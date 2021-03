María Kodama: “Algunas mujeres son masoquistas por el tipo de hombre que eligen”

María Kodama (Lihue Althabe)

“Me defino como escritora, profesora, traductora… viuda es un termino que no va conmigo”, comenzó diciendo María Kodama en una entrevista en televisión, haciendo referencia a cómo se la suele demoninar por su relación conyugal con el fallecido escritor Jorge Luis Borges, de quien es protectora de su obra.

En una entrevista en a24, Kodama realizó un recorrido por su relación con el autor de “El Aleph”, al que si pudiera verlo una vez más le diría que todavía lo adora. “Yo no me quería casar, imagínense, yo les decía a mis amigos de toda la vida: yo hago el amor con un dios griego y a la mañana siguiente me encuentro con un hombre malhumorado, barbudo, que va al baño ¡chau, se acabó!. Me casé porque Franco María Ricci me convenció. No me gustó ni un poco casarme”, dijo.

Sobre el cuento Las ruinas circulares, comentó: “Ese cuento no sé puede explicar, yo lo leí cuando tenía 8/9 años, intelectualmente no entendí nada, pero, cuando leí ‘nadie lo vio desembarcar en la unánime noche’ dije dios mio no entendí nada, pero si saliera una ley que hay que quemar todas las obras de los escritores y salvar una sola pieza; de todas las obras de Borges, es la única que yo salvo”.

María Kodama sobre Jorge Luis Borges

“Fue mi único amor... el amor es eso, es único. Si tuviera la posibilidad de decirle una sola cosa más, le dría que lo sigo adorando. En general uno piensa que la relación de amor es física, esa es una parte, pero para mí tiene que ser intelectual, física y estética. Y con Borges teníamos las tres… ¿Dónde encontras otra persona así? Por eso jamás me volví a enamorar, no me interesa”, agregó.

Sobre la actualidad sostuvo: “A los argentinos los veo de terror; a los gobernantes actuales los veo como una continuidad de lo que este país ha sido, unitarios – federales; peronistas – anti peronistas; kirschneristas – anti kirchneristas; eso no es democracia, en toda América Latina, no solo nosotros. Democracia es ‘vos sos de derecha, yo soy de izquierda’, somos todos los que tenemos que levantar el país, pensamos diferente, pero hay que respetar la diferencia, no negarla”

María Kodama opina sobre la actualidad

Además, en el programa Vivo el domingo, de Cecilio Flematti aseguró que no se vacunó: “Ni me la ofrecieron, tampoco me anoté. Soy fatalista, lo que tiene que ser, será, quiera o no quiera yo”.

Con respecto a los feminicidios, comentó: “Para mí la persona que mata no tendría que ir a la cárcel, sino a un manicomio. Encerrado de por vida, porque mentalmente yo no puedo entender que una persona pueda matar a otra. Al mismo tiempo pienso, que muchas veces las mujeres, elijen porque en la personalidad de ellas hay quizás algo masoquista, el mismo tipo de hombre así machista”

Finalmente, participó de un Ping Pong donde definió a un nombre con una palabra o pensamiento: Sabato: Envida; Maradona: Pobre persona; Bioy Casares: Mala persona; Cortázar: Genial; Cristina Fernández de Kirchner: Muy inteligente, muy astuta; Macri: Confiado; Alfonsín: Correcto; Perón: no tenía fuerza, la fuerza la tenía ella (Eva); Argentina: Pensar; Borges: inteligencia; Kodama: Libertad.

