20 libros de ficción y no ficción sobre el aborto

Hace apenas unas horas que el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ayer, un importante grupo de escritoras argentinas publicó un texto titulado “Fuego verde” como forma de militar su aprobación y pedirle a los legisladores que voten por el sí. En la literatura hay una larga tradición de libros de ficción y no ficción que abordan el tema del aborto.

En los últimos años, la sociedad argentina pero también los diferentes países de toda la región debatieron mucho sobre el tema -a veces con inteligencia, otras con chicanas- y se escribieron todavía más libros, no sólo novelas y cuentos, también ensayos e investigaciones periodísticas. A continuación, una lista de títulos para ingresar de lleno en un asunto que, para muchos, es clave para la democracia.

FICCIÓN

El cuento de la criada, de Margaret Atwood

En 1985, la escritora canadiense Margaret Atwood publicó un libro que sería mejor leído en el siglo XXI. El cuento de la criada es una “distopía feminista” que muestra la opresión femenina en clave de ciencia ficción. La protagonista es una joven cuyo cuerpo ha resistido la radiación y la contaminación y sigue siendo fértil. Ella, junto con otras jóvenes, es utilizada por familias adineradas que no pueden concebir.

Rige una estricta teocracia y se reinstalan valores medievales que vuelven a la mujer a la condición de objeto pasivo. Según las palabras de Flavia Pittella, “El cuento de la criada es un tratado sobre la libertad, sobre cómo podemos obtener la libertad aun cuando estamos presos física o mentalmente (...) Es, como todo buen libro, una alegoría acerca de la condición humana”.

Jellyfish: diario de un aborto, de Carlos Godoy

Yaki, la protagonista de esta novela escrita por el cordobés Carlos Godoy y publicada por Tusquets en 2019, es una adolescente de 19 años, hija de una dramaturga medianamente prestigiosa, que estudia Letras en la UBA y le gusta salir, bailar, drogarse, ese tipo de cosas. “Una cheta-neurótica-aspiracional”. Sin quererlo quedó embarazada “de un pelotudo”, de Tomi.

En su iPhone empieza a escribir un diario. “¿Cómo tiene que escribir una persona que va a abortar por primera vez?”, se pregunta. Entonces empieza a contar el día a día: el test de embarazo, sus salidas, sus consumos culturales, estupefacientes, sexo, hipótesis de época, comentarios ácidos de la realidad que la envuelve. Habla con “agrupaciones lesbianas” que le explican cómo abortar. Entonces decide hacerlo. Y lo hace.

Papá se ha ido de caza, de Penélope Mortimer

Penelope Mortimer (de soltera, Fletcher) nació en 1918 en Rhyl, un pequeño pueblo del condado galés de Flintshire. FUe periodista, biógrafa y novelista, ahora. Papá se ha ido de caza, publicada en 1958, es una de sus mejores obras. Un clásico del feminismo inglés: narra las expectativas de las “mujeres desesperadas” que se quedan en casa lidiando con el matrimonio y el aislamiento.

La protagonista es Ruth Whiting, una mujer que comience a volver loza de la monotonía, la moralidad y la represión que sufren las mujeres. Sufre un ”leve ataque de nervios” cuando su hija universitaria se queda embarazada de un compañero que resulta ser “un estúpido”, y ella, como madre, se ve obligada a enfrentarse a sus peores miedos.

Catedrales, de Claudia Piñeiro

La última novela de Claudia Piñeiro, publicada a principios de este año por Alfaguara, narra una sórdida historia policial. El hallazgo, 30 años atrás, del cuerpo de una jovencita descuartizado, quemado y descartado en un basural de Adrogué, y el autor de semejante atrocidad libre, como el de muchas mujeres asesinadas, por impericia o corrupción de jueces, fiscales y detectives.

“Ana, al matar a un inocente, estableció el precio que estaba dispuesta a pagar a cambio”, dice Carmen, la catequista y hermana mayor de la adolescente muerta, desmembrada y quemada de esta historia. Para Andrés Klipphan, es un libro que “nos obliga a detenernos y reflexionar, nos exige no ser indiferentes”, y que “describe de manera puntillosa la hipocresía que anida en buena parte de nuestra sociedad”.

Enero, de Sara Gallardo

La literatura de Sara Gallardo (1931-1988) suele alumbrar zonas tabúes. Por ejemplo, su novela titulada Enero de 1958, Nefer, su joven protagonista, gesta un hijo que no quiere tener. En el libro, el primer de su autoría, el aborto es aquello prohibido por las leyes y por la moral cristiana. Aparece una disputa temprana y muy fuerte sobre el deseo y la ley, sobre la necesidad y la represión.

“Tal vez si me subo a caballo y galopo mucho, tal vez si trabajo muy bruto, tal vez si me duermo muy profundamente podré despertarme sin nada… Yo pensé que si iba a casa de, de alguna persona me podría… a casa de… Tal vez si Dios me ayuda… ¿Dios? ¿Y si rezo? ¿Y si rezo un avemaría y tres credos y sucede un milagro?”, se lee en sus páginas.

El aborto: una novela ilegal, de Ariel Magnus

La editorial Tren en Movimiento publicó el año pasado El aborto: una novela ilegal, del escritor y traductor Ariel Magnus. La historia cuenta la evolución de los miedos, fantasías, imperativos y mandatos de Lara y Tom, una pareja de cuatro décadas cada uno, que decide hacer un viaje a Uruguay, a una clínica, y abortar. Luego la trama muta y hacia un policial con secuestro, persecución e interrogatorio incluidos.

“El aborto es un tour de force en el que se plantean afirmaciones, objeciones e impugnaciones en apenas 107 páginas (...) Es una novela que se planta en el lugar más apartado de la discusión. Pero cuando llegue la ley, porque inexorablemente llegará, va a servir como el último gran testimonio literario de una época que no quería pensar el futuro”, escribió Patricio Zunini sobre este libro.

Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, de John Irving

En el año 2000 el escritor inglés John Irving ganó el Oscar a mejor guión por Las normas de la Casa de la Sidra, basado en su novela Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. El protagonista de la historia es el Dr. Wilbur Larch, quien siente la obligación de liberar a las madres pobres de un embarazo no deseado, antes que admitir en un asilo a sus hijos abandonados.

En estas páginas Irving da cuenta de un excepcional conocimiento histórico, médico, legal, filosófico y moral sobre la figura del aborto. La novela es también una saga en la mejor tradición del siglo XIX , que sigue a varios personajes peculiares, todos marcados por su extrañeza en esta tierra, pero todos héroes, auténticos príncipes y reyes de su propia existencia.

Una nena muy blanca, de Mariana Komiseroff

“El jefe metió el dedo húmedo y se frotó las encías para probarla. Medio pelo, dijo, y yo, que sé bien cómo pega la merca medio pelo, dije no, gracias, paso, y seguí escabiando. Debería haber tomado para estar más pilla. Pero no tomé”, dice la protagonista de Una nena muy blanca, de Mariana Komiseroff, novela publicada en 2019 por Emecé.

Tres mujeres –una madre y dos hijas– viven en un barrio del conurbano bonaerense, en un hogar precario marcado por la muerte del padre y la ausencia de la hermana mayor. Jésica, la narradora, es víctima de una violación en su lugar de trabajo: “Ojos cerrados. Una pija adentro. Ojos abiertos. El jefe me aplastaba. No entendí”. Por insistencia de Ely, su hermana, decide acudir a la curandera del barrio para hacerse abortar.

Lanús, de Sergio Olguín

Publicada originalmente por Norma en 2002, Lanús de Sergio Olguín comienza con Francisco que ha viajado desde Lanús al centro de Buenos Aires con mil pesos robados para pagar el aborto de su novia. Antes de que la policía le alcance, hace una llamada de auxilio a un viejo amigo residente en la capital. Es Adrián, que escucha el mensaje demasiado tarde. Con Francisco desaparecido, decide volver al barrio.

NO FICCIÓN

Somos Belén, de Ana Correa

Ana Correa aborda el caso de la joven tucumana condenada en 2014 a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. El libro recupera el testimonio de Belén, nombre ficticio elegido para preservar su identidad, y del rol de la abogada Soledad Deza, que logró que el caso sea revisado y que la chica recupere su libertad luego de casi tres años de cárcel.

Somos Belén (Planeta), cuyo prólogo escribió la canadiense Margaret Atwood, fue presentado en noviembre de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en un acto donde participó de forma sorpresiva Alberto Fernández, presidente recién electo en ese entonces. “Queremos más libertad y derechos para todas”, dijo el actual mandatario.

¡Que sea ley!, de Florencia Alcaraz

¡Que sea ley! (Marea, 2018), de la periodista Florencia Alcaraz, que reconstruye la memoria de la lucha de los feminismos por conseguir el derecho al aborto para todas las personas gestantes, que va desde los antecedentes en los albores de la Democracia, las luchas previas a la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito hasta los tiempos decisivos del debate parlamentario.

Del aborto y otras interrupciones, de Martha Rosenberg

La psicóloga, médica y una de las pioneras de las luchas por el aborto Martha Rosenberg, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, escribió una “biografía intelectual” -como la llama Diana Maffia en el prólogo- porque reúne sus textos, coloquios, intervenciones y columnas de opinión en distintos medios,

Rosenberg desarrolló desde la década del ochenta hasta la actualidad, un conjunto de escritos que reflejan “un mapeo posible del camino recorrido”, define la autora a los escritos de este libro de 500 páginas publicado por el sello Milena Caserola este año. Entre la teoría y la práctica militante, estos textos dialogan desde el psicoanálisis, el derecho y la política con una genealogía feminista local y latinoamericana.

Historia de una desobediencia, de Mabel Bellucci

Este año también salió una reedición ampliada de Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo” (Capital Intelectual), editado por primera vez en 2014, de la activista y ensayista Mabel Bellucci, que repasa debates, luchas y conquistas de las corrientes feministas en la Argentina, donde el aborto se presenta como “el único lugar donde convergen todas las tendencias del feminismo”.

Dicen que tuve un bebé, de María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos

Este año la editorial Siglo XXI publicó Dicen que tuve un bebé de María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos cuyo subtítulo es: “Siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa”. Es un libro que rompe con el mito de que en la Argentina no hay mujeres privadas de su libertad por interrumpir embarazos.

Además, muestra “la existencia y extensión de la criminalización de mujeres por hechos ni voluntarios ni punibles en nuestro país”, como indican las autoras. Es una investigación donde se narran decenas de casos en distintos lugares del país con lecturas críticas de esos textos ilegibles para quienes no ejercen el Derecho que incluyen entrevistas a sus protagonistas.

Seremos ley, de Juana Luna

Editado por Sudestada y Feminacida en 2019, Seremos ley de Juana Luna narra las prácticas de socorrismo en La Plata y las vigilias del 13 de junio y del 8 de agosto de 2018 en lo que la autora considera un año clave para los feminismos populares porque fue cuando “el aborto como realidad social dejó de ser un murmullo que había que silenciar, para pasar a ser un relato polifónico e intergeneracional”.

Entre el crimen y el derecho: el problema del aborto, de Laura Klein

Entre el crimen y el derecho: el problema del aborto es un ensayo de la filósofa y escritora Laura Klein, publicado por Editorial Planeta en 2013. Se trata de una versión actualizada de la obra Fornicar y matar que la autora presentó en 2005 y que por entonces generó una importante discusión en relación a las perspectivas a través de las cuales se piensa el aborto.

El libro de Klein es una apuesta por correr el eje del debate de la antigua dicotomía “a favor” y “en contra” y destacar que “la experiencia de abortar está tan lejos del debate de ideas que las mujeres que abortan no se reconocen en los términos de una discusión donde unos las amonestan por criminales y otros las defienden como víctimas”.

Malas madres, de Julieta Di Corletto

El título del libro de Julieta Di Corletto es Malas madres pero se le agrega un subtítulo: “aborto e infanticidio en perspectiva histórica”. Así queda claro con qué se va a encontrar el lector en esas 272 páginas publicadas por Ediciones Didot en 2018: un estudio riguroso y original sobre la criminalidad femenina a fines del siglo XIX y principios del XX que permite comprender el fenómeno en todas sus dimensiones.

Hay estadísticas policiales y penitenciarias, estudios de expertos en criminología, artículos de prensa, legislación, doctrina, expedientes judiciales. La obra muestra también las relaciones entre la criminología y la prensa moderna, revela las disputas entre policías, abogados, jueces y fiscales, al tiempo que echa luz sobre la realidad material de las mujeres acusadas por estos delitos.

Aborto legal y seguro, de Mario Sebastiani

Mario Sebastiani es doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires donde, además, se desempeña como médico obstetra. Aborto legal y seguro es su último libro, publicado por Paidós en 2017.

Es la continuación de una serie de libros que incluye: Embarazo, ¿dulce espera?; Claroscuros del embarazo, el parto y el puerperio; Lo que nadie te contó del embarazo y del posparto; ¿Por qué tenemos hijos?; Los sí y los no del embarazo y Embarazado. Mitos y verdades del hombre que espera un hijo.

Jaque a la reina, de Alejandra Iriarte, Mariana Soledad Álvarez y Soledad Deza

En 2014, la editorial Cienflores publicó Jaque a la reina de Alejandra Iriarte, Mariana Soledad Álvarez y Soledad Deza. El subtítulo es “Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán”. Desde el prólogo escrito por Vanesa Vazquez Laba se empieza a manifestar cómo están “jaqueadas” las mujeres en Tucumán con la escasa legislación y la falta de regulación de esas leyes.

Álvarez aborda los estándares en el derecho internacional de los derechos humanos referidos a la persecución penal del aborto. Deza discute la objeción de conciencia y asegura que antes deben estar garantizadas las condiciones de igualdad, libertad y autonomía de las mujeres. Y el texto de Iriarte es un relato conmovedor de la desidia.

El aborto en América Latina, de Paola Bergallo, Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Juan Marco Vaggione

Algunos de los problemas que plantea desentramar El aborto en América Latina (Siglo XXI, 2018) tienen que ver con las dicotomías legalización versus criminalización, servicios médicos seguros versus clandestinidad, liberalización versus restricciones conservadoras: un abanico de situaciones tan contradictorias y diversas como nuestras sociedades.

“¿Qué herramientas jurídicas permiten promover con éxito en los tribunales las posiciones pro liberalización? ¿Cómo enfrentar de manera sólida y profesional los argumentos del activismo conservador, que en los últimos años se han vuelto más sofisticados?”, se plantean los tres compiladores de los textos del libro: Paola Bergallo, Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Juan Marco Vaggione.





