"Por suerte me dieron libertad creativa total para hacerlo", comenta en esta breve conversación telefónica con Infobae Cultura. ¿Cómo construir una estética del Teatro Colón, un lugar tan solemne, tan clásico, tan majestuoso, desde el arte contemporáneo? "Lo que está pasando con el arte es que se difuminan las fronteras de las disciplinas. Todo va relacionándose de modo tal que están cada vez más emparentadas. Las artes visuales no son, en un principio, solemnes. Lo fueron quizás en la época renacentista, por su vocación educativa y religiosa, pero ahora es todo lo contrario: las artes visuales buscan hacer preguntas e invitar al pensamiento", responde. "Hoy en día, para narrar cualquier historia, si no utilizás imágenes, no te dan ni cinco de bola. Las imágenes cumplen un rol central".