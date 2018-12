Pero este detalle, para el lector que no está íntimamente preocupado por estas cuestiones, no es la razón principal para convocar a la lectura de Soy Sabrina, soy Santiago. Puede serlo, en cambio, que la historia de Sasa Testa es la de la vida y la de la muerte. Gran parte del relato se centra en el momento en que a Sasa le tocó atravesar la enfermedad de su madre, en su adolescencia, cuando la temprana orfandad, sumada a un vínculo distante con su padre, significó crecer de golpe y a salir de la adolescencia demasiado pronto, en una sociedad en que la adolescencia se prolonga cada día más. Ese punto del relato autobiográfico, íntimo, desnudo, es el que apuntará directo al nervio de la empatía en cada lector. ¿Cómo no querer salir a abrazar a esx chicx desprotegidx en la habitación del hospital Naval, cuando acompaña a su madre terminal? ¿Cómo no desear protegerlx en su vulnerabilidad frente a los despiadados acosos de compañeros de trabajo? La de Sasa es una historia de transición, o de no transición según va transcurriendo el relato, pero es, ante todo, una historia de la soledad.