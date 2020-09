La conversación que se salvó del fuego: el día que el Negro Marthineitz entrevistó a Cortázar

Es 12 de marzo de 1973. No pasaron veinticuatro horas del triunfo de Héctor Cámpora en las elecciones presidenciales. El escritor argentino Julio Cortázar aterriza en Ezeiza para visitar por sexta vez la ciudad de Buenos Aires después de radicarse en Francia. No lo sabe, pero deberán pasar diez años hasta que pueda volver.

Cortázar viaja con tareas programadas y otras que van apareciendo en el camino: participa como jurado en un premio literario, presenta su novela Libro de Manuel, visita a Paco Urondo en la cárcel de Devoto. Se cruza con decenas de lectores que en la calle lo abrazan, lo saludan, le reclaman que vuelva. Y también da algunas entrevistas. Una de ella, a Hugo Guerrero Marthineitz.







Entrevista de Hugo Guerrero Marthineitz a Julio Cortázar (1)





¿Quién es Hugo Tomás Tiburcio Guerrero de Ávila Marthineitz al momento de entrevistar a Julio Cortázar? Es un locutor que ya estuvo Chile y Uruguay, que ya se fue de Perú, donde a los diecisiete años era considerado “la voz más linda” del país. En 1967 había empezado en Radio Belgrano un programa que iba a cambiar para siempre la radio argentina: El show del minuto. En 1973 el Negro Guerrero Marthineitz, el “peruano parlanchín”, como lo llamaban por su locuacidad, es una estrella de la radio.

¿Quién es Julio Cortázar al momento de charlar con él? Es el autor de Rayuela, esa bomba que implosionó la literatura latinoamericana con su publicación una década atrás, y que dejó marcas en varias generaciones. En 1973, además, Cortázar es otro. Está separado de Aurora Bernárdez, vende muchos libros, y sobre todo es un intelectual que deja atrás el antiperonismo de tiempos pasados para mutar en portador de un compromiso social que es a la vez sincero, complejo y problemático.

Hugo Guerrero Marthineitz, una de las grandes voces de la radio

Es 12 de abril de 1973. Hugo Guerrero Marthineitz y Julio Cortázar conversan durante una hora y media para El show del minuto. Una versión de esa entrevista va a ser publicada unas semanas después por la revista Siete Días. Hablan de la situación latinoamericana, de la reciente elección presidencial en Argentina, de jazz, de tango, del llamado Boom latinoamericano y hasta de por qué Cortázar pronuncia mal la erre. Se imponen mutuo respeto y también, un poco, se torean.

Entrevista de Hugo Guerrero Marthineitz a Julio Cortázar (2) Foto: Dany Yako

Durante muchos años no se sabe nada más de ese encuentro. ¿Existía la grabación de la entrevista completa? Y si existía, ¿dónde estaba? La respuesta la tiene Diego Guerrero, hijo del Negro y también locutor. La cinta estaba guardada entre no tantas cosas que se habían conservado de las pertenencias de Guerrero Marthineitz después de su muerte en 2010.

La grabación de la entrevista de Guerrero Marthineitz a Cortázar estaba en un carrete de cinta de un grabador Uher Report 4000L. “El viejo no guardaba nada”, recuerda hoy su hijo. Y agrega: “Cada ocho o diez años ponía las cosas que no quería más en unos baldes, en la bañera, y las quemaba”. Así se perdieron entrevistas a Juan Manuel Fangio, Jorge Luis Borges, algún regalo que le hizo el Che Guevara, y quién sabe cuántas maravillas más.

Yo empecé a escribir mi obra en soledad, y quienes me descubrieron no fueron los editores. Fueron los lectores. Esto es importante para explicar ese fenómeno que ha sido mal entendido que se llamó el Boom, empezando por la aberración estúpida de darle un nombre en inglés (Cortázar)

Pero la cinta de la charla con Cortázar se salvó. Muchos años después, en el año 2012, Diego Guerrero la digitalizó. Julio Lagos la emitió en diciembre de 2014 en su programa de Radio Belgrano. Y la grabación volvió a quedar en el olvido.

Hasta hace unos días, cuando el programa Maldita suerte, que se emite por El Destape Radio -con la conducción de Matías Colombatti y Gaby Delelisi-, difundió algunos pasajes de esa entrevista a propósito de los cien años de la primera transmisión de radio. La repercusión entre oyentes y lectores fue muy grande y mucha gente preguntó dónde podía escucharse completa esa grabación. Aquella entrevista que se salvó del fuego ya está disponible, completa y de manera gratuita, en el podcast de El Destape Radio.

Entrevista de Hugo Guerrero Marthineitz a Julio Cortázar (3)





La relación de Cortázar con el medio había sido siempre estrecha. Gracias a una radio prendida descubrió el jazz y el boxeo, y en muchos textos suyos el sonido de una radio parece ser un personaje más. En Francia trabajó brevemente haciendo grabaciones radiales. Y escribió guiones que nunca se realizaron en vida. Pero el sello y el aporte de su vínculo con la radio será siempre (y más ahora que se puede volver a escuchar) esa conversación con el Negro Hugo Guerrero Marthineitz.





GRANDES TEXTUALES DE UNA ENTREVISTA INOXIDABLE:

1- Cortázar:

“Es muy curioso que hay mucha gente que piensa que este acento yo lo he adquirido en Francia. Cosa que les molesta, y que a mí también me molestaría si fuese cierto, porque sería la prueba de que me estoy olvidando del español, y que el francés influye incluso en mi paladar y en mis cuerdas vocales. Pero yo hablo así desde que empecé a hablar.”

2- Cortázar:

“Yo sigo creyendo que a pesar de las dificultades cada día más marcadas en muchos planos, eso que yo llamo la vía socialista, el destino socialista de América Latina, es una fatalidad a largo plazo. O a corto plazo. Es nuestro camino legítimo.”

3- Guerrero Marthineitz:

“Se habla entre los lectores y algunos críticos de la promoción que tienen los escritores en estos días. ¿Es cierta esta promoción por parte de las grandes editoriales, que se preocupan de mover al escritor como si fuera una star de cine de los años 30?”

Cortázar:

“Yo empecé a escribir mi obra en soledad, y quienes me descubrieron no fueron los editores. Fueron los lectores. Esto es importante para explicar ese fenómeno que ha sido mal entendido que se llamó el Boom, empezando por la aberración estúpida de darle un nombre en inglés.”

Entrevista de Hugo Guerrero Marthineitz a Julio Cortázar (4)





4- Guerrero Marthineitz:

“¿Ha tenido usted problemas por su ideología?”

Cortázar:

“Sí, pero de eso no se habla.”





5- Cortázar:

“A veces tengo la impresión de estar viviendo hacia atrás. Me siento cada vez más joven. Cuando tenía veinticinco años me sentía mucho más viejo que hoy.”





6-Guerrero Marthineitz:

“¿Qué artistas de tango son sus preferidos?”

Cortázar:

“Para mí el tango sigue siendo Carlos Gardel.”





7- Cortázar:

“Operación masacre y ¿Quién mató a Rosendo? son dos de los libros clave para entender la Argentina de nuestros días.”





*LINK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA: https://open.spotify.com/episode/6zyZjZngm6zgH9hv1zCHl9?si=wcXTgNL1TkqYNmsu-Ox1Rw









