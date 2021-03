Vuelve el Bafici: todo lo que tenés que saber sobre el festival de cine independiente

"Bandido", una ficción de Luciano Juncos en la que Osvaldo Laport encarna a un cantante de música popular

Vuelve el cine independiente. Luego de un año inédito, signado por la distancia social y el aislamiento, el Bafici propone el tan esperado reencuentro del público con el cine. Durante 12 días (se desarrollará entre el 17 y el 28 de marzo) se podrá disfrutar de forma gratuita y siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes de 92 largometrajes, 143 cortometrajes, además de las actividades y talleres especiales. Esta nueva edición contará con 27 sedes, que incluyen salas habilitadas y no convencionales, además de espacios al aire libre, distribuidas en las distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Además habrá talleres, masterclasses y charlas, invitados de renombre y el nuevo programa de formación y mentoreo ABC BAFICI.

”Bafici ya se ha instalado como uno de los festivales de cine más importantes de América Latina. En el último año se nos han presentado muchos desafíos, pero demostramos que con trabajo en equipo y diálogo es posible vivir la cultura de manera segura y cuidada. Estamos orgullosos de nuestro cine y que este festival se realice en la Ciudad de Buenos Aires. Año a año buscamos superarnos y renovarnos, para que siga siendo una gran fiesta cultural. Los esperamos para disfrutar y seguir haciendo de Buenos Aires un faro cultural para latinoamérica”, dijo Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad.

Javier Porta Fouz, director artístico del festival, agregó: “Volvió el Bafici. Volvió el cine. Y los cines. Y las películas. Y la variedad de las películas. Un Bafici renovado y con un alcance inusitado. Todo el país podrá acceder a su programación, y en Buenos Aires además tendremos la posibilidad de ir a esas salas que tanto extrañamos durante un año, y también de ir a otros de espacios convertidos en salas de cine. El mundo cambia pero mirar películas permanece. Vení al Bafici a ver ese cine que no sabías que te gustaba, y vení al Bafici a ver todo lo que no sabías que te estabas perdiendo”.

La apertura se realizará el miércoles 17 de marzo a las 19 horas, con dos proyecciones que demuestran la diversidad de la propuesta cultural y el espíritu federal de esta edición del Festival: el cortometraje Teoría social numérica, un found footage de Paola Michaels que combina el fílmico con el digital, junto con el largometraje Bandido, una ficción del director cordobés Luciano Juncos en la que Osvaldo Laport encarna a un cantante de música popular que, pasando la mediana edad, entra en una crisis. A las 19 horas en el Multiplex Belgrano y a las 20 en Parque Centenario. Por su parte, la apertura del Baficito será de la mano de El universo de Clarita de Tomás Lipgot, un documental que con cielos y canciones retrata la vida de una adolescente de 13 años en Rosario: a las 19 en el jardín del Museo Enrique Larreta. Esta película contará en su versión presencial con subtítulos descriptivos para personas sordas e hipoacúsicas, y en su versión online estará disponible con audiodescripción y subtítulos descriptivos para no oyentes y no videntes. Los tres títulos también se podrán ver online desde la plataforma de Vivamos Cultura.

Como clausura de esta edición se proyectará el día domingo 28 de marzo la película argentina No va más del cineasta y maestro de cineastas Rafael Filippelli, un film que lleva el concepto de cine personal a un nivel de tal claridad que hasta fue preclaro y, lista antes de los encierros de 2020, de alguna manera los pudo entrever. A las 15 horas en la Sala Leopoldo Lugones y a las 18 en el cine Gaumont.

Además, en esta nueva edición, el festival presenta ABC BAFICI, un nuevo programa de formación y mentoreo para proyectos argentinos en desarrollo que se propone impulsar películas a lo largo de sus diversas instancias de producción, desde una idea germinal hasta una película que planea su estreno. Los objetivos principales del programa nuclean, a su vez, una idea sobre el cine: que las películas recuperen su singularidad y su potencia creativa, que reconecten con su público y que lleguen a todas las audiencias que les sean oportunas. El equipo del Bafici, su director artístico y sus programadores, trabajarán junto a destacados profesionales del medio en el acompañamiento, concreto y sostenido en el tiempo, a proyectos argentinos, de duraciones y formatos diversos. El programa, que será online y tendrá actividades durante todo el año, contará con 4 secciones: Creación, Realización, Postproducción, Distribución, con distintas premiaciones en cada una de ellas, con el fin de que directores y realizadores puedan capitalizar estos premios en mejoras para cada etapa de la película.

El Baficito presenta una selección de 14 films para chicos, adolescentes y grandes. Además de cortos, habrá largometrajes clásicos de la historia del cine que hoy pueden, y hasta quizás deben, ser redescubiertos. Así, se verán acompañadas de eventos obras invencibles como El globo rojo (el premiado en Cannes, milagro de Albert Lamorisse), Gertie The Dinosaur (pieza crucial de comienzos de la animación en el siglo XX) y la pionera Viaje a la Luna (la siempre aventurera creación de Georges Méliès). El universo de Clarita, la nueva película de Lipgot, será la apertura de la sección. El protagonista de la sección Foco será Manuel García Ferré, de quien se proyectarán films clásicos como Trapito e Ico, el caballito valiente, además de capítulos de Hijitus y distintas publicidades del director. Además, dentro de su programación contará con diferentes talleres, funciones amigables para los más chicos, micrófono abierto para hacer sus preguntas a técnicos de cine, entre muchas otras cosas.

Por fuera de las competencias, habrá películas agrupadas en secciones temáticas que son un clásico del Festival. ”Música”, esperada tanto por cinéfilos como por melómanos este año será especialmente fuerte gracias a la potencia y la variedad de enfoques cinematográficos que la componen. Desde fanáticos gardelianos a punks españolas, pasando por una destacable selección de variados exponentes de Brasil, esta sección de música del Bafici es especialmente poderosa, y se ve resaltada por la edición del libro Bafici Grandes Éxitos, publicado en conjunto con A Sala Llena, dedicado a Rosario Bléfari.

"El universo de Clarita", de Tomás Lipgot

Además a ella se suma la sección “Discos”, con cuatro películas (dos argentinas, dos extranjeras) centradas en los conceptos y procesos detrás de algunos de los grandes álbumes de la historia. “Trayectorias” se compone de directores con carreras ejemplares que requieren una revisión obligada. Este año habrá películas de Arturo Ripstein, Abel Ferrara, Pascale Bodet, James Benning, Raya Martin, Alexandre Rockwell, Jodie Mack, Sofia Bohdanowicz, Philippe Garrel, Pietro Marcello y Marie Losier. Además, el reciente ganador del Oso de Plata de la Berlinale 2021 por Wheel of Fortune and Fantasy, Ryūsuke Hamaguchi, brindará una charla online presentando la película y reflexionando sobre su filmografía previa, su método de trabajo con los actores y su predilección por los personajes femeninos.

Las Noches especiales se centrarán en aquellas películas argentinas que revisten especial atractivo ya sea por su elenco o por su temática. El espectro de temas presentes en esta selección de películas irá desde un thriller-policial porteño con un asesino serial con cierto afán por lo teatral en 10 palomas, de Tamae Garateguy, a la recuperación de la vida de un obrero industrial en Bajo la superficie, el cortometraje de Pablo Spatola, pasando por dos hermanas vengadoras en Expansivas, de Ramiro García Bogliano. “Artistas en acción” apuntará a una de las zonas más enriquecedoras y estimulantes del cine actual: la conexión con otras artes, como la pintura, el teatro o la danza. En esta ocasión hay una particularidad: dos películas con Jerome Bel como eje, una dirigida por él mismo, una retrospectiva de sus grandes éxitos como coreógrafo; y otra que es un retrato que se tensiona cuando el propio Bel quiere decidir y encaminarlo hacia algo así como el autorretrato.

Los “focos” de esta edición estarán dedicados a dos mujeres: Penelope Spheeris, directora de clásicos como Wayne’s World y The Decline of Western Civilization. Participará de manera virtual del festival con una charla de lujo, se hará especial foco en su trilogía de documentales. Además se proyectará una de sus películas favoritas como espectadora, O Ébrio, de Gilda de Abreu. También se exhibirán dos programas de cortos y mediometrajes de Cecilia Mangini, la madre del documentalismo italiano, fallecida en enero de 2021. Sus películas, de corta duración, fueron apadrinadas por Pier Paolo Pasolini (coguionista de algunos de sus trabajos) y Lino del Fran (su compañero). Entre otros títulos se destaca Essere done (1964), encargada para una campaña electoral por el PCI, sobre la condición de la mujer en Italia durante los años del boom económico.

La animadora inglesa Joanna Quinn participará del Bafici con una charla virtual. Reconocida a nivel mundial y radiante de ideas, un evento como este es uno de los lujos del Festival. Su corto Affairs of the Art (como Selección Oficial Fuera de Competencia), otro milagro que prueba que desde los años 80 pocos han creado un universo tan salvaje, gracioso e independiente a la hora de animación como ella. Sin duda fascinará a cualquiera de los fans de Bill Plympton.

Festival PDFF será una selección especial de cortos de un festival especializado en el falso documental (Piemonte Documenteur FilmFest), género que tiene a Christopher Guest como uno de sus cultores más brillantes y que puede reírse con elegancia de la realidad cercana, en un gesto de especial sabiduría y también de habilidad cinematográfica. En un momento del cine en el que el humor se ha convertido en un bien escaso, “Comedias” propone una selección de largos y cortometrajes de gran diversidad en sus estéticas y sus miradas que brinda alguna esperanza acerca de las posibilidades de supervivencia de un género otrora sinónimo de éxito y hoy prácticamente ausente en la cartelera de novedades y en la mayor parte de los festivales.

“Pasiones”, que además de dos películas sobre fútbol, una sobre fútbol femenino en Argentina y otra sobre uno de los clubes grandes de Brasil, contiene una selección mucho más abarcativa, que podrá sorprender con gente dedicada con devoción a los flamencos (que incluye a nuestro invitado de 2018, John Waters) o a algunas actividades manuales de autosatisfacción. Las pasiones soplan donde quieren, o donde pueden.

Dos de las secciones que debutarán en esta edición de Bafici serán “Romances”, con muchos títulos para su rutilante presentación, con historias de amores, de atracciones, relaciones de largo aliento y también efímeras, con diversidad tanto en los protagonistas y sus preferencias como en los planteos estéticos que se ponen en juego; y “Retratos”, que agrupará las películas centradas especialmente en la presentación de alguien que será una revelación o un descubrimiento para nosotros, o alguien ya conocido del que veremos un enfoque distinto mediante una estética atractiva. En Retratos podemos acercarnos a hombres y mujeres de historias de vida apasionantes, perseguidos por dictaduras, y también a arquitectos de prestigio y a una enorme diversidad de modos de vida. Una de nuestras secciones con más sorpresas.

“Superhéroes”: el nombre de esta otra nueva sección es un poco un chiste sobre la dominación de la taquilla por parte de los Avengers y sus integrantes y sus amigos y parientes. Algo así como “en el Bafici también tenemos de eso”. Sin embargo, la denominación se hace justa al ver que estamos en presencia, por ejemplo, de films sobre Diego Armando Maradona, Pierre Cardin, una especialista en encuentros cercanos con tiburones y una madre con un bebé. “Familias”, está sección,-iniciada hace más de quince años- presenta las vicisitudes de esos vínculos que son tan definitorios en nuestras vidas, con diferentes recursos: humor, animación, suspenso, observación detallada, autobiografía y mucho más.

En “Películas sobre películas”, este año Federico Fellini domina el listado con tres películas que lo tienen como eje, pero hay más, por ejemplo You don’t Nomi, un acercamiento a la protagonista de Showgirls y a esa película, una de las más maltratadas de la historia en el momento de su estreno que, claro, siguió el camino del culto. “Nocturna” será la sección que brinde espacio a excesos, divergencias y diversiones extremas, intensidades varias. La tendencia del Bafici es destacar las películas naturalmente ubicables en “nocturna” de directores que inician sus carreras en las competencias, lo cual se puede comprobar muy fácilmente y con no pocos ejemplos en esta edición.

El espacio como organizador, como referencia insoslayable, es lo que aglutina a los títulos de “Lugares”, que este año tiene una tendencia muy clara hacia la experimentación visual, a modificar los espacios elegidos, a convertirlos en materia adaptable, en material moldeable según la mirada del realizador. Esa tendencia convive con películas más descriptivas, en las que la mirada de los directores decide dejarse llevar por las particularidades del espacio y que este imponga sus particularidades.

"Teoría social numérica", un found footage de Paola Michaels

Sedes

Anfiteatro Parque Centenario ; Multiplex Belgrano ; Sala Leopoldo Lugones - Teatro San Martín ; Plaza de la Usina ; Museo Sívori ; Museo Fernández Blanco ; Museo Larreta ; Parque de la Estación ; Plaza Seca CGSM ; Terraza CCR ; Terraza del 25 de mayo ; EC Gardel ; Club Lucero ; Espacio INCAA Cine Gaumont ; QueTren ; Morán ; Casa Brandon; Parque de la memoria ; Polideportivo Dorrego ; Polideportivo Martín Fierro ; Predio Lorenzo Massa ; Canchita Charrúa ; Canchita de los Paraguayos ; Estación Buenos Aires ; Polideportivo Onega ; Polideportivo Pomar ; Barrio Olímpico.

Competencia argentina

A la espera del milagro, de Clara Vieiro (Argentina, 2021)

Algo se enciende, de Luciana Gentinetta (Argentina, 2021)

Betta, de Vera Fernández (Argentina, 2021)

Café de Kinema, de Sol Miraglia (Argentina/Japón, 2021)

Canal 54, de Lucas Larriera (Argentina, 2021)

Carta 1, Buenos Aires, de Carla Czemerinski (Argentina, 2021)

Chico eléctrico, de Ingrid Pokropek (Argentina, 2021)

Cómo mueren las reinas, de Lucas Turturro (Argentina, 2021)

Copacabana Papers, de Fernando Portabales (Argentina/Brasil, 2021)

Corresponsal francés, de Tomás Guiñazú (Argentina/Francia , 2021)

Cuando la primavera se escapa, se libera del sueño, de Eugenia Alonso (Argentina, 2021)

¡El Archiduque debe morir!, de Nicolás Turjanski (Argentina, 2021)

El baldío, de Liliana Paolinelli (Argentina, 2021)

Fabián canta, de Diego Crespo (Argentina, 2021)

Implosión, de Javier Van der Couter (Argentina/Chile, 2020)

La intemperie, de Manuel Bruno Ferrari (Argentina, 2021)

La zona caliente, de Esteban Lamothe (Argentina, 2020)

López, de Ulises Rosell (Argentina, 2021)

Los dentistas, de Juan Pablo Basovih Marinaro (Argentina, 2021)

Los visionadores, de Néstor Frenkel (Argentina, 2021)

Mientras siga el calor, de Juana Varela (Argentina, 2021)

Moacir y yo, de Tomás Lipgot (Argentina, 2021)

Ni sí, ni no, de Elina Firpo (Argentina, 2021)

Ob Scena, de Paloma Orlandini Castro (Argentina, 2021)

Palestra, de Juan Pablo Basovih Marinaro (Argentina, 2021)

Pata y muslo, de Jennifer Moule (Argentina/Reino Unido, 2020)

Pinpin, de Jaime Levinas (Argentina/Estados Unidos, 2021)

Qué será del verano, de Ignacio Ceroi (Argentina, 2021)

Rancho, de Pedro Speroni (Argentina, 2021)

Responsabilidad empresarial, de Jonathan Perel (Argentina, 2020)

Sr. Woman, de Wo Portillo del Rayo (Argentina, 2021)

Taranto, de Víctor Cruz (Argentina, 2021)

Tornquist, de Mariano Paz (Argentina, 2021)

Una casa sin cortinas, de Julián Troksberg (Argentina, 2021)

(UPA) Una pandemia argentina, de Tamae Garateguy, Santiago Giralt, Camila Toker (Argentina, 2021)

Werner y yo, de Martín Vilela (Argentina, 2021)

Competencia americana

Amazonas, de Daniel Carrizo (Argentina/Brasil/Perú, 2021)

Concierto para la batalla de El Tala, de Mariano Llinás (Argentina, 2021)

El despenador, de Miguel Kohan (Argentina, 2021)

Ena, de Daniela Jara (Argentina/Ecuador, 2021)

Gualeguaychú: el país del carnaval, de Marco Berger (Argentina, 2021)

Israel, de Ernesto Baca (Argentina/México, 2021)

Perros , de Kris Nikilson (Argentina/Brasil, 2021)

Ainda temos a imensidão da noite, de Gustavo Galvão (Brasil/Alemania, 2019)

O livro dos prazeres , de Marcela Lordy (Brasil/Argentina, 2020)

Para colorir, de Juliana Costa (Brasil, 2021)

Swinguerra, de Barbara Wagner (Brasil, 2019)

Le Mal du siècle, de Catherine Lepage (Canadá, 2019)

Date una vuelta en el aire, de Cristián Sánchez (Chile, 2020)

La promesa del retorno, de Cristián Sánchez (Chile, 2020)

Interferencia, de Juan Carlos Soto Martínez (Chile, 2021)

Vacío, de Paul Venegas (Ecuador/Uruguay, 2020)

So Late So Soon, de Daniel Hymanson (Estados Unidos, 2020)

The Annotated Field Guide of Ulysses S. Grant , de Jim Finn (Estados Unidos, 2020)

El cadáver de Walt Disney, de Manuel Muñoz (Honduras/Argentina, 2021)

Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría Razo (México, 2020)

Los plebes, de Eduardo Giralt Brun (México, 2021)

Carmen Vidal mujer detective, de Eva Dans (Uruguay, 2020)

Directamente para video, de Emilio Silva Torres (Uruguay/Argentina, 2021)

Blanes esquina Müller, de Nicolás Botana (Uruguay, 2020)

La radio, de Carlos Novella (Venezuela, 2021)





