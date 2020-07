Lunes 20 de julio: 5 actividades online para disfrutar en casa

Pakapaka se mueve

Todos los lunes a las 11, Pakapaka presenta un ciclo de actividades en vivo a través de la red social Instagram. Cada semana, una nueva propuesta para que chicos y chicas puedan jugar con el cuerpo, hacer ejercicio, explorar posibilidades expresivas y divertirse.

Con acrobacia, danzas, juegos de circo, comedia musical, afro, juegos teatrales de movimiento y muchas propuestas divertidas para que chicos y chicas se muevan en sus casas.

Los encuentros se componen de una entrada en calor, una actividad para mover el cuerpo (diseñada para que todos y todas puedan hacerla) y un momento de estiramiento o relajación. Se pone especial atención en el disfrute y el cuidado del cuerpo.

Click aquí para moverse





ZOOMate en la Usina del arte

Este espacio del sur de la ciudad, que se caracteriza por tener una amplia oferta para los chicos, diagramó diferentes actividades. En este caso se trata de 7 espacios de encuentro virtual sobre diferentes temáticas para que los chicos se reúnan con otros de su misma edad, afronten desafíos, aprendan y creen juntos: Pizarras colectivas de emociones por Jambord / Detectives visuales / Canciones en abrazos. Musical participativo por Laura Migliorisi / Con los ojos cerrados siento mejor / Cantando con Adriana / Escuela de magia: Clase de pociones / Escuela de magia: Clase de cuidado de las criaturas mágicas.

Todos los encuentros se desarrollarán a través de la plataforma Zoom y contarán con moderadores especialistas en cada temática. Serán con inscripción previa desde el 18 de julio en: buenosaires.gob.ar/usinadelarte





Vacaciones en el Colón

El Teatro Colón ofrece distintas propuestas para estas Vacaciones de Invierno en casa. Toda la familia podrá disfrutar de títulos imperdibles de ópera y ballet además de una gran variedad de actividades lúdicas y didácticas.

En este receso invernal, el primer coliseo argentino permite revivir algunas de sus innumerables producciones realizadas en las últimas temporadas para disfrutarse en cualquier momento desde sus hogares como La Cenicienta, El gato con botas, Coppelia, Baile de Graduados, La bella durmiente del bosque y El Lago de los cisnes.

Además, en la página del teatro, se diseñaron una serie de actividades para que se diviertan onociendo las diversas disciplinas artísticas que se desarrollan y llevando a la práctica tus propias ideas e invenciones. #Colonparachicos.

Click aquí para acceder a los espectáculos





Fábrica de teatro

El Complejo Teatral de Buenos Aires y Cultura en Casa presentan actividades para acompañar a los chicos durante las vacaciones de invierno, a través de sus plataformas digitales.

La iniciativa, orientada a chicas y chicos de 3 a 11 años, propone acercarse al detrás de escena y recorrer los talleres por los que circula el proyecto de una pieza teatral hasta llegar a su estreno. De la mano de los trabajadores, realizarán actividades vinculadas a cada uno de los oficios creativos que dan forma a una obra. Al mismo tiempo, conocerán autores y puestas destacadas del Teatro San Martín en el marco de su 60 aniversario, como por ejemplo Recuerdos a la hora de la siesta de Emiliano Dionisi, Petróleo de Piel de Lava, Siglo de Oro Trans de Gonzalo de María y Enrique IV de Luigi Pirandello, entre otras. Y también muchos de los contenidos serán accesibles, con videos subtitulados y traducción a la lengua de señas, gracias al apoyo de la Fundación Amigos del Teatro San Martín.

Al poner en marcha la fábrica de teatro las chicas y los chicos serán protagonistas en el diseño de personajes con actividades de vestuario, maquillaje y peluquería, y del espacio escénico con propuestas de escenografía, sonido e iluminación, entre otras actividades, para construir su propia puesta en escena en uno de los espacios culturales públicos más emblemáticos de la Ciudad.

Click aquí para acceder





“Desprenderse” de Natalia Matteucci

“Desprenderse” es una muestra compuesta por 24 obras pictóricas realizadas por la artista argentina Natalia Matteucci, en su mayoría durante los años 2019-2020, en acrílico y óleo sobre tela.

“El arte abstracto deja salir nuestros sentimientos de una manera espontánea y expresiva, los colores y las formas se funden en la espátula y los pinceles juegan libremente por un lienzo blanco, dando como resultado una obra única e irrepetible. Una vez terminada la mirada y las emociones nos devolverán una interpretación de lo que hicimos… prefiero no compartir lo que para mí significa cada obra, dejo en cada uno de ustedes su propia interpretación, porque considero que allí radica el verdadero fundamento de ofrecer arte a los demás… en convocar a la imaginación. No se necesita ser experto, se requiere mirar de otra manera, no solo con los ojos sino con el corazón”, comenta la creadora.

Click aquí para recorrer la muestra





