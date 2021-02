CulturaLadoB: entrevista con Eruca Sativa

Pocas horas antes de su presentación en Mandarine Park, conversamos con Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera. Si algo queda claro es que cargan una energía que no sólo despliegan arriba del escenario: también, y sobre todo, ocurre cuando dicen todo lo que piensan.

#PANDEMIA

Lula Bertoldi: Nuestro último disco salió en noviembre de 2019 y nos comimos la cuarentena con el disco guardado. Aunque estaba ahí, girando por las plataformas. La gente lo recibió muy bien. Fue un año muy especial y tuvimos que reprogramar la presentación oficial, que iba a ser en el Luna Park en junio del año pasado, para septiembre, después para abril de este año. Hasta que dijimos basta, no reprogramemos más porque es imposible hacer un Luna Park en estas condiciones, y empecemos tocar con esto que está pasando, en el formato burbuja y al aire libre.

#SEREMOSPRIMAVERA

Lula Bertoldi: Fue un disco concebido en formato online. Subíamos material a Dropbox, como un peloteo de ideas a la distancia porque teníamos una organización de horarios nivel tetris por nuestros hijes. Entonces Seremos primavera arrancó siendo un disco medio de cuarentena, pero sin una pandemia afuera. Lo concebimos un poco así y eso nos hizo adquirir tal vez una dinámica de trabajo que no requería de nuestras presencias físicas en el mismo lugar. Antes de la pandemia ya aprendimos a trabajar de esta forma. Y después de trece años llegamos a un punto donde no necesitamos estar juntos para tomar decisiones, para seguir trabajando. Por supuesto que la pandemia nos planteó una situación crítica, de no poder salir a tocar, que fue bastante grave, pero en el núcleo fuerte de la banda no nos afectó. Tal vez ahora nos queremos más… jaja!

#ENSAYOS

Brenda Martin: Practicábamos con Spotify cada uno por su parte. El único show que hicimos durante la cuarentena fue en octubre del año pasado por streaming. Y fue divertido porque nos juntamos recién un día antes y cuando se conectó la gente bromeamos a ver si nos acordábamos de los temas. Pero nos divierte también, porque tocamos juntos hace tanto que tuvo esa magia espontánea del reencuentro. Para el show de Madarine Park, esta vez sí nos juntamos a ensayar.

#MANDARINEPARK

Lula Bertoldi: Tiene un formato muy lindo. Burbujas armadas para dos personas que son mini tarimas o decks. Ya lo probamos en el Konex. Es el formato que más nos gustó, en esta lógica actual. Por ejemplo, el autoconcierto no tanto y el streaming nos pareció muy frío.

#STREAMING

Brenda Martin: Nos pasó que cuando lo hicimos al principio dijimos “está buenísimo”, como si la gente estuviera ahí. Pero cuando tocamos en el Konex nos dimos cuenta de que la presencia del público físico es invalorable.

Lula Bertoldi: Cada artista va encontrando su formato. Hay algunos que en el streaming encontraron un tipo propio de propuesta. El streaming puede ser un formato que sobreviva en la medida que uno descubra una particularidad, un código propio. No es tan solo un concierto con cámaras. Debe tener un lenguaje en sí mismo.

Brenda Martin: Creo que el streaming está bueno, habría que ver la manera de mantenerlo vivo más allá de la necesidad: tocar para gente de otros lugares que no pueden viajar. Yo lo haría cada tanto y también lo que se venía haciendo de transmitir el show con público, que también tiene su encanto. Es lindo ver festivales que suceden lejos. El streaming me reveló que la verdadera energía está en la música, volví a confirmar que la energía permanece viva en nosotros tres tocando juntos.

#ROCK (O NO TANTO)

Gabriel Pedernera: La discusión acerca de qué es rock y qué no, es más vieja que nueva. En esta epoca tomó otro tipo de color, de carácter. Cuando yo iba a la escuela estaba muy claro quién era del palo del rock y quién era de otro palo. Y se generaban miles de discusiones estúpidas al respecto.

Brenda Martin: Nosotros seríamos un buen ejemplo de una banda de rock que ya no hace rock. Para mí tiene que ver con el mensaje más que cómo suena. Por eso, cuando largamos un tema con dos guitarras y dicen “eh, ya no hacen más rock” no tiene mucho sentido. Incluso pienso en grandes músicos argentinos, que son referentes muy importantes para Latinoamérica, y son súper eclécticos. Tienen lenguajes de todos lados, no es solo un riff y una distorsión. Por eso nunca nos interesó demasiado ese asunto. Tal vez las demás personas necesitan ubicarte en algún cuadrante. Incluso nosotros también al principio nos catalogábamos así. Me acuerdo que nuestros primeros stickers aclaraban “Eruca Sativa/Rock” porque el nombre tenía el logo verde y daba a banda de reggae… jaja!

Gabriel Pedernera: Pero, ¿qué es rock o no es rock? Pensemos en el disco Artaud, por ejemplo. ¿Quién podría cuestionar que no lo sea? A esas canciones que son partes de nuestra Historia, de un statement tremendo del momento, ¿cómo le vas a decir “pero no se parece a un tema de AC/DC? En aquella época estaba la idea de que si no se parecía a un tema de AC/DC no era rock. Y personalmente creo que AC/DC está muy lejos de la actitud de Spinetta.

Brenda Martin: Por eso creo que tiene que ver con lo que se dice, con una bajada que tenga ganas de cambiar el alrededor. Tiene más que ver con eso que con el sonido.

Lula Bertoldi: Tampoco renegamos del rock, para nada. Ni siquiera nos hacemos la pregunta. Porque después de tantos años nos damos cuenta de que las cosas pasan por otro lado, que la actitud rock no es rock, es como demodé. Podés tener actitud rocker y ser re pacato en tu pensamiento. Incluso nos hemos llevado muchos chascos, hablando de los ídolos del rock, que no eran personas copadas, sino personas de mierda que han pasado por encima de otras, que han abusado, que han violado no sólo personas sino cosas, pensamientos; pisoteado gente. Y me agrada distanciarme de esa idea hipócrita. Porque la verdadera esencia del rock es romper con el status quo, hacer las cosas diferentes. Ya no necesitamos de la “pose rockera”. Necesitamos pensar distinto.

#FUNDAMENTALISMO

Brenda Martin: La necesidad de encasillar al mundo no nos hace bien. Durante la adolescencia tiene sentido, porque es una época para ir en busca de una identidad, ser diferente a los demás. Pero luego extenderlo en la vida, no suma nada: resta. Porque deberíamos escuchar la música como un lenguaje muy amplio donde hay de todo.

Lula Bertoldi: Además se vuelve algo que el rock no debería ser: fundamentalista. Eso me parece terrible. Hace poco circuló por las redes un debate que si Trueno era o no el nuevo rock o no sé qué. Todo el mundo iba a rasgarse las vestiduras por el rock y, claro, tocó unas cuantas llagas y me pareció recontra rockero eso de “mirá lo que voy a decir en un medio” y se van a poner del orto porque voy a decir que soy rock. Y no estoy planteando ninguna postura, sino me parece interesante observar que destapó una olla del fundamentalismo, dejó en evidencia que la gente que defiende el “ROCK” es muy pacata. Pero, ¿qué es el rock? Entramos en ese debate que estuvo bueno para repensar todo.

#NUEVOSONIDO

Brenda Martin: Me pasa que encuentro mucha gente queriendo copiar gente o queriendo copiar un sonido, con música programada por loops y arriba letras que a veces no les encuentro mucho contenido. Me encuentro con artistas que tienen muchísimos seguidores, pero un concepto poco jugado en sus letras o en su propuesta general. Todo bien con esa búsqueda de popularidad o con la bajada de línea de los que pensaban que nunca iban a llegar y finalmente llegaron, pero habría que ir por algo más. Esta es mi opinión y tal vez sea muy chiquita. Lo que más me gusta, va por abajo y no es tan popular. Por ejemplo, lo que hace Lucy Patané.

Lula Bertoldi: Escuchamos de todo. Yo personalmente estoy investigando en el nuevo folclore. Justamente estamos en algo que todavía no se puede develar con Manu Sija, que es un grosso, es un músico muy respetado y creo que podría cambiar la escena, y todo ese nuevo folclore que viene a renovar el rock, con una cabeza refusionera, con una sonoridad distinta. Hay muchísima música que no es mainstream y tampoco tiene muchos seguidores, pero que es vital para pensar el futuro.

Gabriel Pedernera: Quizá en otras músicas pasa lo mismo que recién decíamos sucede en lo que se denomina rock. Por ejemplo, en el tango con Piazzola: alguien que dice “vamos a hacer las cosas distintas”. El otro día vi una entrevista a Fito Páez donde hablaban de la música urbana. Y él preguntaba: ¿por qué esa música sí es “urbana” y Clics modernos de Charly García no es urbano? ¿Por qué se apropian de ese término si nosotros también hacemos música urbana? De alguna manera, Kraftwerk, Bowie… todo es música urbana. Si bien no tengo una opinión formada para desplegar una máxima al respecto, me pareció interesante su planteo: ¿a quién le pertenece el patrimonio de lo urbano?

Lula Bertoldi: Cuando alguien produce algo y desordena el tablero son esas cosas que mueven las bisagras musicales para que otros artistas puedan seguir creando. Nosotros siempre intentamos correr el límite. Por ejemplo, Siempre primavera tiene las letras más desnudas de la banda y tal vez eso lo haga nuestro disco más genuinamente rockero.

