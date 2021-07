Proyectx108: cómo contar historias de identidad de género a través del arte

Isha Escribano y Gaby Herbstein

Proyectx108 es el nombre de, justamente, un proyecto: está empezando y pronto se transformará en algo enorme. Las creadoras son Isha Escribano y Gaby Herbstein y el objetivo es visibilizar e inspirar a través del arte historias de identidad de género. Las personas cuyo género es distinta al que se les asignó al nacer (trans, travestis, transexuales, transgénero, género no binario, queer, intersex, género fluido, agénero) podrán inscribirse de manera gratuita hasta el 28 de julio.

“Las historias más conmovedoras y que reflejen en conjunto la diversidad de género en todas sus expresiones, se convocarán para formar parte del proyecto en donde serán fotografiadxs y entrevistadxs por sus creadoras”, aseguran. Luego, el proyecto se convertirá en un documental, un libro y una muestra fotográfica.

“Proyectx108 nace con la intención de que por medio del arte podamos apreciar la belleza presente en cada ser, visibilizando y contando historias que puedan inspirar a muchas personas que todavía no se animaron a expresarse libremente. Además, lo que no se ve no existe y lo que no existe se margina. Es posible aprender a amar”, sostienen.

¿Cómo participar? Enviando a un mail a arte.gabyherbstein@gmail.com con la siguiente información: un retrato con vestimenta donde se vean cuerpo y rostro (no hace falta que sea una foto profesional, puede ser tomada con el celular), nombre, apellido, edad, ciudad, país de residencia, un número telefónico de contacto y un breve texto contando la historia personal (no serán publicada y será tratada con confidencialidad absoluta. Para más información, ingesar acá.





