V.E. Schwab: “La posibilidad de viajar a otros tiempos es tan liberadora como la de viajar a otros lugares”

Victoria E. Schwab (1987) es una de las autoras estadounidense de fantasy más exitosas, con varios números 1 en el New York Times. Cada nueva obra que lanza provoca una gran expectativa, no solo en sus lectores, sino también en los timones de la industria audiovisual. Y ese es el caso con su nueva novela, La vida invisible de Addie LaRue (Umbriel), de la que la confirmación que llegará a los cines se prodjo aún antes de que la obra saliese a la venta en las librerías en los Estados Unidos.

Desde que comenzó su profesión literaria en el 2011, Schwab ha escrito 20 libros, que han sido traducidos a más de 15 idiomas, alcanzando notoriedad con Vicius (2013) y la bilogía El Archivo o la trilogía Sombras de Magia. La vida invisible... relata las experiencias de Adeline LaRue, una muchacha que en la Francia de 1714 escapa de un matrimonio arreglado gracias a un pacto con un desconocido que se hace llamar Lucas, que no es otro que mefistófeles.

La obra, que le tomó una década de trabajo y que se encuentra entre los diez libros más vendidos del ranking del New York Times, es un cambio de paradigma con respecto a sus obras anteriores y revitaliza el viejo mito de Fausto en clave femenina y con personajes de la comunidad LGBT. Infobe Cultura entrevistó a la autora vía mail:

"La vida invisible de Addie LaRue" (Umbriel), de V. E. Schwab

- ¿Cómo es el proceso en el que la idea se convierte en un libro?

- Voy juntando y combinando las piezas de una historia como si fueran los ingredientes para una comida, hasta que finalmente tengo algo que se siente lo suficientemente abundante como para comer. El proceso puede tomar meses o años, y por lo general implica una buena cantidad de pruebas de sabor en el camino.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes que hacen que la gente compre y lea sus libros?

- Creo que mis puntos fuertes son la voz y los personajes. Siempre me ha importado mucho la forma en que se cuenta una historia, así como la historia en sí. Y cuando se trata de personajes, trato de hacerlos lo más humanos, polifacéticos y defectuosos posible. Me interesan mucho más sus debilidades que sus fortalezas. Nunca he eludido los grises que puede haber en la moral de ellos.

- ¿Por qué crees que los libros que te hacen viajar a otros tiempos son tan fascinantes para los lectores?

- Creo que las historias son, en su esencia, una vía de escape. Una forma de salir de nuestras vidas y entrar en la de otras personas. La posibilidad de viajar a otros tiempos es tan liberadora como la capacidad de viajar a otros lugares. Y como viajar en el tiempo no es posible por ahora, leer sobre otro período de tiempo, sobre otro momento de la historia, es lo más cercano a viajar en el tiempo que podemos llegar a experimentar por nosotros mismos.

- Addie se está convirtiendo en una película y tienes en el mismo proceso otras series como Shades of Magic y Las crónicas de Cassidy Blake. Entonces, ¿por qué crees que hoy en día hay más espacio para adaptaciones de libros que hace unos años eran consideradas historias de “nicho” o libros de “culto”.

- Creo que las formas en que consumimos historias se han vuelto más variadas, desde la cantidad de canales que hay, hasta la cantidad de programas en ellos. Hay un hambre, una necesidad de contenidos que coincide con la cantidad de tiempo que pasamos usando nuestros dispositivos, y nosotros como consumidores queremos no solo más contenidos, sino también que sean distintos, novedosos. Deseamos opciones ingeniosas y originales, fuera de lo que se nos ofrece habitualmente.

V. E. Schwab

- ¿Cree que este cambio de paradigma se debe a que la industria cinematográfica ha utilizado en exceso las historias “antiguas” (tradicionales) o se debe a las diferentes necesidades y preferencias del público?

- Creo que es tanto una fatiga con lo “viejo”, así como también tiene que ver con que las audiencias van cambiando y con la cantidad de tiempo que pasamos consumiendo los medios en todas sus formas.

- ¿Cuáles son sus próximos proyectos literarios?

- Siempre tengo varios hierros en el fuego...

- ¿Cómo es su relación con la literatura latinoamericana?

- Desearía que estuviera más disponible para los angloparlantes como yo. Es una lástima que tan pocas obras se traduzcan al inglés, y por lo tanto que haya tan pocas novelas próximas y más experimentales.

- ¿Podría recomendar a tres de sus autores favoritos (cualquier nacionalidad, ya sea latinoamericana u otra)?

- Neil Gaiman, Holly Black y Erin Morgenstern.

