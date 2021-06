Los mensajes de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, políticos e intelectuales por la muerte de Horacio González

Horacio González (Foto: Silvina Frydlewsky)

Hoy por la tarde las redes sociales se llenaron de lágrimas y recuerdos. Murió Horacio González, el sociólogo, ensayista y exdirector de la Biblioteca Nacional, debido a las complicaciones derivadas del coronavirus. Estaba internado en el sanatorio Güemes desde el 19 de mayo y a las semanas su estado de salud se había agravado (fue sedado y conectado a un respirador) hasta que finalmente falleció. Tenía una dosis de la vacuna aplicada porque era considerado paciente de riesgo debido a que le habían extirpado un riñón tras una hemorragia, en marzo de 2015. Dos años antes había sufrido un ACV leve, cuando se encontraba en Panamá, para participar del Congreso de la Lengua Española. Murió hoy. Tenía 77 años.

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue una de las primeras voces en despedirlo a través de las redes sociales. Manifestó su “inmensa pena por el fallecimiento de Horacio González, quien fuera director de la Biblioteca Nacional y uno de los intelectuales más destacados de nuestro país. Mis condolencias a su compañera Liliana, familiares y amigos”. También la diputada nacional Gabriela Cerruti, quien expresó: “En el momento en que gritamos el gol, llega la noticia de la muerte de Horacio González. Latinoamérica, donde se llora a la vuelta de la alegría”, mientras que Daniel Filmus expresó su tristeza por la “tremenda perdida para la cultura argentina”. “Gran compañero, forjador del pensamiento nacional con un talento y originalidad inigualables. Militante peronista de las causas populares”, escribió.

Tuit de Cristina Kichner

También lo hizo Alberto Fernández, presidente de la Nación, quien escribió, junto a una foto del emsayista, “Lamento profundamente la partida de Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional. Fue un intelectual comprometido con la realidad de su patria y con las causas justas. Valoro el inmenso aporte que nos ha dejado. Mi abrazo para Liliana Herrero y quienes lo han querido”.

Tuit de Alberto Fernández

El analista político Martín Rodriguez sumó: “No se me ocurre alguien que supiera nombrar mejor lo ausente y los agujeros negros de la Argentina que Horacio González. Dificilísimo será nombrar su ausencia. Hasta siempre, maestro”. El autor rosarino, radicado en España, Patricipo Pron aseguró que “su extraordinario talento, su enorme capacidad de trabajo, la calidad de su obra, lo convirtieron en un maestro incluso para quienes no tuvimos la oportunidad de estudiar con él / Adiós, Horacio González, y gracias por tanto que no puedo contar”.

El antropólogo social Alejandro Grimson escribió: “Se nos fue Horacio González, una persona inmensa, con una contribución invalorable a la cultura y política a la Argentina. Las pérdidas de la pandemia son muy profundas. Un gran abrazo a familiares y a todos sus afectos”. Por su parte, Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación, se manifestó “conmovido por la muerte del compañero Horacio González, sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional”. Y agregó: “Vamos a extrañar su generosidad y su compromiso con el pensamiento crítico. Nos queda su enorme obra. Abrazo a Liliana Herrero y a sus seres queridos”.

Tuits de Martin Rodriguez, Gabriela Cerruti y Daniel Filmus

Iván Noble, músico, cantante, contó: “Corría el 91. Yo era un estudiante d Socio pedaleando en falso después de unos años de entusiasmo inicial. No encontraba razones para seguir tomándome el Sarmiento y después el 28 para ir a cursar. Excepto los días q daba clase Horacio González. El tipo era un placer. Buen viaje”. Daniel Gollan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, comentó: “Tras dar una larga batalla, falleció Horacio González, querido y admirado compañero. Un abrazo a su familia, seres queridos y afectos. Un gran dolor nos envuelve con su partida, pero sabemos que seguirá vivo en sus obras y en su ejemplo de vida. Hasta siempre Horacio”.

El diputado nacional Fernando Iglesias escribió que “Horacio González fue el editor de mi primer libro, República de la Tierra, en 2001. Nuestras convicciones políticas nos llevaron después por caminos opuestos. Lamento sinceramente su fallecimiento. Mis condolencias a su familia y amigos”. También el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien dijo: “Despido con mucha tristeza al compañero Horacio González, gran pensador nacional y popular de nuestra realidad y comprometido siempre con las cuestiones importantes. Voy a extrañar nuestras charlas. Un abrazo enorme a su compañera Liliana, familiares y amigos”.





SEGUIR LEYENDO