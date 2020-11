Hervé Le Tellier ganó el Premio Goncourt, el más prestigioso de las letras francesas

El escritor francés Herve Le Tellier posa en la editorial Gallimard después de recibir el premio literario francés Prix Goncourt por su novela "La anomalía" (REUTERS / Charles Platiau)

El matemático y periodista francés Hervé Le Tellier obtuvo hoy el Premio Goncourt -el más prestigioso de las letras francesas- con La anomalía, una novela a medio camino entre el thriller y la ciencia ficción que narra las consecuencias de un vuelo con ribetes sobrenaturales.

Le Tellier, de 63 años, obtuvo ocho votos contra dos que fueron para El historiógrafo del reino de Maël Renouard, según el jurado del Goncourt integrado por escritores e intelectuales que este año cancelaron su tradicional reunión en un restaurante parisino por la crisis sanitaria y votaron su decisión a través de una videoconferencia por la plataforma Zoom, que fue retransmitida en directo.

El premio estaba programado en un primer momento para el 10 de noviembre, pero el confinamiento en Francia y el cierre de las librerías, impuesto el 30 de octubre, llevó al jurado a reprogramar su entrega, como gesto de solidaridad con las librerías francesas, que pudieron reabrir sus puertas el sábado pasado.

La novela ganadora, cuyo título funciona al mismo tiempo como síntesis de este 2020 atravesado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus, se centra en un acontecimiento que afecta a un centenar de personas que viajan en un vuelo París-Nueva York que se produce dos veces, con los mismos pasajeros, con unos meses de diferencia.

Hervé Le Tellier

“Nunca esperas un premio como el Goncourt. Primero que nada, no escribimos para tenerlo, y luego no nos imaginamos tenerlo -declaró el ganador durante una videoconferencia que ofreció junto a su editor, Antoine Gallimard- No estaba en absoluto en mis planes”.

La anomalía es la octava novela de Le Tellier, nacido el 21 de abril de 1957 y miembro de Oulipo, un grupo literario que juega con las limitaciones y paradojas del idioma francés para derivar una nueva “libertad de expresión”. Uno de los máximos exponentes de la agrupación -que también integra el argentino Eduardo Berti- es el texto “La desaparición” de Georges Perec

En el texto ganador del Goncourt, que se publicará en español a través del sello Seix Barral, el autor vuelve a conectar con este espíritu creativo y juega con el patrón tradicional de la novela para ofrecer varias historias en un solo libro a través de la fusión de elementos de la novela negra, el cuento clásico, y la novela de enigma.

“La idea es que, como Trump está ahí, dado que Trump es la causa de la destrucción del mundo, la visión del libro es ofrecer otra versión del mundo, donde Biden sea presidente. Es una posible opción de lectura. (...) Los libros ofrecen opciones, la literatura no tiene fin, hay nudos, y así lo até”, indicó Le Tellier, según cita el periódico Le Monde.

En paralelo a la concesión del Goncourt, la escritora Marie-Hélène Lafon recibió el premio Renaudot por Histoire du fils, publicada en Francia por Buchet-Chastel y que lanzará en español la editorial Minúscula.

SIGA LEYENDO

Anticipo exclusivo de “Aquitania”, la novela de Eva García Sáenz de Urturi que ganó el Premio Planeta 2020

Maradona y los escritores: cómo la literatura cayó rendida a los pies de la zurda prodigiosa