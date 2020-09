Descubren dos retratos ocultos en un cuadro del gran artista inglés J.M.W. Turner

Joseph Mallord William Turner

Dos retratos del artista inglés Joseph Mallord William Turner fueron descubiertos al realizarse tareas de restauración del cuadro Escena de montaña con castillo, probablemente Martigny (1802-1803), obra del reconocido paisajista londinense en el museo Tate de Londres, previo a una muestra de sus obras.

Turner (1775-1851) es considerado uno de los pintores más importantes de Gran Bretaña del siglo XIX. Contemporáneo al apogeo de la revolución industrial, retrató su tiempo rompiendo las convenciones de la época, siendo los paisajes y las escenas marítimas su sello característico. Su trabajo y sus técnicas de pintura únicas influyeron fuertemente en movimientos artísticos como el Impresionismo, informa el Tate.

Ambos retratos descubiertos, que supuestamente representan a la madre del artista Mary Turner, y al artista fallecido precozmente a los 27 años Thomas Girtin, estaban debajo del paisaje pintado a principios del siglo XIX Escena de montaña con castillo, probablemente Martigny, informa el medio ABC de España, que recoge la información de varias publicaciones británicas.

Los retratos ocultos bajo el paisaje, fueron hallados por la restauradora Susan Breen del Tate al limpiar la pintura para sacar la suciedad y el barniz, quien también sometió el lienzo a pruebas de reflectografía infrarroja y radiografía.

Ambos retratos estaban a 180 grados uno del otro, rotados y tapados por el paisaje. Se trata de una práctica habitual de los pintores, el reutilizar los lienzos para nuevas obras por lo costoso de los materiales, aunque no se sepa que fueran obras encargadas a Turner, según ABC.

“En todos mis años como conservadora de pinturas en Tate, he descubierto muchos casos en los que los artistas han reelaborado y reutilizado lienzos, cubriendo temas anteriores o haciendo cambios (a veces dramáticos) en la composición. Pero nunca he descubierto obras tan raras como estas dos pinturas ocultas”, afirma Breen en la revista de arte Tate Etc, según el medio británico Daily Mail.

La “mujer de labios finos y probablemente de cabello oscuro” podría ser su madre Mary Turner, Marshall de soltera y el “hombre joven de cejas gruesas, con una nariz fuerte y ojos oscuros e intensos”, podría ser un retrato del acuarelista y grabador Thomas Girtin. Los retratos son una ruptura de estilo de la obra por la que Turner es más conocido, y no hay registros de que le hayan encargado retratos, dice Breen en la revista especializada que se publica tres veces al año, según el medio británico.

Las obras de Turner serán presentadas en la exposición “Mundo Moderno” en la Tate Britain a fines de octubre.

