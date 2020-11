Las novelas de Samanta Schweblin y Fernanda Melchor, entre los 100 libros del año del New York Times

Fernanda Melchor

Los editores de The New York Times Book Review leyeron mucho durante este 2020 y entre las obras que se publicaron en inglés en este año eligieron las cien mejores. Ficción, no ficción, poesía, de todo. ¿Qué libros distinguieron?

The Death of Jesus de J. M. Coetzee, A Promised Land de Barack Obama y Shakespeare in a Divided America: What His Plays Tell Us About Our Past and Future de James Shapiro son apelnas algunos nombres del listado. Pero también se colaron nombres latinoamericanos: Samanta Schweblin y Fernanda Melchor.

Samanta Schweblin (Carlos Furman/Subsecretaria de Cultura de San Isidro/Handout via REUTERS(

La argentina entró con Little Eyes, la traducción de lo que aquí se conoce con el título Kentukis. “En esta novela brillantemente espeluznante, la vigilancia toma la forma de una mascota con cámara y como un juguete que se convierte en una sensación global: tener una es como invitar a un extraño mudo a tu casa”, dicen los críticos de NYT.

Se publicó en América Latina en 2018 y fue muy bien recibida. Entre los galardones que obtuvo, está el Premio Mandarache, cuyo jurado está integrado por 6 mil jóvenes de entre 12 y 30 años. Fue traducido por Megan McDowell para la editorial Riverhead.

"Kentukis" de Samanta Schweblin, en español y en inglés

Hurricane Season es la traducción transparente de Temporada de huracanes de la mexicana Fernanda Melchor. Según los críticos del NYT, “esta mordaz novela, la primera en inglés de la mexicana Melchor, deslumbra con furia y belleza. Inspirada por la ola de femicidios horripilantes en su estado natal de Veracruz, la autora traslada la violencia dirigida a las mujeres al registro de la fábula”.

Entre los reconocimientos que recibió la novela están el Premio Internacional de Literatura. Fue traducido por Sophie Hughes para New Directions.

"Temporada de huracanes" de Fernanda Melchor, en español y en inglés

La presencia latinoamericana en los cien libros del New York Times se está haciendo común. En 2018 estuvo Cinco esquinas de Mario Vargas Llosa y en 2019 El nervio óptico de María Gainza. Los libros de Scweblin y Melchor fueron publicados en América Latina por Random House. El lunes revelarán la lista corta con los diez mejores libros de 2020.





SEGUIR LEYENDO

Samanta Schweblin y el universo inquietante de su nueva novela: tecnología, soledad y voyeurismo

El huracán Fernanda: la autora de una de las novelas del momento y su cruzada personal contra la piratería