su regreso. Y finalmente se consiguió: el sábado pasado en la pantalla de la TV Pública Peña y Roger Koza inauguraron una nueva temporada.

El ciclo que empezó en el año 2000 contaba con Octavio Fabiano y Peña en la conducción. Iba de lunes a viernes a la medianoche. A los pocos años, la dupla fue Peña y Fabio Manes, y con el fallecimiento de Manes en el 2014, Peña condujo en soledad hasta que en el año 2016 se sumó Roger Koza, que ya participaba como invitado en algunas ocasiones. Roger y yo estamos todo el tiempo recibiendo mucho afecto y mucho cariño por parte del público, y eso, como es evidente, nos da una enorme felicidad. Hay algo muy imprevisto y muy hermoso”, cuenta el docente, programador e investigador de cine.

“Este regreso particular implica un pequeño cambio de formato porque, como antes era semanal y ahora va los fines de semana, hay que pensar el ciclo de otra manera. Vamos a grabar el viernes 3 como para empezar a salir el 4 con esta estructura nueva. Veremos qué le parece a la gente, pero la idea es mantener el espíritu, aún en este nuevo formato; yo creo que se va a poder”.

Fernando Martín Peña (Foto: Gustavo Gavotti)

Historiador, investigador, coleccionista, crítico, docente, programador. Son muchas las palabras que definen a Fernando Martín Peña pero todas tienen un tronco común: el cine. Entusiasta por naturaleza, participó y participa de distintos ciclos en diferentes lugares. Pero quizás todos el gran público lo conozca por Filmoteca, un verdadero programa de culto, pero ¿qué significa eso? “Uno siente una responsabilidad porque si hay seguidores del programa, si existe ese culto, entonces el programa no es del todo nuestro: es nuestro y de la gente que lo sigue, que lo quiere, que lo defiende. Eso te obliga a pensar todo muy bien”, responde.

Basta haberlo visto un par de veces para entender lo que genera: el acting de los conductores para presentar determinados films. Era normal verlos disfrazados acorde al eje temático de las películas. Incluso hubo una ocasión en que Peña apareció desnudo —al menos el torso: lo que se vio— frente a la cámara. Anécdotas, datos biográficos, contextualizaciones, pequeños comentarios incisivos o aportes intelectuales magníficos... todo eso y mucho más fue, es y, por suerte, seguirá siendo este programa de televisión especializado en el séptimo arte.

“Si realmente funciona así —continúa— es una demostración que, por lo menos en el campo cultural, viene a ser la oferta lo que determina la demanda y no como dice el mercado, que sería al revés. Y la razón me parece que tiene que ver con que nadie puede elegir algo que no se le presenta como una opción. Esto lo digo por la falacia que escucho muchas veces del empobrecimiento general de la televisión, de los medios en general, los diarios que han dejado de hacer periodismo informativo, algo que antes era imprescindible, incluso detrás de la agenda política que cada medio siempre tuvo, había una función informativa que se abandonó...”

“Y me parece que un fenómeno como este demuestra la falacia de pensar que eso es así, que todo se ha empobrecido porque hay que darle a la gente ‘lo que la gente quiere’. Nadie se puede arrogar saber qué es lo que la gente quiere porque ‘la gente’ es una entidad muy diversa que no puede elegir lo que no se le ofrece. Dentro del terreno cultural sería bueno empezar a pensar al revés para comprobar que la gente acompaña”, concluye Peña. Filmoteca se emite los sábados y es es uno de los programas más vistos de la TV Pública. Los fanáticos lo agradecen.





