La belleza del día: “Sábado a la noche en Renganeschi”, de John Sloan

"Sábado a la noche en Renganeschi", de John French Sloan (1912)

Entre sus exploraciones como artista, el estadounidense John French Sloan (1871-1951) se ocupó frecuentemente de las actividades que practicaban las mujeres de la clase baja en su tiempo de ocio y las cambiantes costumbres sociales del siglo XX. En Sábado a la noche en Renganeschi, su interés se detuvo en tres mujeres que se sientan juntas a la mesa central de un popular restaurante italiano de Nueva York.

Al mostrar a las mujeres celebrando una noche de fiesta en la ciudad, el artista buscaba enfatizar su nueva libertad para poder estar en espacios públicos sin la necesidad de acompañantes hombres. Aunque marcó su condición de clase trabajadora a través de gestos “poco femeninos” (piernas envueltas alrededor de las patas de sus sillas y meñiques en el aire), fiel a su estilo Sloan no juzga el comportamiento relajado de las mujeres. No hay parodia sino reflejo. “Su estilo informal y su pincelada suelta animan esta escena de ocio urbano con una sensación de inmediatez y acción”, como señala la página del Art Institute of Chicago.

Discípulo de Robert Henri y miembro del grupo de The Eight (Los Ocho), el pintor norteamericano John Sloan pasó la mayor parte de su infancia en Filadelfia, adonde se trasladó con su familia en 1876. En 1888 comenzó a trabajar en una editorial y de forma autodidacta comenzó a practicar la técnica del aguafuerte. A partir de 1890 consiguió empleos como ilustrador, primero de calendarios, tarjetas y libros, y más tarde en los diarios Philadelphia Inquirer y el Philadelphia Press.

En 1892 comenzó a tomar clases de dibujo nocturnas en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, y ese mismo año conoció a Robert Henri, quien se convertiría en su amigo y mentor. En la misma línea que su maestro, Sloan defendió un nuevo realismo para el arte norteamericano con la ciudad como eje y tintes sombríos, y así llegó a formar parte de la llamada Ashcan School, un grupo de artistas que también era conocido como los Apóstoles de lo Feo.

En 1898, Sloan que era bastante tímido conoció a Anna Maria (Dolly) Wall, que por entonces ejercía la prostitución, e inmediatamente se enamoraron. Se casaron el 5 de agosto de 1901. Dolly era alcohólica, además. Creía en Sloan absolutamente y lo apoyaba pero su inestabilidad mental y frecuentes recaídas causaron muchas crisis matrimoniales en la pareja.

Entre 1895 y 1897, Sloan viajó por Europa, y en 1904 se instaló en Nueva York siguiendo a Henri, que había comenzado a dar clases en la New York School of Art. Allí se sintió atraído por la vida de la ciudad, que comenzó a plasmar en sus cuadros y en su serie de grabados titulada City Life.

En 1908 participó junto a otros siete artistas en la exposición denominada The Eight, en la Macbeth Gallery, para mostrar su oposición al conservadurismo de la National Academy of Design. Aunque tenían estilos muy diferentes, los unía el mismo desprecio hacia la rigidez académica y el gusto por los temas urbanos. El grupo estaba conformado originalmente por Robert Henri, Everett Shinn, John Sloan, Arthur B. Davies, Ernest Lawson, Maurice Prendergast, George Luks y William J. Glackens. Más tarde se unió a ellos George Bellows.

El artista pasaba varias horas al día paseando por el bajo Manhattan, observando las escenas a su alrededorEn 1916 comenzó a ejercer la docencia y desde entonces dedicó los veranos a viajar a Gloucester, Santa Fe o Nuevo México. En 1939 publicó The Gist of Art, en el que resumió sus enseñanzas en el campo artístico.

En 1943, Dolly murió a causa de una enfermedad coronaria. Después de un año, Sloan contrajo matrimonio con Helen Farr, una de las personas responsables de la conservación de las obras artísticas de su marido. Sloan murió de cáncer en 1951.

Nuestra belleza del día es un óleo sobre tela, mide 66,6 cm x 81,2 cm, fue pintado por el artista en 1912 e integra la colección permanente del Art Institute of Chicago.

*Fuente: páginas del Museo Thyssen Bornemisza y del Art Institute of Chicago





SIGA LEYENDO

Click aquí para todas las bellezas publicadas