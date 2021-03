“Imágenes de una nueva normalidad”, un concurso de fotografía y video para jóvenes artistas

(Foto: Shutterstock)

Llevamos más de un año bajo esta pandemia inédita. ¿Cómo retrata el arte, particularmente el arte audiovisual, este contexto de encierro, distanciamiento, nuevos modos de vinculación y cuidados estrictos? De muchas maneras, pero mediante un concurso se pretende fomentar estas necesarias herramientas artísticas. La Fundación Bunge y Born y el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario lanzaron Imágenes de una nueva normalidad, dedicado a artistas, fotógrafos, creadores y estudiantes de carreras afines de todo el país, jóvenes de entre 18 y 35 años, con el objetivo de que expresen su mirada sobre la panmdemia.

El concurso cuenta con dos categorías: Fotografía y Video. Cada una de ellas tendrá los siguientes premios: el primero de $300 mil, el segundo de $200mil y el tercero de $150 mil. Además, se otorgarán tres menciones de honor de $75 mil, y cuatro clases de mentoría brindadas por un experto nacional, por cada categoría. El jurado en la categoría Fotografía está integrado por Fabiana Barreda, Matilde Marín y Santiago Porter. Mientras que en la categoría Video, está compuesto por Florencia Levi, Ana Claudia García y Jorge La Ferla.

El certamen fue presentado por el Director Ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, Gerardo della Paolera, el secretario de Cultura y Educación de la ciudad de Rosario, Dante Taparelli, autoridades de la Dirección General de Bibliotecas y Museos, representantes de la cultura y docentes de la Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto. También participó el realizador audiovisual, músico y docente Gustavo Galuppo, quien forma parte de la mentoría del concurso.

“Al igual que en la primera edición del concurso que lanzamos desde la fundación, en el que se presentaron artistas de las 24 jurisdicciones del país, el desafío es conocer y difundir obras producidas en toda la Argentina. Por eso quisimos lanzar esta segunda edición en Rosario, ciudad que tiene una fuerte impronta artística y es fuente inagotable de talentosos artistas”, aseguró Gerardo della Paolera.

En tanto, Taparelli sostuvo que ”este es un paso enorme en la articulación de lo público con entidades privadas y del tercer sector que creen que el arte y la cultura son el motor simbólico para la transformación social y la reconstrucción de lo colectivo. Coincidimos en que Rosario es un semillero incesante de artistas. Prueba de ello es Gustavo Galuppo —realizador audiovisual rosarino— a quien convocaron como mentor en la categoría video”.

A lo que Galuppo agregó: “En relación al video experimental, espacio del audiovisual en el que me desempeño, me parece fundamental lanzar el concurso desde Rosario; porque aquí no contamos con una tradición cimentada en ese campo específico, con lo que es un gran punto de partida para empezar a hacerle un lugar de peso y exposición”. La inscripción podrá realizarse hasta el 14 de mayo de 2021. Para hacerlo se debe completar este formulario.





